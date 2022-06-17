NÓNG: Ngô Khảng Nhân 'trần như nhộng' cùng Giả Tịnh Văn 'lăn sàn' trong phim mới

Trailer phim mới của Ngô Khảng Nhân và Giả Tịnh Văn hiện đang gây sốt với chi tiết nam chính "trần như nhộng" trong một cảnh quay.

Mới đây trailer phim mới của Ngô Khảng Nhân và Giả Tịnh Văn với tựa đề Mẹ, Đừng Làm Thế Nữa! (tạm dịch) đã được tung ra. Được biết, bộ phim này sẽ được phát hành bởi nền tảng Netflix.

Poster chính thức của Mẹ, Đừng Làm Thế Nữa!

Sau khi trailer của Mẹ, Đừng Làm Thế Nữa! được trình làng, công chúng đã được phen "hú hét" với phân cảnh nam chính do Ngô Khảng Nhân đảm nhận và nữ chính Giả Tịnh Văn thân mật dù chỉ mới được tiết lộ chỉ vài giây. Có thể thấy Ngô Khảng Nhân đã "cởi sạch" trong cảnh quay này, nhưng khi phim được phát sóng chính thức chưa rõ phân đoạn này có bị cắt bỏ hay không.

Cảnh nóng đang gây sốt trong trailer của Mẹ, Đừng Làm Thế Nữa!

Được biết, khác với phim ảnh Trung Hoa, những bộ phim đến từ Đài Loan như Mẹ, Đừng Làm Thế Nữa! không cần phải qua cục kiểm duyệt nên rất có thể cảnh quay này sẽ được giữ lại nguyên vẹn khi phim ra mắt.

Hiện tại, netizen đang vô cùng hào hứng với màn trở lại đầy "nóng bỏng" này của Ngô Khản Nhân. Theo đó, đây không phải là lần đầu nam diễn viên diễn cảnh nóng trên phim.

Khán giả đang vô cùng mong chờ với sự kết hợp của Ngô Khảng Nhân và Giả Tịnh Văn trong Mẹ, Đừng Làm Thế Nữa!

Mẹ, Đừng Làm Thế Nữa! là bộ phim tình cảm hài hước của Đài Loan kể về một người phụ nữ 60 tuổi tìm đến các ứng dụng hẹn hò trực tuyến để tìm "tình yêu mới" sau khi chồng bà qua đời. Tuy nhiên, việc làm này của người phụ nữ đã khiến cho hai cô con gái của bà gặp nhiều tình huống bi hài.

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