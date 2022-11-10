'Mỹ nữ 4000 năm' Cúc Tịnh Y kiều diễm và quyến rũ trong tạo hình hồng y cổ điển

Sao quốc tế 10/11/2022 17:20

Tạo hình mới nhất của nữ diễn viên Cúc Tịnh Y trong đêm hội Quốc Triều Thịnh Điển 2022 nhận về vô số lời khen ngợi.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, mới đây Cúc Tịnh Y đã tham gia vào đêm hội Quốc Triều Thịnh Điển 2022 do Kuaishou và Đài truyền hình Hà Nam phối hợp tổ chức. Tại đây, tạo hình lộng lẫy của nữ diễn viên đã trở thành tâm điểm.

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Cúc Tịnh Y tham dự đêm hội Quốc Triều Thịnh Điển 2022 - Ảnh: Internet

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Thông qua tài khoản mạng xã hội, phòng làm việc của Cúc Tịnh Y đã đăng tải loạt ảnh của cô tại sự kiện này. Nữ diễn viên được nhận xét là "đẹp đến hút hồn" khi diện trang phục hồng y được thiết kế pha trộn giữa cổ điển và hiện đại.

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Theo đó, tham gia vào đêm hội Quốc Triều Thịnh Điển 2022, Cúc Tịnh Y đã biểu diễn bài hát Ánh Sáng Ngọn Đèn. Tiết mục này khiến khán giả nhận ra rằng thời gian qua đã quên mất nữ minh tinh vốn có xuất thân là một ca sĩ thần tượng vô cùng tài năng. Phần trình diễn này đồng thời đã ghi điểm với công chúng.

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Cách đây không lâu, có tin đồn cho rằng Cúc Tịnh Y sắp tới sẽ kết hợp với Nhậm Gia Luân trong dự án mang tên Tiên Võ Đế Tôn. Tác phẩm đại nam chủ này sẽ có chủ đề tu tiên được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên.

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Thông tin trên ngay lập tức đã gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Theo đó, Cúc Tịnh Y tuy diễn xuất đã lâu nhưng thực lực vẫn còn kém. Còn về phần Nhậm Gia Luân, nam diễn viên dù có diễn xuất đạt mức ổn nhưng không thể hiện được nhiều "phản ứng hóa học" với bạn diễn. Đặc biệt, vì Nhậm Gia Luân đã kết hôn nên chắc chắn không thể "xào couple" để tạo nhiệt được.

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Thời điểm hiện tại, cả Cúc Tịnh Y và Nhậm Gia Luân đều chưa lên tiếng xác nhận thông tin kết hợp trong Tiên Võ Đế Tôn. Tuy nhiên, fan của nguyên tác cũng tỏ ra khá vui mừng vì tiểu thuyết yêu thích của mình được chuyển thể thành phim.

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