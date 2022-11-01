Vương An Vũ thành công 'cưa đổ' chị đẹp Kim Thần, khoảnh khắc 'mật ngọt' khiến neizen mê đắm

Sao quốc tế 01/11/2022 10:35

“Con đường rực lửa” của Vương An Vũ và Kim Thần kết thúc viên mãn khiến người xem cũng phải hạnh phúc lây.

Trải qua hành trình dài đồng hành cùng Con Đường Rực Lửa, mới đây, bộ phim đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn, thỏa mong ước của khán giả. Trong tập cuối, khung cảnh tràn ngập hạnh phúc khi nam chính Đoàn Vũ Thành (Vương An Vũ thủ vai) sau nhiều lần cầu hôn thì cuối cùng cũng thành công cưới được nàng huấn luyện viên La Na (Kim Thần đảm nhận).

Vương An Vũ thành công 'cưa đổ' chị đẹp Kim Thần, khoảnh khắc 'mật ngọt' khiến neizen mê đắm - Ảnh 1

Sau chuỗi ngày dài đồng hành cùng nhau, trải qua các dư vị trong cuộc sống và tình yêu từ vui, buồn, cay đắng đến hạnh phúc, "cặp đôi chị em" cuối cùng đã vượt tất thảy khó khăn trắc trở để đến bên nhau, chính thức về chung một nhà, Đoàn Vũ Thành cuối cùng cũng có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho La Na.

Vương An Vũ thành công 'cưa đổ' chị đẹp Kim Thần, khoảnh khắc 'mật ngọt' khiến neizen mê đắm - Ảnh 2

Trong khung cảnh lãng mạn với ánh đèn vàng ấm áp, cặp đôi diện trang phục cưới trắng tinh khôi, Đoàn Vũ Thành trao cho La Na chiếc nhẫn mình chuẩn bị từ trước, cả hai trao nhau ánh mắt chứa đầy mật ngọt khiến bầu không khí trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.

Vương An Vũ thành công 'cưa đổ' chị đẹp Kim Thần, khoảnh khắc 'mật ngọt' khiến neizen mê đắm - Ảnh 3

Vương An Vũ thành công 'cưa đổ' chị đẹp Kim Thần, khoảnh khắc 'mật ngọt' khiến neizen mê đắm - Ảnh 4

Trước đó, khi bộ phim Con Đường Rực Lửa do Vương An Vũ và Kim Thần lên sóng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả bởi "phản ứng hóa học" của đôi chính được cư dân mạng nhận xét là khá tốt. Chưa kể, Vương An Vũ và Kim Thần đều là những diễn viên có lối diễn xuất ổn định và có thể tạo ra nhiều bất ngờ. Chứng kiến chuyện tình yêu của cặp đôi chị em vô cùng đáng yêu này, khán giả như được hòa mình vào câu chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường cùng với những đam mê cháy bỏng của tuổi trẻ. 

Vương An Vũ thành công 'cưa đổ' chị đẹp Kim Thần, khoảnh khắc 'mật ngọt' khiến neizen mê đắm - Ảnh 5

"Con đường rực lửa" với sự tham gia diễn chính của bộ đôi Kim Thần - Vương An Vũ, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Twentine. Nội dung phim xoanh quanh mối tình chị em cách nhau 8 tuổi, nữ chính là huấn luyện viên của nam chính. Trong phim, Đoàn Vũ Thành là một cậu bé lớn lên từ một làng chài trên hòn đảo nhỏ của tỉnh Phúc Kiến, Đoàn Vũ Thanh có niềm đam mê mạnh mẽ đối với thể thao. La Na là trợ lý huấn luyện, trong một lần đi tìm kiếm hạt giống cho đội tuyển điền kinh, La Na đã vô tình gặp được Đoàn Vũ Thành và sau này cũng trở thành huấn luyện viên của anh trong câu lạc bộ điền kinh.

Vương An Vũ thành công 'cưa đổ' chị đẹp Kim Thần, khoảnh khắc 'mật ngọt' khiến neizen mê đắm - Ảnh 6

Trong quá trình làm việc cùng nhau, hai người đã bị đối phương thu hút. Cả hai vừa có một mối tình chị em ngọt ngào, vừa tập luyện nghiêm túc. Cuối cùng, tình yêu và thi đấu đều tỏa sáng rực rỡ, cả hai cùng nhau trưởng thành và trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân. Câu chuyện tình của bộ đôi hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả những thước phim vô cùng ngọt ngào và tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Vương An Vũ thành công 'cưa đổ' chị đẹp Kim Thần, khoảnh khắc 'mật ngọt' khiến neizen mê đắm - Ảnh 7

Cảnh thân mật của Vương An Vũ và Kim Thần trong Con Đường Rực Lửa khiến khán giả 'quắn quéo'

Cảnh thân mật của Vương An Vũ và Kim Thần trong Con Đường Rực Lửa khiến khán giả 'quắn quéo'

Cảnh phim mới được tiết lộ trong Con Đường Rực Lửa của Vương An Vũ và Kim Thần khiến cho cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi.

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Cảnh thân mật của Vương An Vũ và Kim Thần trong Con Đường Rực Lửa khiến khán giả 'quắn quéo'

Cảnh thân mật của Vương An Vũ và Kim Thần trong Con Đường Rực Lửa khiến khán giả 'quắn quéo'

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