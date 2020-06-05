‘Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh’ Ôn Bích Hà khoe nhan sắc gợi cảm ở tuổi U60

Sao quốc tế 05/06/2020 12:21

Trên mạng xã hội, nữ diễn viên nổi tiếng Ôn Bích Hà thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc gợi cảm, quyến rũ đến người hâm mộ.

Nữ diễn viên Ôn Bích Hà sinh năm 1966. Cô được xem là biểu tượng gợi cảm của làng giải trí Hong Kong những năm 1990. Bước chân vào showbiz từ năm 15 tuổi, người đẹp liên tục được các nhà sản xuất chú ý nhờ vẻ đẹp quyến rũ.

Sau thành công của vai diễn Đát Kỷ trong bộ phim “Đát Kỷ Trụ Vương”, Ôn Bích Hà ngày càng nổi tiếng. Thậm chí, cô còn được gọi là “Đát Kỷ đẹp nhất màn ảnh”.

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Vẻ đẹp thời trẻ của Ôn Bích Hà - Ảnh: Internet

Năm 2000, Ôn Bích Hà bất ngờ kết hôn với đại gia Hà Tổ Quang. Năm 2010, cặp đôi nhận nuôi một cậu bé tên Xavier.

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Ôn Bích Hà hạnh phúc bên chồng đại gia và con trai – Ảnh: Internet

Ở tuổi 54, Ôn Bích Hà vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật như đóng phim, chụp hình quảng cáo và ra mắt MV ca nhạc. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trong những chuyến du lịch cao cấp cùng ông xã và con trai. Qua những hình ảnh này, ai nấy đều phải xuýt xoa, ngưỡng mộ trước thân hình cân đối, gọn gàng của nàng “Đát Kỷ”.

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Cô là một trong những nữ diễn viên U60 hiếm hoi tự tin diện bikini khoe dáng thon gọn – Ảnh: Internet

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Ôn Bích Hà tạo dáng trên du thuyền trong chuyến nghỉ dưỡng – Ảnh: Internet

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Nhan sắc trẻ trung giúp cô nhận được nhiều lời khen là ‘mỹ nhân không tuổi’ – Ảnh: Internet

Nói về bí quyết giữ gìn sắc vóc của mình, Ôn Bích Hà tiết lộ cô đã duy trì thói quen tập yoga suốt 17 năm qua. Bên cạnh đó, nữ diễn viên luôn tuân thủ chế độ ăn uống khoa học, hạn chế ăn tinh bột, bổ sung nhiều vitamin từ rau xanh, trái cây… để giữ da khỏe đẹp.

Đặc biệt, trong một bài phỏng vấn, nữ diễn viên từng chia sẻ rằng việc giữ tinh thần lạc quan, vui vẻ cũng sẽ giúp bạn tươi trẻ hơn.

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