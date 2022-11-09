Triệu Lộ Tư rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 24: nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khung hình

Sao quốc tế 09/11/2022 13:59

Triệu Lộ Tư đã có buổi mừng sinh nhật tuổi 24 đáng nhớ, tràn ngập niềm vui do phòng làm việc tổ chức.

Hôm nay 9/11, Triệu Lộ Tư chính thức bước sang tuổi 24. Trên weibo cá nhân, mỹ nhân gốc Thành Đô đã chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật do phòng làm việc tổ chức. 

 Triệu Lộ Tư rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 24: nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khung hình - Ảnh 1

Nổi bật trong từng khung hình, Triệu Lộ Tư luôn nở nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc và đầy mãn ý. Sang tuổi 24, Triệu Lộ Tư đang có sự nghiệp xán lạn, nhan sắc ngày càng thăng hạng khiến người hâm mộ mê mẩn.

Triệu Lộ Tư rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 24: nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khung hình - Ảnh 2

Trong bộ ảnh được tung ra, Triệu Lộ Tư xuất hiện trong bộ outfit đơn giản nhưng lại vô cùng tôn dáng. Diện chiếc đầm ôm 2 dây, cô nàng khoe khéo được làn da trắng sáng, cùng với đó là mái tóc xõa dài, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng giúp người đẹp thêm phần thu hút.

Triệu Lộ Tư rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 24: nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khung hình - Ảnh 3

Tại bữa tiệc, nữ diễn viên được các nhân viên tặng phòng làm việc tặng 1 chiếc bánh sinh nhật màu trắng siêu xinh đẹp. Bên cạnh đó, nhiều hoa, quà, bánh... từ fan cũng được gửi đến. 

Triệu Lộ Tư rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 24: nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khung hình - Ảnh 4

Trong ngày sinh nhật, người đẹp sinh năm 1998 đã nhận được nhiều chúc phúc của khán giả, bạn bè trên Weibo. Không chỉ vậy, để chúc mừng sinh nhật nữ diễn viên, vài ngày trước đó, fan đã chi tiền chạy hình ảnh và video của cô trên các màn hình lớn tại những thành phố Thượng Hải, Thành Đô, Bắc Kinh, Thâm Quyến...

Triệu Lộ Tư rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 24: nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khung hình - Ảnh 5

Triệu Lộ Tư được biết đến với danh xưng “mỹ nhân xuyên không”. Cô nàng sinh năm 1998, nhờ gương mặt xinh đẹp, khả ái Triệu Lộ Tư đang làm một trong những hoa đán được săn đón nhất ở thời điểm hiện tại. 

Triệu Lộ Tư rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 24: nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khung hình - Ảnh 6

Không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài thuần khiết, ngọt ngào, Triệu Lộ Tư còn ghi điểm trong mắt khán giả với nhiều vai diễn ấn tượng của mình như Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta, Trần Thiên Thiên trong lời đồn, Yêu em từ dạ dày... hay gần đây nhất là Tinh Hán Xán Lạn đã gây được tiếng vang với nhiều thành tích đáng nể trong làng phim ảnh Hoa ngữ. Đồng thời cũng đưa tên tuổi của cô cùng bạn diễn Ngô Lỗi vươn xa hơn, góp phần củng cố địa vi trong giới.

Triệu Lộ Tư rạng rỡ đón sinh nhật tuổi 24: nhan sắc xinh đẹp, nụ cười hạnh phúc tràn ngập khung hình - Ảnh 7

Mới đây, cô nàng vừa đóng máy bộ phim ngôn tình chuyển thể Vụng Trộm Không Thể Giấu hợp tác cùng nam diễn viên Trần Triết Viễn, đây cũng là một trong những dự án phim được khán giả quan tâm và được kỳ vọng sẽ bùng nổ trong thời gian tới.  

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