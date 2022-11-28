Cúc Tịnh Y là một trong những gương mặt mỹ nhân Hoa ngữ nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp. Nét đẹp thanh thuần, rung động lòng người của Cúc Tịnh Y vẫn luôn là điểm nổi bật thu hút sự chú ý mọi ánh nhìn. Gắn liền với nữ diễn viên là đôi môi tô son đỏ tươi tôn da và hàng lông mày đậm dáng ngang tự nhiên. Mỗi lần xuất hiện với gương mặt makeup chỉn chu, Cúc Tịnh Y đều trở thành đề tài bàn tán nhận được nhiều quan tâm từ cộng đồng mạng.

Sau nhiều năm tham gia hoạt động nghệ thuật, mới đây, Cúc Tịnh Y đã đón nhận tin vui trong sự nghiệp của mình. Theo đó, trên trang Weibo cá nhân của nữ diễn viên đã chính thức chạm mốc 25 triệu người theo dõi. Sau đó, nhiều fan hâm mộ cũng đã gửi lời chúc mừng cột mốc này của " mỹ nhân 4000 năm " cũng như gửi lời chúc tốt đẹp đến những dự án trong tương lai của nữ diễn viên.

Trước khi lấn sân sang con đường phim ảnh, Cúc Tịnh Y được biết đến với tư cách là một idol. Với lợi thế về nhan sắc, Cúc Tịnh Y thường được giao vai ngọt ngào. Một số bộ phim tạo được thành công nhất định như Vân Tịch truyện, Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, Như Ý Phương Phi, Gia Nam truyện...

Thế nhưng, khi đóng phim, cô nàng liên tục nhận về nhiều "gạch đá" vì lối diễn đơ sượng, tạo hình "trăm vai như một" với lối trang điểm đậm. Bên cạnh đó, nhiều lần Cúc Tịnh Y còn bị tố là mắc bệnh "ngôi sao" khi sợ xấu khi đóng phim, lạm dụng diễn viên đóng thế. Từ đó, dần có nhiều định kiến về cô. Thậm chí, vài người còn khuyên cô chỉ nên đi hát và ngưng đóng phim.

Nhưng dù là vậy, nhiều khán giả vẫn cho rằng Cúc Tịnh Y vẫn có thể tiến bộ nếu dành thời gian để tập luyện, trau dồi kỹ năng diễn xuất của mình. Thời gian gần đây, có thông tin mỹ nhân sinh năm 1994 có ý định đầu tư đóng điện ảnh với vai diễn trong Phấn Mặc Giang Hồ và một số tựa phim khác. Bàn về ý định này, netizen cho rằng Cúc Tịnh Y đang muốn lấn sân sang điện ảnh để khẳng định thực lực của bản thân sau thời gian dài đóng truyền hình. Hy vọng, qua các tác phẩm mới, netizen có thể trông thấy sự thay đổi từ Cúc Tịnh Y.