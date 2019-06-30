Đố ai gan như ‘Phan Kim Liên’ Ôn Bích Hà, U60 vẫn tự tin chụp ảnh ‘thả rông’ vòng 1 đầy táo bạo

Sao quốc tế 30/06/2019 12:19

Trở lại nghệ thuật sau nhiều năm vắng bóng, nữ diễn viên Ôn Bích Hà tung bộ ảnh bán nude “đốt mắt” khán giả, chứng minh đẳng cấp nhan sắc “bông hồng lửa Hong Kong”.

Ôn Bích Hà sinh năm 1966, cô là một trong những nữ diễn viên Hong Kong sở hữu vẻ đẹp gợi cảm và quyến rũ. Nổi tiếng với các vai diễn táo bạo và chẳng ngại khoe thân trong những “cảnh nóng”, nữ diễn viên được mệnh danh là “bông hồng lửa Hong Kong”. Cô từng gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim, đặc biệt là vai diễn “Phan Kim Liên” trong “Mối hận Kim Bình”.

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Nhan sắc xinh đẹp thời trẻ của 'bông hồng lửa Hong Kong' - Ảnh: Internet
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Trong sự nghiệp diễn xuất, cô không ngại diễn các cảnh khỏa thân đầy táo bạo – Ảnh: Internet

Năm 2000, Ôn Bích Hà lên xe hoa với tỷ phú Hà Tổ Quang và dần rút lui khỏi làng giải trí. Năm 2017, cặp đôi tuyên bố ly thân sau 17 năm chung sống. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã “gương vỡ lại lành” và bắt đầu lại từ con số không. “Chia tay và đổ vỡ lại khiến chúng tôi hiểu nhau hơn” – nữ diễn viên “Mối hận Kim Bình” chia sẻ.

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Gia đình hiện tại của Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang - Ảnh: Internet

Từ sau khi kết hôn, mỹ nhân “Phan Kim Liên” tập trung chăm lo cho gia đình và bận rộn với việc kinh doanh. Trải qua khoảng thời gian dài “ở ẩn”, mới đây người đẹp U60 vừa ra mắt dự án phim mới mang tên “Những cánh hoa rơi”. Bên cạnh đó, cô còn “chiêu đãi” khán giả bằng một bộ ảnh bán nude không thể táo bạo hơn.

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Hình ảnh bán nude táo bạo của nữ diễn viên - Ảnh: Internet

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Ngoại hình trẻ trung xinh đẹp bất chấp tuổi tác của cô dường như bị thời gian bỏ quên - Ảnh: Internet

Theo đó, bộ ảnh này nằm trong sách ảnh có tên “Hải Triều” mà Ôn Bích Hà vừa cho ra mắt để tái hiện lại những nhân vật mà cô đảm nhận trong sự nghiệp diễn xuất.

Ở tuổi 53, người đẹp họ Ôn vẫn khiến nhiều người phải ghen tỵ vì nhan sắc trẻ đẹp và thân hình hoàn hảo của mình.

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Từ khóa:   Ôn Bích Hà và Hà Tổ Quang nữ diễn viên Ôn Bích Hà

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