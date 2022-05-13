Khoe nhan sắc ở tuổi U60, Ôn Bích Hà bị dân mạng chỉ trích vì 'không chịu già'

Là cái tên quen thuộc với khán giả qua nhiều bộ phim nổi tiếng, đặc biệt với vai diễn Đát Kỷ trong bộ phim "Đát Kỷ Trụ Vương" phiên bản TVB năm 2001, Ôn Bích Hà được khán giả đông đảo yêu mến đặt cho danh hiệu "Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh nhỏ".

Gần đây, một số cư dân mạng đã đăng tải đoạn video ngắn ghi lại cảnh Ôn Bích Hà tham gia một sự kiện ở đại lục để mọi người có thể nhìn thấy khía cạnh chân thật nhất của ngôi sao “Mối hận Kim Bình”. Cụ thể, trong video, Ôn Bích Hà xõa tóc đen dài ngang lưng, mặc váy babydoll hai dây, khoác áo cardigan hờ hững, đi sandal đế "bánh mì" cao hơn 10 cm và cầm một con búp bê trên tay.