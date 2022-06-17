Kể từ sau sự việc bị lộ clip nóng, nữ diễn viên Trương Khải Kỳ vẫn chưa lên tiếng, sự im lặng bất thường của cô khiến cho nhiều người hâm mộ lo lắng vô cùng.

Vào ngày 4/6 vừa qua, clip nóng của nữ diễn viên Trương Khải Kỳ bất ngờ bị lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Được biết, người đàn ông xuất hiện trong clip là bạn trai cũ của cô, hiện tại anh ta đã có gia đình.

Trương Khải Kỳ trong video sex bị lộ (ảnh phải) và hình ảnh thân mật của cô bên bạn trai cũ (ảnh trái) - Ảnh: Internet

Đoạn video này sau đó đã nhanh chóng bị gỡ khỏi Internet, nhưng điều này cũng không thể cứu vớt được danh tiếng và hình tượng của "Châu Tấn Hong Kong". Suốt 2 tuần qua, cái tên Trương Khải Kỳ vẫn luôn là chủ đề bàn tán của cư dân mạng vì sự cố trên.

Tuy nhiên, giới truyền thông tiết lộ đến nay vẫn chưa nhận nhận được bất kỳ phản hồi nào mới từ Trương Khải Kỳ hay công ty đại quản lý của cô. Đại diện của nữ diễn viên cho biết họ vẫn đang tìm hiểu thêm về sự việc này nên tạm thời không thể đưa ra bất kỳ thông tin nào. Trong khi đó, người đẹp 27 tuổi thì giữ im lặng hoàn toàn, không có bất kỳ hoạt động nào mới trên MXH và cũng không lộ diện trước công chúng.

Hình ảnh gần nhất của Trương Khải Kỳ trên MXH - Ảnh: Internet

Sự "mất tích" khó hiểu của Trương Khải Kỳ khiến công chúng không khỏi hoang mang, nhiều người thậm chí còn lo rằng cô đã "nghĩ quẩn". Dưới các bài đăng gần nhất của nữ diễn viên trên MXH, người hâm mộ đã để lại nhiều lợi động viên, mong cô sẽ vững tâm và sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Theo truyền thông Hong Kong, clip nóng của Trương Khải Kỳ và bạn trai vốn đã được quay từ lâu và hai người đã không còn liên lạc với nhau nữa kể từ khi chia tay.

Sự im lặng của Trương Khải Kỳ khiến công chúng lo lắng cho tình trạng hiện tại của cô - Ảnh: Internet

Nhiều người suy đoán rằng vợ của bạn trai cũ nữ diễn viên chính là người tung ra đoạn clip này. Nhưng người này nhanh chóng đã bác bỏ tin đồn, đồng thời mong cư dân mạng đừng lôi những người không liên quan vào câu chuyện này nữa.

'Châu Tấn của Hong Kong' Trương Khải Kỳ bị phát tán clip nhạy cảm cùng bạn trai cũ Trên mạng xã hội Hong Kong và một số website lan truyền đoạn clip nóng được xác định là nữ diễn viên Trương Khải Kỳ và bạn trai cũ của cô. Những hình ảnh này khiến Trương Khải Kỳ vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truong-khai-ky-mat-tich-sau-su-co-lo-clip-nong-netizen-lo-lang-nu-dien-vien-nghi-quan-477183.html