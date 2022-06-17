'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà bị chỉ trích vì thân thiết quá mức với con trai nuôi trong loạt ảnh mới

Loạt ảnh chụp chung thân thiết của Ôn Bích Hà và con trai nuôi mới đây đã khiến nữ diễn viên bị công chúng chỉ trích nặng nề.

Nữ diễn viên Ôn Bích Hà mới đây đã đăng tải lên trang cá nhân của mình loạt ảnh đời thường của cô bên cạnh chồng và con trai nuôi. Cô viết: “Người yêu lớn và nhỏ ngày càng đáng yêu”.

Bài đăng của Ôn Bích Hà trên trang cá nhân của cô - Ảnh: Internet

Thoạt nhìn những bức ảnh này có thể thế sự hạnh phúc và niềm vui của gia đình Ôn Bích Hà, nhưng cử chỉ thân mật của nữ diễn viên và con trai nuôi lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng con nuôi của nữ minh tinh - Hà Quốc Luân - đang ở độ tuổi thiếu niên nên các cử chỉ âu yếm của cô và con trai thật sự là không phù hợp.

Những cử chỉ thân mật của Ôn Bích Hà và con trai nuôi nhận nhiều phản ứng trái chiều - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, cũng có nhiều bình luận cho rằng vấn đề đang được làm quá lên vì con cái dù lớn đến đâu vẫn vô cùng nhỏ bé trong mắt bố mẹ. Bên cạnh đó, cũng có người nhận xét tuy Ôn Bích Hà hiện đã 56 tuổi và con trai nuôi của cô mới chỉ 12 những hai người trông như chị em vậy.

Gia đình 3 người hạnh phúc của Ôn Bích Hà và doanh nhân Hà Tổ Quang - Ảnh: Internet

Được biết, Ôn Bích Hà và doanh nhân Hà Tổ Quang đã kết hôn từ năm 2000, nhưng vì nữ diễn viên sợ máu nên không dám sinh nở. Năm 2010, cặp vợ chồng sang Trung Quốc đại lục và nhận nuôi Hà Quốc Luân, sau đó hai người đưa cậu về Hong Kong nuôi dưỡng, yêu thương cậu như con ruột của mình.

'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà giữ tâm hồn 'như trẻ thơ' ở tuổi 56 Dù đã U60, nữ diễn viên Ôn Bích Hà cho biết cô vẫn giữ cho mình một tinh thần thoải mái và sự vui vẻ, hồn nhiên như trẻ thơ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dat-ky-on-bich-ha-bi-chi-trich-vi-than-thiet-qua-muc-voi-con-trai-nuoi-trong-loat-anh-moi-477201.html