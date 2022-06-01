'Đát Kỷ' Ôn Bích Hà giữ tâm hồn 'như trẻ thơ' ở tuổi 56

Dù đã U60, nữ diễn viên Ôn Bích Hà cho biết cô vẫn giữ cho mình một tinh thần thoải mái và sự vui vẻ, hồn nhiên như trẻ thơ.
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Mới đây, thông qua trang Weibo cá nhân của mình, Ông Bích đã đăng tải một bức ảnh với kiểu tóc được duỗi thẳng, khoe khéo sự trẻ trung của cô ở tuổi 56. Nữ diễn viên viết: "Tinh thần thật thoải mái, thay đổi kiểu tóc mới để đón mùa hè tươi đẹp. Đừng quên thiện tâm thuở ban đầu. Hãy luôn vui vẻ mỗi ngày với sự hồn nhiên như trẻ thơ. Chúc mừng 1/6".
Ôn Bích Hà vẫn thường xuyên cập nhật những hoạt động thường ngày của mình lên mạng xã hội để công chúng có thể dõi theo. Nữ diễn viên chuộng phong cách ăn mặc trẻ trung và giữ vóc dáng thon gọn của mình nhờ các chế độ luyện tập, ăn kiêng phù hợp. Dù bị nhiều người chỉ trích là "cưa sừng làm nghé", nữ minh tinh cũng không hề để tâm.
Hiện tại, cô có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên doanh nhân Hà Tổ Quang, hai người không có con đẻ nhưng nhận nuôi một cậu con trai. Gần đây, Ôn Bích Hà còn khoe ảnh cả 3 người cùng du lịch tại Vân Nam, Trung Quốc, cho thấy sự gắn bó của cả gia đình.
Từng là biểu tượng nhan sắc của làng giải trí Hong Kong, Ôn Bích Hà theo đuổi phong cách ăn mặc nữ tính và được khen trẻ hơn tuổi thật nhiều. Vừa mới năm ngoái, nữ minh tinh còn ra MV với những cảnh quay ôm hôn đối tác nam trẻ hơn rất nhiều tuổi.