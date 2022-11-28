Cúc Tịnh Y 'hút fan' đều đều, 28 tuổi đạt 'cột mốc lớn' trong sự nghiệp dù nhiều lần gây tranh cãi về diễn xuất, thái độ 'bệnh ngôi sao'

Sao quốc tế 28/11/2022 16:58

Sau khi Cúc Tịnh Y có 'tin vui', nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên.

Cúc Tịnh Y là một trong những gương mặt mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp. Nét đẹp thanh thuần, rung động lòng người của Cúc Tịnh Y vẫn luôn là điểm nổi bật thu hút sự chú ý mọi ánh nhìn. Gắn liền với nữ diễn viên là đôi môi tô son đỏ tươi tôn da và hàng lông mày đậm dáng ngang tự nhiên. Mỗi lần xuất hiện với gương mặt makeup chỉn chu, Cúc Tịnh Y đều trở thành đề tài bàn tán nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng. 

Cúc Tịnh Y 'hút fan' đều đều, 28 tuổi đạt 'cột mốc lớn' trong sự nghiệp dù nhiều lần gây tranh cãi về diễn xuất, thái độ 'bệnh ngôi sao' - Ảnh 1

Sau nhiều năm tham gia hoạt động nghệ thuật, mới đây, Cúc Tịnh Y đã đón nhận tin vui trong sự nghiệp của mình. Theo đó, trên trang Weibo cá nhân của nữ diễn viên đã chính thức chạm mốc 25 triệu người theo dõi. Sau đó, nhiều fan hâm mộ cũng đã gửi lời chúc mừng cột mốc này của "mỹ nhân 4000 năm" cũng như gửi lời chúc tốt đẹp đến những dự án trong tương lai của nữ diễn viên.

Cúc Tịnh Y 'hút fan' đều đều, 28 tuổi đạt 'cột mốc lớn' trong sự nghiệp dù nhiều lần gây tranh cãi về diễn xuất, thái độ 'bệnh ngôi sao' - Ảnh 2

Trước khi lấn sân sang con đường phim ảnh, Cúc Tịnh Y được biết đến với tư cách là một idol. Với lợi thế về nhan sắc, Cúc Tịnh Y thường được giao vai ngọt ngào. Một số bộ phim tạo được thành công nhất định như Vân Tịch truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Như Ý Phương Phi, Gia Nam truyện...

Thế nhưng, khi đóng phim, cô nàng liên tục nhận về nhiều "gạch đá" vì lối diễn đơ sượng, tạo hình "trăm vai như một" với lối trang điểm đậm. Bên cạnh đó, nhiều lần Cúc Tịnh Y còn bị tố là mắc bệnh "ngôi sao" khi sợ xấu khi đóng phim, lạm dụng diễn viên đóng thế. Từ đó, dần có nhiều định kiến về cô. Thậm chí, vài người còn khuyên cô chỉ nên đi hát và ngưng đóng phim. 

Cúc Tịnh Y 'hút fan' đều đều, 28 tuổi đạt 'cột mốc lớn' trong sự nghiệp dù nhiều lần gây tranh cãi về diễn xuất, thái độ 'bệnh ngôi sao' - Ảnh 3

Nhưng dù là vậy, nhiều khán giả vẫn cho rằng Cúc Tịnh Y vẫn có thể tiến bộ nếu dành thời gian để tập luyện, trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Thời gian gần đây, có thông tin mỹ nhân sinh năm 1994 có ý định đầu tư đóng điện ảnh với vai diễn trong Phấn Mặc Giang Hồ và một số tựa phim khác. Bàn về ý định này, netizen cho rằng Cúc Tịnh Y đang muốn lấn sân sang điện ảnh để khẳng định thực lực của bản thân sau thời gian dài đóng truyền hình. Hy vọng, qua các tác phẩm mới, netizen có thể trông thấy sự thay đổi từ Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y 'hút fan' đều đều, 28 tuổi đạt 'cột mốc lớn' trong sự nghiệp dù nhiều lần gây tranh cãi về diễn xuất, thái độ 'bệnh ngôi sao' - Ảnh 4
Tạo hình dân quốc của Cúc Tịnh Y trong phim điện ảnh Phấn Mặc Giang Hồ.
'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện váy xẻ sâu, đẹp tựa nữ thần trên thảm đỏ

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện váy xẻ sâu, đẹp tựa nữ thần trên thảm đỏ

Cúc Tịnh Y khoe vẻ đẹp mong manh như thiên thần trên thảm đỏ Lễ hội âm nhạc "Oriental Billboard" lần thứ 29.

Xem thêm
Từ khóa:   mỹ nhân 4000 năm Cúc Tịnh Y Hoa Nhung Tiên kiếm kỳ hiệp 4 phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện váy xẻ sâu, đẹp tựa nữ thần trên thảm đỏ

'Mỹ nhân 4000 năm có một' Cúc Tịnh Y diện váy xẻ sâu, đẹp tựa nữ thần trên thảm đỏ

Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn?

Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn?

Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y khiến fan phát rồ lên vì quá xinh đẹp: 'Danh xưng mỹ nhân 4000 năm quả nhiên không phải tự nhiên mà có'

Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y khiến fan phát rồ lên vì quá xinh đẹp: 'Danh xưng mỹ nhân 4000 năm quả nhiên không phải tự nhiên mà có'

Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29

Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29

Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

Netizen chỉ ra điểm khác thường trên gương mặt của Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y: Phải chăng là hậu quả của việc sử dụng dao kéo quá đà?

Netizen chỉ ra điểm khác thường trên gương mặt của Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y: Phải chăng là hậu quả của việc sử dụng dao kéo quá đà?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 40 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 40 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ