Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29

Mới đây, Cúc Tịnh Y đăng tải một loạt ảnh khoe nhan sắc "cực phẩm" trong chương trình "Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29".

Không hổ danh là một trong những gương mặt đình đám xứ Trung, Cúc Tịnh Y ăn diện hết cỡ, đầu tư hình ảnh khiến khán giả phải đổ dồn mắt về ngắm nhìn tại chương trình "Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29". Sở hữu vẻ ngoài mỏng manh, dịu dàng, Cúc Tịnh Y bỗng được được mệnh danh là "Mỹ nhân 4000 năm". Nữ diễn viên đã tạo nên cơn sốt với vẻ đẹp không tì vết, nhan sắc hoàn mỹ cùng làn da trắng mịn. Cô nàng còn diện bộ váy vô cùng lung linh sang chảnh, pha một chút nét quyến rũ với tạo hình khoét sâu vòng một.

Gương mặt của "mỹ nhân 4000 năm" thời chưa debut khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trước đó, cô từng vướng phải rất nhiều nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng không ít người cho rằng thứ duy nhất thay đổi trên gương mặt của Cúc Tịnh Y là phong cách trang điểm. Bên cạnh đó, Cúc Tịnh Y chưa bao giờ lên tiếng về các bức ảnh cũ hay những bài báo liên quan đến chuyện tố cô dao kéo.

Nhan sắc của Cúc Tịnh Y xuất chúng cỡ nào trước giờ không phải là điều cần bàn cãi, dường như cô nàng chỉ ngày một xinh đẹp, thăng hạng hơn chứ khó có chuyện giảm bớt. Nhưng diễn xuất và sự nghiệp phim ảnh của tiểu hoa 9x lại gây ra khá nhiều tranh cãi. Kể từ ngày Cúc Tịnh Y lấn sân sang phim ảnh đến nay, chưa khi nào diễn xuất của cô được đánh giá cao. Ngay cả khi nhận phim quanh năm, nhưng kỹ năng diễn vẫn "dậm chân tại chỗ", lại cộng thêm vấn đề quá coi trọng ngoại hình trong mọi hoàn cảnh, nên đã không ít lần Cúc Tịnh Y bị ném đá thẳng tay, nhận về vô vàn lời chỉ trích. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ trở lại màn ảnh với Hoa Nhung và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/choang-ngop-voi-tao-hinh-long-lay-cua-cuc-tinh-y-trong-dong-phuong-phong-van-bang-lan-thu-29-528581.html