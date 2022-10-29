'Mưu nữ lang' Lưu Hạo Tồn cân mọi tạo hình trong phim chuyển thể 'Ly Tâm Lực'

Mới đây, những hình ảnh hậu trường trong bộ phim "Ly tâm lực" của Lưu Hạo Tồn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Lưu Hạo Tồn lần đầu đóng phim truyền hình và sẽ kết hợp với nam diễn viên Lâm Nhất trong dự án Lực ly tâm, chuyển thể từ tiểu thuyết Chệch quỹ đạo của tác giả Priest. Trong đó, học trò của đạo diễn Trương Nghệ Mưu sẽ vào vai tiểu thư Giang Hiểu Viện, trong một lần tình cờ xuyên qua một thế giới song song trở thành người làm thuê nghèo. Trong quá trình nỗ lực không ngừng, cô nhận được sự giúp đỡ của người bạn thanh mai trúc mã Kỳ Liên (Lâm Nhất). Mới đây, những hình ảnh hậu trường trong bộ phim đậm chất ngôn tình này của "mưu nữ lang" Lưu Hạo Tồn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nữ diễn viên ngay lập tức gây chú ý với vẻ đẹp tự nhiên trong trẻo và thanh thuần của mình.

Bên cạnh đó, bộ phim được mong chờ nhờ những cảnh cảnh quay đậm chất điện ảnh trên phim trường của Lưu Hạo Tồn và Lâm Nhất. Bên cạnh đó, khán giả cũng khen ngợi khả năng tương tác, sự đẹp đôi của hai diễn viên. Theo Sina, Lực ly tâm là dự án quan trọng với Lưu Hạo Tồn, có thể giúp nữ diễn viên lấy lại thiện cảm của khán giả sau nhiều lùm xùm về đời tư, phát ngôn.

Lưu Hạo Tồn sinh năm 2000, đỗ thủ khoa chuyên ngành Múa dân gian của Học viện múa Bắc Kinh. Khi học năm thứ hai, Hạo Tồn được Trương Nghệ Mưu ký hợp đồng làm nghệ sĩ độc quyền cho hãng phim của ông. Từ đây, Lưu Hạo Tồn mang danh "Mưu nữ lang", được vị đạo diễn lớn hết mực nâng đỡ. Tuy nhiên, thành công đến nhanh với Lưu Hạo Tồn khiến công chúng đặt dấu hỏi. Họ cho rằng tài năng chưa được kiểm chứng, cô chưa có nhiều tác phẩm ghi dấu ấn nhưng luôn được ưu ái quá mức. Lưu Hạo Tồn được thừa hưởng toàn bộ những nét đẹp truyền thống của người Trung Quốc. Cư dân mạng miêu tả cô có vẻ đẹp thu hút ánh nhìn nhưng vẫn mang lại cảm giác nét đẹp này không dễ khuất phục. Điều này tựa như những "Mưu nữ lang" trước đó là Củng Lợi và Chương Tử Di. Người hâm mộ mỹ nhân 10x luôn hi vọng cô sớm nối gót các "Mưu nữ lang" Củng Lợi, Chương Tử Di, Nghê Ni… trở thành ngôi sao Hoa ngữ hàng đầu.

Lưu Diệc Phi vừa nhận phim hiện đại mới, Lưu Thi Thi đã nhanh chóng tìm kiếm kịch bản Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Lưu Diệc Phi cũng đang được nhắm đến cho vai nữ chính trong dự án phim hiện đại "Cuộc Chiến Hoa Hồng".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/muu-nu-lang-luu-hao-ton-can-moi-tao-hinh-trong-phim-chuyen-the-ly-tam-luc-518632.html