Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn?

Sao quốc tế 28/11/2022 07:15

Mới đây, Cúc Tịnh Y nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện tham dự với tạo hình "cực phẩm", đồng thời nữ diễn viên cũng bị "soi" nhan sắc đến từng chân tơ kẽ tóc.

Nhan sắc của Cúc Tịnh Y luôn là điều khiến nhiều người không khỏi tranh cãi. Sở hữu gương mặt với đường nét hài hòa, nét nào ra nét đó, “mỹ nhân 4000 năm” luôn được xếp vào danh sách những mỹ nhân làng giải trí Hoa ngữ. Có thể nói, bất kỳ những hình ảnh nào được người đẹp đăng tải đều nhận được lời khen ngợi, trầm trồ từ công chúng. 

Mặc dù sự nghiệp song hành cùng nhiều ồn ào nhưng vẫn phải khẳng định đẳng cấp nhan sắc của cô nàng. Cúc Tịnh Y tiếp tục khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với khoảnh khắc chụp cận mặt tuyệt đẹp. Góc chụp cận mặt nhưng mỹ nhân này vẫn hoàn hảo từ lớp trang điểm cho đến khí chất. Làn da trắng mịn, nụ cười duyên dáng và thần sắc rạng rỡ của cô nàng "đốn tim" người hâm mộ. Cúc Tịnh Y quả thực luôn biết cách khiến mình trở nên nổi bật khi đứng một mình.

Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn? - Ảnh 1

 

Cô nàng nhanh chóng trở thành tâm điểm của sự kiện tham dự với màn lên đồ cực đỉnh. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy dạ hội kim sa nhiều màu, thiết kế cổ yếm và xẻ sâu càng tăng vẻ quyến rũ. Cúc Tịnh Y trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc buông xõa tự nhiên tôn lên khuôn mặt khả ái với những đường nét đẹp như tạc.

Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn? - Ảnh 2Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn? - Ảnh 3Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn? - Ảnh 4

Bên cạnh đó, nữ diễn viên không lăn xả trong diễn xuất, sợ xấu khi đóng phim. Trong tác phẩm Thư sinh xinh đẹp, phải đóng giả nam giới, cô vẫn tô son đỏ, trang điểm đậm, lông mày thanh mảnh, động tác và biểu cảm của cô nhẹ nhàng hơn nhân vật nữ. Trong phim Mộ nam chi, ở cảnh quay trốn thoát khỏi đám cháy, Cúc Tịnh Y không hề dính bụi, tóc vẫn gọn gàng. Nữ diễn viên còn bị chỉ trích với cách diễn vô cảm trong cảnh bị bắt.

Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn? - Ảnh 5

Hiện tại, Cúc Tịnh Y tham gia các dự án phim chuyển thể ngôn tình. Cô vừa hoàn thành cảnh quay trong Tiên kiếm 4, đóng cặp với nam diễn viên Trần Triết Viễn. Ngoài ra, Cúc Tịnh Y còn có phim Hoa nhung chưa lên sóng. Khả năng diễn xuất hạn chế, song nhờ lượng người hâm mộ đông đảo, có danh tiếng, Cúc Tịnh Y vẫn được giao vai nữ chính.

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