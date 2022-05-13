Khoe nhan sắc ở tuổi U60, Ôn Bích Hà bị dân mạng chỉ trích vì 'không chịu già'

Sao quốc tế 13/05/2022 16:20

Được mệnh danh là biểu tượng nhan sắc "không tuổi" của làng giải trí Hoa Ngữ, dù đã bước sang U60 nhưng Ôn Bích Hà vẫn giữ được thần thái và nhan sắc trẻ trung như gái đôi mươi.

Là cái tên quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng, đặc biệt với vai diễn Đát Kỷ trong bộ phim "Đát Kỷ Trụ Vương" phiên bản TVB năm 2001, Ôn Bích Hà được khán giả đông đảo yêu mến đặt cho danh hiệu "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh nhỏ".

Gần đây, một số cư dân mạng đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại cảnh Ôn Bích Hà tham gia một sự kiện ở đại lục để mọi người có thể nhìn thấy khía cạnh chân thật nhất của ngôi sao “Mối hận Kim Bình”. Cụ thể, trong video, Ôn Bích Hà xõa tóc đen dài ngang lưng, mặc váy babydoll hai dây, khoác áo cardigan hờ hững, đi sandal đế "bánh mì" cao hơn 10 cm và cầm một con búp bê trên tay.

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Đây là phong cách thường thấy của mỹ nhân họ Ôn. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho ngoại hình, Ôn Bích Hà bất ngờ bị đông đảo dân mạng công kích dữ dội. Nhiều người than thở rằng cảm thấy mệt mỏi vì nữ diễn viên mặc mãi một kiểu trang phục, để mãi một kiểu tóc và giữ mãi một biểu cảm.

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Ôn Bích Hà, tên thật là Ôn Bích Ngọc, sinh năm 1966, tại Quảng Đông (Trung Quốc). Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, nữ diễn viên hoạt động chủ yếu ở Hong Kong (Trung Quốc). Những năm gần đây, cô chuyển hướng sang đại lục. Cô nổi danh qua các tác phẩm như “Bông hồng lửa” (1992), “Mối hận Kim Bình” (1994, vai Phan Kim Liên) và “Đát Kỷ - Trụ Vương” (1999, vai Đát Kỷ), phim 18+ “Biến động kinh hồn” (1996)… Cô được ca ngợi là “Đát Kỷ gợi cảm nhất màn ảnh Hoa ngữ”.

Về đời tư, Ôn Bích Hà kết hôn cùng đại gia Hà Tổ Quang vào năm 2000. Hai người không sinh con, mà nhận nuôi một bé trai, tên Xavier.

Ôn Bích Hà 'gây sốt' khi tái hiện lại nàng 'Đát Kỷ' ở độ tuổi U60

Ôn Bích Hà 'gây sốt' khi tái hiện lại nàng 'Đát Kỷ' ở độ tuổi U60

Mới đây, Ôn Bích Hà đã tái hiện lại hình ảnh Đát Kỷ từng gây sốt trên màn ảnh rộng khiến dân tình thích thú.

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Từ khóa:   Ôn Bích Hà nhan sắc Ôn Bích Hà sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

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