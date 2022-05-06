Ôn Bích Hà 'gây sốt' khi tái hiện lại nàng 'Đát Kỷ' ở độ tuổi U60

Sao quốc tế 06/05/2022 20:43

Mới đây, Ôn Bích Hà đã tái hiện lại hình ảnh Đát Kỷ từng gây sốt trên màn ảnh rộng khiến dân tình thích thú.

Mới đây, Ôn Bích Hà đã tái hiện lại hình ảnh Đát Kỷ từng gây sốt trên màn ảnh rộng khiến dân tình thích thú. Ở tuổi 55, nữ diễn viên vẫn giữ được sức hút cùng với "nhan sắc không tuổi” của mình.

Trong tác phẩm "Đát Kỷ Trụ Vương" năm 2001, Ôn Bích Hà đã được chọn hóa thân thành nhân vật Đát Kỷ. Vào vai người phụ nữ độc ác, lẳng lơ, cô ghi dấu ấn mạnh mẽ với nhân vật này, thậm chí nó đã giúp cô "một bước thành sao". Dù có nhiều diễn viên khác thể hiện vai diễn này nhưng chưa một ai có thể qua khỏi nhan sắc của Ôn Bích Hà. Về sau, nữ diễn viên có nhiều cơ hội hơn để chứng minh tài năng, ngày càng được khán giả ủng hộ.

Ôn Bích Hà 'gây sốt' khi tái hiện lại nàng 'Đát Kỷ' ở độ tuổi U60 - Ảnh 1
Nàng Đát Kỷ trên màn ảnh năm xưa đã làm bao người si mê - Ảnh: Internet
Ôn Bích Hà 'gây sốt' khi tái hiện lại nàng 'Đát Kỷ' ở độ tuổi U60 - Ảnh 2
Cô được mệnh danh là Đát Kỷ đẹp nhất lịch sử Hoa Ngữ - Ảnh: Internet

Sự nghiệp thăng hoa nhưng sang năm 2000, Ôn Bích Hà quyết định cưới doanh nhân Hà Tổ Quang. Trải qua nhiều sóng gió, đến nay cặp đôi sống hạnh phúc bên nhau. Khi có chồng, Ôn Bích Hà cũng chọn lui về chăm lo gia đình nhỏ, hạn chế các hoạt động trong giới giải trí. Cả hai không sinh con mà quyết định nhận con nuôi vào năm 2010, đặt tên con là Hà Quốc Luân.

Ôn Bích Hà 'gây sốt' khi tái hiện lại nàng 'Đát Kỷ' ở độ tuổi U60 - Ảnh 3

Ở tuổi U60, Ôn Bích Hà sở hữu nhan sắc hết sức trẻ trung, xinh đẹp. Cô được mệnh danh "người đẹp không tuổi" bởi vì thường khoe nhan sắc đỉnh cao. Không chỉ có gương mặt thanh tú, vóc dáng Ôn Bích Hà nuột nà, đường cong "một chín một mười" với những cô gái trẻ tuổi đôi mươi. Theo cô, bí quyết để giữ được nhan sắc như hiện tại là nhờ tinh thần lạc quan tích cực khi cô luôn nghĩ bản thân vẫn còn trẻ trung như thiếu nữ xuân xanh. Bên cạnh đó, phong cách thời trang của người đẹp cũng liên tục được ngợi khen. 

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