Tiên Võ Đế Tôn: Nhậm Gia Luân sánh đôi cùng Cúc Tịnh Y, netizen 'hoang mang' không biết có thành công hay không vì điều này

Mới đây thông tin Nhậm Gia Luân sắp sửa sánh duyên với Cúc Tịnh Y trong phim mới đang được đông đảo người hâm mộ quan tâm.

Sau thành công của loạt dự án cổ trang như Cẩm Y Chi Hạ, Châu Sinh Như Cố, Nhậm Gia Luân hiện đang hợp tác cùng Tống Tổ Nhi trong Vô Ưu Độ. Dẫu vậy, diễn xuất của anh chàng vẫn luôn bị netizen đặt một dấu hỏi lớn bởi mỹ nam này vẫn chưa cho thấy sự tiến bộ dù cho đã được tạo điều kiện thử sức ở các dự án lớn. Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet Tuy nhiên, nói gì thì nói cái tên Nhậm Gia Luân vẫn đang cực kỳ hot chính vì vậy nên mới đây đã có một blogger nổi tiếng xứ Trung đăng tải cho rằng nam diễn viên sắp sửa nhận dự án mới đóng chung với Cúc Tịnh Y. Cụ thể tác phẩm có tên là Tiên Võ Đế Tôn.

Nhậm Gia Luân đang là cái tên hot tại Cbiz - Ảnh: Internet Được biết đây chính là dự án phim đại nam chủ về đề tài tu tiên được chuyển thể từ cuốn truyện cùng tên. Ngay sau khi tin tức này được đưa ra đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều cư dân mạng. Cúc Tịnh Y - Ảnh: Internet Tuy nhiên đa số dân mạng đều có vẻ không mấy mong đợi màn hợp tác của Nhậm Gia Luân và Cúc Tịnh Y. Nguyên nhân là bởi cả hai ngôi sao này đều có diễn xuất chưa quá tốt, khả năng tạo chemistry với bạn diễn cũng khiến khán giả cực kỳ lo ngại. Đặc biệt, Nhậm Gia Luân là một người vốn không giỏi trong việc cọ nhiệt để khiến phim thêm phần thu hút với khán giả.

Mỹ nhân 4000 năm chưa bao giờ được đánh giá cao về khoản diễn xuất - Ảnh: Internet Bên cạnh những bình luận ái ngại về việc này, vẫn còn đó một số người mong muốn được chứng kiến 2 con người này trên màn ảnh Cbiz, bởi biết đâu không chừng cặp đôi này có thể làm nên được điều gì đó mới mẻ của làng phim ảnh xứ Trung. Tưu chưng lại tất cả chỉ mới nằm ở mức tin đồn bởi bài đăng của nam blogger nổi tiếng này vẫn không có dẫn chứng cụ thể. Đồng thời cả Cúc Tịnh Y và Nhậm Gia Luân cũng chưa xác nhận về vấn đề này.

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