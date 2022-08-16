Con Đường Rực Lửa vừa tung trailer, netizen phát sốt trước cảnh thân mật của Vương An Vũ và Kim Thần

Bộ phim Con Đường Rực Lửa với sự tham gia của Vương An Vũ và Kim Thần đã tung trailer đầu tiên ra mắt khán giả.

Con Đường Rực Lửa với sự tham gia đóng chính của Vương An Vũ và Kim Thần đang là một trong những bộ phim truyền hình được cư dân mạng vô cùng ngóng chờ thời điểm hiện tại. Để hâm nóng sự chờ đợi của netizen thêm phần kích thích hơn, mới đây bộ phim vừa mới cho ra mắt trailer đầu tiên gửi đến quý vị khán giả.

Phân cảnh đáng tồng tiền bát gạo trong trailer - Ảnh: Internet Ngay sau khi được tung ra, video đã lập tức nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả, đặc biệt là với "cảnh nóng" đầy táo bạo của cặp đôi chính xuất hiện ở gần cuối của clip. Theo đó, trailer mới công bố của Con Đường Rực Lửa hé lộ nhiều cảnh quay ngọt ngào và lãng mạn của cặp đôi chính. Dù chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng đúng như cái tên của mình, cặp đôi chính thực sự đã có một phân cảnh ''rực lửa'' khiến người hâm mộ không khỏi phần thích thú.

Qua những tình tiết được bật mí, phản ứng hóa học của đôi chính được cư dân mạng nhận xét là khá tốt. Chưa kể, Vương An Vũ và Kim Thần đều là những diễn viên có lối diễn xuất ổn định và có thể tạo ra nhiều bất ngờ. Vương An Vũ được kỳ vọng sẽ màn tới màn thể hiện chất lượng - Ảnh: Internet Chính vì thế, dân tình đang rất ngóng chờ ngày được chứng kiến chuyện tình yêu của cặp đôi chị em vô cùng đáng yêu này. Con Đường Rực Lửa (Sí Đạo) là tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Twentine. Nội dung phim xoay quanh mối tình chị em cách nhau 8 tuổi, nữ chính là huấn luyện viên của nam chính. Trong phim Kim Thần vào vai nữ chính La Na – một huấn luyện viên có cá tính mạnh mẽ, luôn nhiệt huyết, tận tâm và có trách nhiệm với công việc của mình. Trong khi đó Vương An Vũ vào vai Đoàn Vũ Thành – một chàng trai trẻ ngây ngô tràn đầy năng lượng, có đam mê tuyệt đối với bộ môn thể thao điền kinh.

Vương An Vũ hẹn hò đàn chị hơn 8 tuổi Kim Thần? Sau nhiều lần vướng tin đồn cùng các mỹ nam hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ, lần này Kim Thần lại bị bắt gặp ở bên đàn em Vương An Vũ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/con-duong-ruc-lua-vua-tung-trailer-netizen-phat-sot-truoc-canh-than-mat-cua-vuong-an-vu-va-kim-than-492514.html