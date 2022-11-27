Loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của Cúc Tịnh Y khiến fan phát rồ lên vì quá xinh đẹp: 'Danh xưng mỹ nhân 4000 năm quả nhiên không phải tự nhiên mà có'

Nhan sắc của Cúc Tịnh Y khiến fan bấn loạn vì quá đỗi xinh đẹp.

Ngoại trừ vóc dáng có chút nhỏ bé, công chúng gần như không thể tìm ra bất cứ lý do gì để chê bai nhan sắc thanh thuần, đẹp rung động lòng người của Cúc Tịnh Y. Điều này không chỉ được thể hiện qua các bức ảnh photoshop mà kể cả trong các tấm hình bình thường không chỉnh sửa nhan sắc của Cúc Tịnh Y vẫn không hề xuống sắc. Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet Mới đây nhất, Cúc Tịnh Y lại thêm một lần nữa khiến các fan nhan sắc đứng ngồi không yên khi loạt ảnh chưa qua chỉnh sửa của cô được tung ra, gương mặt nhỏ nhắn, đẹp tựa như mỹ nhân giáng trần biến cô nàng trở thành tâm điểm tại buổi diễn.

Nhan sắc đẹp mê ly của cô nàng - Ảnh: Internet Theo dõi Cúc Tịnh Y lâu sẽ thấy, cô nàng rất biết cách biến bản thân trở thành tâm điểm chú ý. Ngay cả khi đứng cạnh những đồng nghiệp khác, tuy chiều cao có hạn, sao nữ 1994 vẫn đủ sức chiếm spotlight. Trong quá khứ, không ít lần dư luận nghi ngờ Cúc Tịnh Y phẫu thuật thẩm mỹ, bởi đường nét gương mặt hiện tại của cô có vài phần khác biệt so với quá khứ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có ai có thể đưa ra được bằng chứng cụ thể về việc này nên có thể nói nhan sắc của cô nàng là hoàn toàn tự nhiên và chưa hề chỉnh sửa.

Nhan sắc ngoài đời thường của mỹ nhân họ Cúc - Ảnh: Internet Cúc Tịnh Y bước chân vào showbiz với tư cách là idol, sau đó lấn sân sang con đường phim ảnh. Đáng tiếc, diễn xuất non kém cùng vấn đề quá coi trọng hình tượng khiến khá nhiều người không hài lòng, dần dần có định kiến về cô. Thậm chí, vài người còn khuyên cô chỉ nên đi hát và ngưng đóng phim. Tuy nhiên, bỏ ngoài tai những sự chỉ trích cô nàng vẫn đang theo đuổi đam mê của mình và dường như đang có những sự tiến bộ trong các bộ phim gần đây. Thậm chí nếu cứ tiếp tục cải thiện khả năng mỹ nhân họ Cúc trở thành nữ diễn viên hàng đầu Cbiz là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

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