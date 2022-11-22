Xuất hiện 'chị em sinh đôi' với Triệu Lộ Tư: là idol Hàn Quốc, nhan sắc 'kẹo ngọt' thuần khiết

Sao quốc tế 22/11/2022 14:37

Netizen xứ Trung hiện tranh cãi dữ dội khi Triệu Lộ Tư được nhận xét là giống idol Hàn Quốc Jang Won Young (IVE).

Triệu Lộ Tư được biết đến với danh xưng "mỹ nhân xuyên không". Cô nàng sinh năm 1998, nhờ gương mặt xinh đẹp, khả ái Triệu Lộ Tư đang làm một trong những hoa đán được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại.

Xuất hiện 'chị em sinh đôi' với Triệu Lộ Tư: là idol Hàn Quốc, nhan sắc 'kẹo ngọt' thuần khiết - Ảnh 1

Với vẻ đẹp thanh thuần và trong sáng cùng nụ cười ngọt ngào. Triệu Lộ Tư luôn gây được thiện cảm với công chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì thế, cũng không có gì lạ khi nữ diễn viên luôn được các nhãn hàng, thương hiệu săn đón. 

Xuất hiện 'chị em sinh đôi' với Triệu Lộ Tư: là idol Hàn Quốc, nhan sắc 'kẹo ngọt' thuần khiết - Ảnh 2

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung bỗng chia sẻ hình ảnh của Triệu Lộ Tư xuất hiện tại sự kiện của một nhãn hàng thời trang cao cấp. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi cô nàng bất ngờ được nhận xét giống nữ idol Hàn Quốc Jang Won Young (IVE).

Xuất hiện 'chị em sinh đôi' với Triệu Lộ Tư: là idol Hàn Quốc, nhan sắc 'kẹo ngọt' thuần khiết - Ảnh 3

Xuất hiện 'chị em sinh đôi' với Triệu Lộ Tư: là idol Hàn Quốc, nhan sắc 'kẹo ngọt' thuần khiết - Ảnh 4

Theo đó, cả hai được nhận xét là sở hữu đôi mắt to, đôi môi căng mọng và vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống. Ngay lập tức, nhiều ý kiến tranh cãi bắt đầu nổ ra, nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư tuy có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng hoàn toàn"không có cửa" so sánh với đàn em. "Thánh nữ xuyên không" chỉ là đang "học theo" cách trang điểm của Jang Won Young (IVE) chứ thực sự không giống với nữ idol Hàn Quốc. Được biết, kiểu trang điểm của nữ idol Hàn đã tạo ra cơn sốt và được nhiều minh tinh, ngôi sao Hoa ngữ tham khảo. 

Xuất hiện 'chị em sinh đôi' với Triệu Lộ Tư: là idol Hàn Quốc, nhan sắc 'kẹo ngọt' thuần khiết - Ảnh 5

Jang Won Young nổi bật với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn. Vốn nổi tiếng với biểu cảm trình diễn đa dạng, idol sinh năm 2004 xuất hiện trưng ra biểu cảm khi thì nhí nhảnh, lúc lại quyến rũ. 

Xuất hiện 'chị em sinh đôi' với Triệu Lộ Tư: là idol Hàn Quốc, nhan sắc 'kẹo ngọt' thuần khiết - Ảnh 6

Jang Won Young có ngoại hình nổi bật, cô nàng có thể phù hợp với mọi phong cách từ cá tính, mạnh mẽ đến quyến rũ, sang chảnh. Tại Hàn Quốc, Jang Won Young còn có biệt danh là "công chúa" bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Chưa tròn 18 tuổi nhưng thành viên IVE đã trở thành đại sứ của rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng, cho thấy được sức hút mãnh liệt của cô.

Nói thêm về Triệu Lộ Tư, tuy không còn ở tuổi 18 như Jang Won Young, nhưng cô nàng vẫn khiến người khác nhớ nhung với vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Với lợi thế đó, Triệu Lộ Tư dễ dàng mang vào các vai diễn của mình và đạt được những thành công vang dội, có thể kể đến như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn...

Xuất hiện 'chị em sinh đôi' với Triệu Lộ Tư: là idol Hàn Quốc, nhan sắc 'kẹo ngọt' thuần khiết - Ảnh 7

Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành tiểu hoa lứa 95 đầu tiên được chọn đại diện cho thương hiệu xa xỉ của thế giới

Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành tiểu hoa lứa 95 đầu tiên được chọn đại diện cho thương hiệu xa xỉ của thế giới

Trên mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin Triệu Lộ Tư là nàng tiểu hoa lứa 95 đầu tiên trở thành đại diện cho một thương hiệu xa xỉ của thế giới.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Tinh hán xán lạn Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn Nhan sắc Triệu Lộ Tư phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành tiểu hoa lứa 95 đầu tiên được chọn đại diện cho thương hiệu xa xỉ của thế giới

Triệu Lộ Tư bất ngờ trở thành tiểu hoa lứa 95 đầu tiên được chọn đại diện cho thương hiệu xa xỉ của thế giới

Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa

Thành tích khó ai sánh bằng của Triệu Lộ Tư ở tuổi 23: Đến cả Địch Lệ Nhiệt Ba hay Dương Tử cũng phải thua xa

Trần Phi Vũ còn đang bận 'yêu đương' với Trương Tịnh Nghi thì Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân đã vội tranh nhau suất kế tiếp

Trần Phi Vũ còn đang bận 'yêu đương' với Trương Tịnh Nghi thì Triệu Lộ Tư - Ngu Thư Hân đã vội tranh nhau suất kế tiếp

Triệu Lộ Tư 'yêu đương lần 2' với sao nam này, fan biết tin ủng hộ hết mình?

Triệu Lộ Tư 'yêu đương lần 2' với sao nam này, fan biết tin ủng hộ hết mình?

Triệu Lộ Tư rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 24: nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khung hình

Triệu Lộ Tư rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 24: nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khung hình

Mỹ nhân 'vạn người mê' như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư cũng có ngày chịu cảnh lọt top xấu nữ của Cbiz

Mỹ nhân 'vạn người mê' như Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư cũng có ngày chịu cảnh lọt top xấu nữ của Cbiz

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 3 phút trước
Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tử vi 10 ngày tới, 3 con giáp may mắn được Thần Tài ban phát phước lành, tài lộc sung túc, tiền bạc ngập két, cuộc sống thăng hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa sau ngày 30/9/2026

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ