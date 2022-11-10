Triệu Lộ Tư 'yêu đương lần 2' với sao nam này, fan biết tin ủng hộ hết mình?

Có thông tin Triệu Lộ Tư đang chuẩn bị một dự án phim mới, đặc biệt sẽ tái ngộ với nam diễn viên này khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Sau sự bùng nổ của Tinh Hán Xán Lạn vào mùa hè năm nay đã giúp Triệu Lộ Tư trở thành cái tên được săn đón bậc nhất, đứng đầu lứa tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 trong làng giải trí Hoa ngữ. Thậm chí, khả năng tạo hiệu ứng của cô còn được đánh giá chỉ có ở những ngôi sao hạng A hot nhất như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử. Chính vì thế, tài nguyên phim đến tay nữ diễn viên là không thiếu.

Mới đây, sau khi vừa hoàn tất quá trình ghi hình cho bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, trên mạng xã hội cho biết nữ diễn viên đang tiếp xúc với một dự án mới. Cụ thể, có thông tin nhà sản xuất bộ phim Khom Lưng đang có ý định hợp tác với Triệu Lộ Tư. Ngoài ra, Lưu Vũ Ninh cũng sẽ trở thành nam chính của dự án này. Ngay sau khi chia sẻ, thông tin này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi trên các diễn đàn. Bởi nếu thông tin trên là thật thì đây sẽ là cơ hội tái hợp giữa Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh kể từ khi đóng chung bộ phim Trường Ca Hành.

Trước đó, cả hai từng có màn kết hợp vô cùng ăn ý trong Trường Ca Hành. Dù chỉ là couple phụ trong phim nhưng cặp đôi Hạo Đô và Lý Lạc Yên vẫn được khán giả yêu thích thậm chí có phần lấn át cặp đôi chính với "phản ứng hóa học" bùng nổ mà mang đến cho người xem cảm giác couple vừa ngọt ngào vừa lãng mạn. Bên cạnh đó, nữ diễn viên cũng đã nhận về không ít ý kiến trái chiều khi cư dân mạng nói rằng hình tượng của cô không phù hợp với nguyên tác truyện bới nữ chính trong tác phẩm được xây dựng theo kiểu nhân vật nữ cường. Sở hữu nhan sắc thiên về vẻ trong sáng thanh thuần, sao nữ Tinh Hán Xán Lạn được nhận xét là chỉ phù hợp với những vai diễn ngọt ngào và không thể "cân" nổi những vai diễn theo hình tượng "nữ cường" mạnh mẽ như trong tác phẩm Khom Lưng. Tuy nhiên, trên đây vẫn chỉ là những suy đoán từ cư dân mạng mà chưa được xác thực. Hiện tại, cả phía nhà sản xuất phim, Triệu Lộ Tư hay Lưu Vũ Ninh đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin trên.

Khó có chuyện Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ hẹn hò, fan couple 'rời thuyền' từ đây Nhờ tương tác ăn ý trong phim nên cặp đôi Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi hay Ngu Thư Hân - Vương Hạc Đệ luôn vướng phải tin đồn yêu nhau ngoài đời thực.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trieu-lo-tu-yeu-duong-lan-2-voi-sao-nam-nay-fan-biet-tin-ung-ho-het-minh-523301.html