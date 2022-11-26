Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29

Sao quốc tế 26/11/2022 08:08

Mới đây, Cúc Tịnh Y đăng tải một loạt ảnh khoe nhan sắc "cực phẩm" trong chương trình "Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29".

Không hổ danh là một trong những gương mặt đình đám xứ Trung, Cúc Tịnh Y ăn diện hết cỡ, đầu tư hình ảnh khiến khán giả phải đổ dồn mắt về ngắm nhìn tại chương trình "Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29".

Sở hữu vẻ ngoài mỏng manh, dịu dàng, Cúc Tịnh Y bỗng được được mệnh danh là "Mỹ nhân 4000 năm". Nữ diễn viên đã tạo nên cơn sốt với vẻ đẹp không tì vết, nhan sắc hoàn mỹ cùng làn da trắng mịn. Cô nàng còn diện bộ váy vô cùng lung linh sang chảnh, pha một chút nét quyến rũ với tạo hình khoét sâu vòng một.

Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29 - Ảnh 1Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29 - Ảnh 2Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29 - Ảnh 3Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29 - Ảnh 4Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29 - Ảnh 5Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29 - Ảnh 6

Gương mặt của "mỹ nhân 4000 năm" thời chưa debut khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trước đó, cô từng vướng phải rất nhiều nghi án phẫu thuật thẩm mỹ. Nhưng không ít người cho rằng thứ duy nhất thay đổi trên gương mặt của Cúc Tịnh Y là phong cách trang điểm. Bên cạnh đó, Cúc Tịnh Y chưa bao giờ lên tiếng về các bức ảnh cũ hay những bài báo liên quan đến chuyện tố cô dao kéo.

Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29 - Ảnh 7Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29 - Ảnh 8Choáng ngợp với tạo hình lộng lẫy của Cúc Tịnh Y trong Đông Phương Phong Vân Bảng lần thứ 29 - Ảnh 9

Nhan sắc của Cúc Tịnh Y xuất chúng cỡ nào trước giờ không phải là điều cần bàn cãi, dường như cô nàng chỉ ngày một xinh đẹp, thăng hạng hơn chứ khó có chuyện giảm bớt. Nhưng diễn xuất và sự nghiệp phim ảnh của tiểu hoa 9x lại gây ra khá nhiều tranh cãi. 

Kể từ ngày Cúc Tịnh Y lấn sân sang phim ảnh đến nay, chưa khi nào diễn xuất của cô được đánh giá cao. Ngay cả khi nhận phim quanh năm, nhưng kỹ năng diễn vẫn "dậm chân tại chỗ", lại cộng thêm vấn đề quá coi trọng ngoại hình trong mọi hoàn cảnh, nên đã không ít lần Cúc Tịnh Y bị ném đá thẳng tay, nhận về vô vàn lời chỉ trích. Sắp tới, nữ diễn viên sẽ trở lại màn ảnh với Hoa Nhung và Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4.

Phim đóng cùng Trần Triết Viễn vẫn chưa phát sóng, Cúc Tịnh Y bất ngờ gặp 'biến lớn' liên quan đến người hâm mộ

Phim đóng cùng Trần Triết Viễn vẫn chưa phát sóng, Cúc Tịnh Y bất ngờ gặp 'biến lớn' liên quan đến người hâm mộ

Mới đây, hàng loạt "trạm fan" vừa lớn vừa nhỏ của Cúc Tịnh Y bất ngờ tuyên bố ngưng hoạt động

Xem thêm
Từ khóa:   Cúc Tịnh Y nhan sắc Cúc Tịnh Y sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Phim đóng cùng Trần Triết Viễn vẫn chưa phát sóng, Cúc Tịnh Y bất ngờ gặp 'biến lớn' liên quan đến người hâm mộ

Phim đóng cùng Trần Triết Viễn vẫn chưa phát sóng, Cúc Tịnh Y bất ngờ gặp 'biến lớn' liên quan đến người hâm mộ

Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

Rộ tin Cúc Tịnh Y nên duyên với 'tình tin đồn' Bạch Lộc trong một dự án cổ trang, dân tình đồng loạt phản đối vì lý do này?

Netizen chỉ ra điểm khác thường trên gương mặt của Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y: Phải chăng là hậu quả của việc sử dụng dao kéo quá đà?

Netizen chỉ ra điểm khác thường trên gương mặt của Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y: Phải chăng là hậu quả của việc sử dụng dao kéo quá đà?

Nhan sắc xinh đẹp xuất thần của Cúc Tịnh Y bất chấp bị chụp vội: 'Không hổ danh là mỹ nhân được mệnh danh 4000 năm có một'

Nhan sắc xinh đẹp xuất thần của Cúc Tịnh Y bất chấp bị chụp vội: 'Không hổ danh là mỹ nhân được mệnh danh 4000 năm có một'

'Mỹ nữ 4000 năm' Cúc Tịnh Y kiều diễm và quyến rũ trong tạo hình hồng y cổ điển

'Mỹ nữ 4000 năm' Cúc Tịnh Y kiều diễm và quyến rũ trong tạo hình hồng y cổ điển

Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng?

Dương Tử lép vế, nhạt nhòa trước 'đàn em' Cúc Tịnh Y ở một điểm khiến fan hâm mộ không khỏi thất vọng?

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Dinh dưỡng 1 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Sau hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (30/9/2026), 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Tâm sự 2 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Cuối ngày hôm nay (30/9/2026), 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Thức trắng dán lại tờ đăng ký kết hôn bị xé, chồng khiến vợ bật khóc trước ngày ra tòa

Tâm sự gia đình 3 giờ 39 phút trước
Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Vợ đưa ra 1 vật duy nhất, gã chồng đòi bỏ nhà theo bồ lập tức bật khóc nức nở

Tâm sự gia đình 4 giờ 39 phút trước
Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 5 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ