Dàn 'ngọt muội' cổ trang mới của phim ảnh Hoa ngữ: 'bản sao' Triệu Lộ Tư so kè cùng 'bản gốc', Ngu Thư Thân cũng gia nhập hội

Ngu Thư Hân trước đây từng bị chê là "thánh biểu cảm lố" vì loạt biểu cảm làm quá trong show Thanh Xuân Có Bạn 2. Nhiều netizen tỏ ra khó chịu vì thái độ phụng phịu, tỏ ra đáng yêu, nói chuyện "điệu chảy nước" của cô nàng khiến thời gian đầu Ngu Thư Hân không nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Thế nhưng, với sự bùng nổ mùa hè 2022 trong vai Tiểu Hoa Lan trong Thương Lan Quyết, Ngu Thư Hân cũng rất xứng đáng được gọi tên trong danh sách "ngọt muội" cổ trang mới này. Tuy nhiều người nhận xét cô nàng có biểu cảm lố nhưng không thể phủ nhận Ngu Thư Hân luôn mang tính cách vui vẻ, lạc quan và chút nghịch ngợm. Thế nên người ta mới nói: "Tiểu Hoa Lan như sinh ra cho Ngu Thư Hân vậy".

Với lối diễn xuất linh động, loạt biểu cảm đáng yêu và khuôn mặt bầu bĩnh, ngọt ngào, Ngu Thư Hân chắc chắn sẽ còn tỏa sáng nhiều hơn trong các dự án cổ trang mới, và hứa hẹn thành “đại lưu lượng” mới của thế hệ sao nữ sau 95.

Điền Hi Vi

Cũng giống Ngu Thư Hân, trước đây tuy có diễn xuất ổn định nhưng khán giả lại không có cái nhìn tích cực về Điền Hi Vi. Nguyên nhân là vì netizen cho rằng Điền Hi Vi là mỹ nhân thích "cọ", tự lăng xê bản thân để thu hút sự chú ý của khán giả. Đặc biệt là danh hiệu "đệ nhất ngọt muội" của cô nàng trước đó cũng được coi là một chiêu marketing lố.

Thế nhưng, gần đây, Điền Hi Vi khiến khán giả "quay xe" khi tham gia diễn xuất trong bộ phim Khanh Khanh Nhật Thường. Dù diễn xuất không quá nổi bật nhưng vẫn được cho là tròn vai, nữ diễn viên còn thu hút ánh nhìn với đôi mắt to tròn, đồng điếu xinh xắn cùng nụ cười ngọt ngào.

Tô Hiểu Đồng

Sau thành công của Đại Tống Thiếu Niên Chí và Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác, Tô Hiểu Đồng nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón của làng giải trí Hoa ngữ.

Ngay khi vừa nhìn thấy Tô Hiểu Đồng, ai cũng phải ấn tượng với đôi mắt to tròn của cô gái trẻ này. Đôi mắt của Tô Hiểu Đồng không chỉ trong veo, thơ ngây mà còn toát lên vẻ vô tội, khiến người ta dù giận cũng chẳng nỡ nặng lời. Thế nên dù chỉ mới được chú ý nhờ Ngự Tứ Tiểu Ngỗ Tác thôi, Tô Hiểu Đồng đã thành cái tên được nhiều đoàn phim săn đón.

Triệu Lộ Tư

Nhắc đến "ngọt muội" cổ trang thì chắc chắn không thể thiếu Triệu Lộ Tư. Nét đẹp đáng yêu, thuần khiết của cô được đánh giá là phù hợp với tạo hình cổ trang, đặc biệt là trong tác phẩm Tinh Hán Xán Lạn lên sóng vào mùa hè vừa qua.

Tuy cũng có ý kiến cho rằng với nét diễn ngây ngô, đáng yêu thường thấy, Triệu Lộ Tư đang bị lặp lại chính mình, "một màu", không có đột phá. Nhưng thực tế mà nói, chính những vai diễn "ngọt muội" như thế đã giúp mỹ nhân sinh năm 1998 đến gần hơn với khán giả từ Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta hay Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn... Nhiều người nhận xét rằng, trong lứa sao sinh sau năm 1995, Triệu Lộ Tư sẽ là "ngọt muội" thành công nhất của màn ảnh Hoa ngữ.