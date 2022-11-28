Cúc Tịnh Y bị 'soi' đến từng chân tơ kẽ tóc với loạt ảnh chụp cận mặt, nhan sắc thật có 'cực phẩm' như lời đồn?

Nhan sắc của Cúc Tịnh Y luôn là điều khiến nhiều người không khỏi tranh cãi. Sở hữu gương mặt với đường nét hài hòa, nét nào ra nét đó, “mỹ nhân 4000 năm” luôn được xếp vào danh sách những mỹ nhân làng giải trí Hoa ngữ. Có thể nói, bất kỳ những hình ảnh nào được người đẹp đăng tải đều nhận được lời khen ngợi, trầm trồ từ công chúng.

Mặc dù sự nghiệp song hành cùng nhiều ồn ào nhưng vẫn phải khẳng định đẳng cấp nhan sắc của cô nàng. Cúc Tịnh Y tiếp tục khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với khoảnh khắc chụp cận mặt tuyệt đẹp. Góc chụp cận mặt nhưng mỹ nhân này vẫn hoàn hảo từ lớp trang điểm cho đến khí chất. Làn da trắng mịn, nụ cười duyên dáng và thần sắc rạng rỡ của cô nàng "đốn tim" người hâm mộ. Cúc Tịnh Y quả thực luôn biết cách khiến mình trở nên nổi bật khi đứng một mình.