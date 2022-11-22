Xuất hiện 'chị em sinh đôi' với Triệu Lộ Tư: là idol Hàn Quốc, nhan sắc 'kẹo ngọt' thuần khiết

Triệu Lộ Tư được biết đến với danh xưng "mỹ nhân xuyên không". Cô nàng sinh năm 1998, nhờ gương mặt xinh đẹp, khả ái Triệu Lộ Tư đang làm một trong những hoa đán được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại.

Với vẻ đẹp thanh thuần và trong sáng cùng nụ cười ngọt ngào. Triệu Lộ Tư luôn gây được thiện cảm với công chúng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chính vì thế, cũng không có gì lạ khi nữ diễn viên luôn được các nhãn hàng, thương hiệu săn đón.

Mới đây, trên mạng xã hội xứ Trung bỗng chia sẻ hình ảnh của Triệu Lộ Tư xuất hiện tại sự kiện của một nhãn hàng thời trang cao cấp. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho đến khi cô nàng bất ngờ được nhận xét giống nữ idol Hàn Quốc Jang Won Young (IVE).

Theo đó, cả hai được nhận xét là sở hữu đôi mắt to, đôi môi căng mọng và vẻ ngoài trẻ trung, tràn đầy sức sống. Ngay lập tức, nhiều ý kiến tranh cãi bắt đầu nổ ra, nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư tuy có vẻ ngoài ưa nhìn nhưng hoàn toàn"không có cửa" so sánh với đàn em. "Thánh nữ xuyên không" chỉ là đang "học theo" cách trang điểm của Jang Won Young (IVE) chứ thực sự không giống với nữ idol Hàn Quốc. Được biết, kiểu trang điểm của nữ idol Hàn đã tạo ra cơn sốt và được nhiều minh tinh, ngôi sao Hoa ngữ tham khảo.

Jang Won Young nổi bật với khuôn mặt nhỏ nhắn cùng làn da trắng mịn. Vốn nổi tiếng với biểu cảm trình diễn đa dạng, idol sinh năm 2004 xuất hiện trưng ra biểu cảm khi thì nhí nhảnh, lúc lại quyến rũ.

Jang Won Young có ngoại hình nổi bật, cô nàng có thể phù hợp với mọi phong cách từ cá tính, mạnh mẽ đến quyến rũ, sang chảnh. Tại Hàn Quốc, Jang Won Young còn có biệt danh là "công chúa" bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Chưa tròn 18 tuổi nhưng thành viên IVE đã trở thành đại sứ của rất nhiều nhãn hàng nổi tiếng, cho thấy được sức hút mãnh liệt của cô.

Nói thêm về Triệu Lộ Tư, tuy không còn ở tuổi 18 như Jang Won Young, nhưng cô nàng vẫn khiến người khác nhớ nhung với vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng. Với lợi thế đó, Triệu Lộ Tư dễ dàng mang vào các vai diễn của mình và đạt được những thành công vang dội, có thể kể đến như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn, Tinh Hán Xán Lạn...