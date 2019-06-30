Đố ai gan như ‘Phan Kim Liên’ Ôn Bích Hà, U60 vẫn tự tin chụp ảnh ‘thả rông’ vòng 1 đầy táo bạo

Ôn Bích Hà sinh năm 1966, cô là một trong những nữ diễn viên Hong Kong sở hữu vẻ đẹp gợi cảm và quyến rũ. Nổi tiếng với các vai diễn táo bạo và chẳng ngại khoe thân trong những “cảnh nóng”, nữ diễn viên được mệnh danh là “bông hồng lửa Hong Kong”. Cô từng gây ấn tượng với khán giả qua nhiều bộ phim, đặc biệt là vai diễn “Phan Kim Liên” trong “Mối hận Kim Bình”.

Nhan sắc xinh đẹp thời trẻ của 'bông hồng lửa Hong Kong' - Ảnh: Internet

Trong sự nghiệp diễn xuất, cô không ngại diễn các cảnh khỏa thân đầy táo bạo – Ảnh: Internet

Năm 2000, Ôn Bích Hà lên xe hoa với tỷ phú Hà Tổ Quang và dần rút lui khỏi làng giải trí. Năm 2017, cặp đôi tuyên bố ly thân sau 17 năm chung sống. Tuy nhiên sau đó, cả hai đã “gương vỡ lại lành” và bắt đầu lại từ con số không. “Chia tay và đổ vỡ lại khiến chúng tôi hiểu nhau hơn” – nữ diễn viên “Mối hận Kim Bình” chia sẻ.