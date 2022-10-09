Cảnh thân mật của Vương An Vũ và Kim Thần trong Con Đường Rực Lửa khiến khán giả 'quắn quéo'

Sao quốc tế 09/10/2022 23:45

Cảnh phim mới được tiết lộ trong Con Đường Rực Lửa của Vương An Vũ và Kim Thần khiến cho cư dân mạng bàn tán vô cùng sôi nổi.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây tài khoản tuyên truyền của phim Con Đường Rực Lửa của Vương An VũKim Thần mới đây đã hé lộ một cảnh phim thân mật của hai diễn viên. Chi tiết này ngay sau đó đã trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội.

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Vương Vũ An và Kim Thần 'tình cảm' trong cảnh phim mới - Ảnh: Internet

Dựa theo những hình ảnh được đăng tải, có thể thấy Vương An Vũ ôm eo và làm nũng với Kim Thần. Sau đó, cặp đôi trêu đùa nhau liên tục, cảm giác vô cùng ngọt ngào và lãng mạn.

Ngay sau khi cảnh phim trên được đăng tải, khán giả đã có nhiều phản hồi tốt về tác phẩm này. Không những vậy, nhiều người còn hy vọng phim sẽ đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong tương lai

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Trước đó, trailer của Con Đường Rực Lửa cũng đã hé lộ nhiều cảnh quay ngọt ngào và lãng mạn của Vương An Vũ và Kim Thần. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng đúng như cái tên của mình, cặp đôi chính thực sự đã có một phân cảnh "rực lửa" khiến người hâm mộ không khỏi phần thích thú.

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Con Đường Rực Lửa (Sí Đạo) là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Twentine. Trong phim Kim Thần vào vai nữ chính La Na – nữ huấn luyện viên luôn nhiệt huyết và có trách nhiệm với công việc của mình. Còn nam thần Vương An Vũ đảm nhận vai diễn Đoàn Vũ Thành – một chàng trai trẻ có đam mê tuyệt đối với bộ môn thể thao điền kinh. Phim đã được phát sóng tập đầu vào cuối tháng 9 vừa qua.

Con Đường Rực Lửa vừa tung trailer, netizen phát sốt trước cảnh thân mật của Vương An Vũ và Kim Thần

Con Đường Rực Lửa vừa tung trailer, netizen phát sốt trước cảnh thân mật của Vương An Vũ và Kim Thần

Bộ phim Con Đường Rực Lửa với sự tham gia của Vương An Vũ và Kim Thần đã tung trailer đầu tiên ra mắt khán giả.

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Từ khóa:   Kim Thần Vương An Vũ Con Đường Rực Lửa sao Hoa ngữ sao châu Á

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