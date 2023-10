Fan 'sốc visual' với khoảnh khắc 3 nam thần Vương Hạc Đệ, Vương An Vũ và Lâm Bá Duệ tụ tập chơi bóng rổ cùng nhau

Mới đây, khung ảnh chung của bộ 3 Vương Hạc Đệ, Vương An Vũ và Lâm Bá Duệ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Cụ thể, cả 3 được bắt gặp khi cùng hẹn nhau chơi bóng rổ, đáng chú ý nhất trong bức ảnh này là màn đọ visual "bất phân thắng bại" của các nam thần.

Được biết, hình ảnh này do một người bạn ngoài ngành chia sẻ. Dù chỉ diện trang phục bóng rổ đơn giản nhưng người hâm mộ đều phải trầm trồ trước sự đẹp trai của các mỹ nam khi đứng cạnh nhau. Trước khoảnh khắc trai đẹp lại còn chơi chung với nhau, fan không khỏi "ôm tim" vì visual tràn ngập màn hình.

Trước đó, trong giải đấu Super Penguin 3, Vương Hạc Đệ, Vương An Vũ và Lâm Bá Duệ đều là những người yêu thích bóng rổ và là những thành viên trong giải đấu. Cũng từ đây, cả 3 có cơ hội quen biết nhau và trở thành bạn bè thân thiết. Sau khi kết thúc giải đấu, bộ 3 nam thần thường hẹn nhau tụ tập chơi bóng rổ cùng một số người bạn khi có thời gian rảnh.

Liên quan đến niềm yêu thích bóng rổ, một người bạn học cấp 2 của Vương Hạc Đệ đã tiết lộ ngày đi học, mỹ nam 9x rất yêu thích bóng rổ, đến nỗi anh chàng bỏ bê cả việc học để quyết tâm theo đuổi môn thể thao này. Việc học hành chểnh mảng của Vương Hạc Đệ khiến bố mẹ không khỏi lo lắng và phiền lòng trong một thời gian dài.

Có thể nói, kể từ khi Thương Lan Quyết lên sóng và đạt được thành tích nổi bật, Vương Hạc Đệ đang là sao nam được quan tâm nhất nhì màn ảnh Hoa ngữ. Hy vọng với việc Thương Lan Quyết bạo khoản, nam diễn viên sẽ được nhiều đạo diễn để mắt tới hơn và có màn bứt phá ngoạn mục trong sự nghiệp.

Về Vương An Vũ, nhờ lợi thế sở hữu chiều cao 1m8 "chuẩn chỉnh", thân hình cân đối và gương mặt đẹp trai cực "soái", Vương An Vũ cũng từng thành công chinh phục trái tim khán giả trong tạo hình hot boy bóng rổ trong phim đam mỹ Vai Trái Có Cậu. Có thể thấy, thể loại thanh xuân vườn trường vẫn là thế mạnh của Vương An Vũ ở thời điểm hiện tại. Trước đó, Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Lời đã giúp anh chàng được biết đến rộng rãi hơn.