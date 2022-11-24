4 cặp đôi 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ với chemistry bùng nổ, tạo nên kỳ tích nửa cuối 2022

Sao quốc tế 24/11/2022 17:32

Nói đến thành công của bộ phim, ngoài nội dung hay, bối cảnh đẹp thì màn kết hợp ăn ý, tạo phản ứng hóa học từ cặp diễn viên chính cũng quan trọng không kém.

Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi (Tinh Hán Xán Lạn)

Bộ phim Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đóng chính đã trở thành một cơn sốt trên khắp các trang mạng xã hội. Một điều khán giả không ngờ chính là việc chemistry của cặp đôi chính lại mạnh và hấp dẫn đến như vậy, khiến dân mê phim mê mệt.

4 cặp đôi 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ với chemistry bùng nổ, tạo nên kỳ tích nửa cuối 2022 - Ảnh 1

Trong Tinh Hán Xán Lạn, Ngô Lỗi hóa thân thành Lăng Bất Nghi cực ngầu. Triệu Lộ Tư đảm nhận vai Trình Thiếu Thương, một cô nàng tinh nghịch, láu cá, nhưng cũng rất dễ thương, ngọt ngào. Cả hai được hứa gả cho nhau, cũng “anh tình tôi nguyện” nên cảnh ngọt ngào tình cảm là không hề thiếu. Dân tình phải công nhận sự ăn ý trong diễn xuất của Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư là vô cùng tốt khiến nhiều người hy vọng họ sẽ "phim giả tình thật".

4 cặp đôi 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ với chemistry bùng nổ, tạo nên kỳ tích nửa cuối 2022 - Ảnh 2

Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ (Thương Lan Quyết)

Vương Hạc Đệ và Ngu Thư Hân khiến nhiều người mê mẩn với vai diễn trong Thương Lan Quyết. Phim chiếm được cảm tình là nhờ hậu kỳ chỉn chu, cố truyện thu hút, chuyện tình vừa ngọt vừa ngược. Bên cạnh đó, sự kết hợp ăn ý giữa Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ cũng giúp tác phẩm ghi điểm.

4 cặp đôi 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ với chemistry bùng nổ, tạo nên kỳ tích nửa cuối 2022 - Ảnh 3

Bản thân Ngu Thư Hân xuất thân là một nữ ca sĩ với hình tượng ngọt ngào, dễ thương. Khán giả cho rằng tính cách của Ngu Thư Hân cũng gần giống với nhân vật nữ chính Hoa Lan Nhỏ. Vì vậy nữ ca sĩ rất hợp vai. Vai diễn của Vương Hạc Đệ cũng chạm đến trái tim khán giả khi nam diễn viên khắc họa tốt nhân vật Đông Phương Thanh Thương độc đoán, kiêu ngạo.

4 cặp đôi 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ với chemistry bùng nổ, tạo nên kỳ tích nửa cuối 2022 - Ảnh 4

Hơn nữa, phản ứng hóa học của cặp nam nữ chính trong phim thực sự bùng nổ, khiến fan couple của cả hai "đẩy thuyền" nhiệt tình ngay cả khi kết thúc phim. "Với hai tính cách nhân vật khác nhau nhưng từ poster đến tình tiết trong phim đều toát lên vẻ ngọt ngào!", khán giả phải thốt lên như vậy khi nói về cảm xúc ban đầu đối với bộ phim.

Bạch Kính Đình - Điền Hi Vi (Khanh Khanh Nhật Thường)

Lên sóng không lâu nhưng Khanh Khanh Nhật Thường đã nhanh chóng gây chú ý nhờ nội dung hay, diễn viên đẹp và có diễn xuất cực ổn. Cặp chính của phim là Bạch Kính Đình - Điền Hi Vi tuy không phải xuất sắc nhất, nhưng lại rất tự nhiên, ngọt mà không ngấy. Cả hai đứng chung trông khá đẹp đôi. Điền Hi Vi hóa thân thành một Lý Vi ngây thơ, tinh nghịch, được anh chồng Doãn Tranh (Bạch Kính Đình) ôn nhu chở che làm người xem cảm thấy thật sự ấm áp, dễ thương.

4 cặp đôi 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ với chemistry bùng nổ, tạo nên kỳ tích nửa cuối 2022 - Ảnh 5

4 cặp đôi 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ với chemistry bùng nổ, tạo nên kỳ tích nửa cuối 2022 - Ảnh 6

Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi (Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em)

Là bộ phim hiện đại duy nhất trong top 4 tác phẩm có màn chemistry ăn ý, Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em được quan tâm và yêu thích nhất trong thời gian gần đây với sự tương tác ngọt ngào của "thủ khoa Lý Tuân" (do Trần Phi Vũ đóng) và "công chúa Chu Vận" (do Trương Tịnh Nghi đóng).

4 cặp đôi 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ với chemistry bùng nổ, tạo nên kỳ tích nửa cuối 2022 - Ảnh 7

Nét đẹp trai, kiêu ngạo và bá đạo của Trần Phi Vũ khi diễn Lý Tuân khiến nhân vật này như "xé sách bước ra". Đối với Trương Tịnh Nghi, cô đã thể hiện Chu Vận hoàn hảo ngoài mong đợi, khiến Chu Vận trở thành nàng công chúa xinh đẹp nhất, sống động nhất.

4 cặp đôi 'phá đảo' màn ảnh Hoa ngữ với chemistry bùng nổ, tạo nên kỳ tích nửa cuối 2022 - Ảnh 8

Sự kết hợp của Vũ – Nghi tưởng không thành công mà hoá ra lại thành công không tưởng. Hiếm có cặp đôi diễn viên trẻ tuổi nào có sự hòa quyện về nhan sắc, ăn ý về diễn xuất và biểu đạt tình cảm tuyệt vời như cặp đôi này.

Xem phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em nhưng netizen cứ trông Trần Phi Vũ 'đi tù', biết được lý do càng ngỡ ngàng hơn

Xem phim Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em nhưng netizen cứ trông Trần Phi Vũ 'đi tù', biết được lý do càng ngỡ ngàng hơn

Hiện khán giả "Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em" đang vừa mong chờ vừa hồi hộp với những tình tiết ngược tâm của hai nhân vật chính chuẩn bị lên sóng ở những tập tiếp theo.

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