Hiện bộ phim đã kết thúc quá trình ghi hình và đang trong thời gian chỉnh sửa để vượt qua vòng thẩm định. Tuy nhiên, mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi có thông tin cho rằng, phía Cúc Tịnh Y tỏ ra bức xúc khi Trần Triết Viễn chiếm phiên 1 trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4.

Cách đây không lâu, đoàn phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đã chính thức xác nhận hai diễn viên chính đó là Trần Triễn Viết và Cúc Tịnh Y . Trước đó, khi dàn cast được công bố, nhiều người tỏ ra e ngại. Bởi lẽ, liệu dàn diễn viên trẻ này có gánh nổi sức nặng của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 so với các phần trước. Chưa dừng lại ở đó, một số phim tiên hiệp, kiếm hiệp vài năm trở lại đây quá lạm dụng kỹ xảo khiến chất lượng hình ảnh có chiều hướng giảm sút. Đặc biệt là nữ chính Cúc Tịnh Y - người từng nhận về nhiều lời chê bai trong diễn xuất, cần phải nỗ lực không ngừng nếu không muốn bộ phim trở thành "bom xịt".

Tin đồn còn cho biết thêm rằng Cúc Tịnh Y không chỉ tranh phiên thất bại trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 mà còn làm mất lòng iQIYI, một trong những nền tảng lớn nhất Hoa ngữ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc sau này Cúc Tịnh Y sẽ rất khó nhận phim của iQIYI nữa.

Lý giải cho việc Cúc Tịnh Y phải chịu cảnh thua thảm trước bạn diễn nam Trần Triết Viễn, blogger cho rằng vốn "bạn trai của Triệu Lộ Tư" đã rất được lòng các nền tảng. Chính vì vậy, Cúc Tịnh Y chưa thể có ưu thế để cạnh tranh với cậu ấy. Sức fan của Cúc Tịnh Y cũng bị đánh giá là không đủ mạnh, nền tảng chẳng thèm quan tâm đoàn đội của cô ấy muốn gì.

Sự thực cho thấy, nếu đã xem các bản của Tiên Kiếm Kỳ Hiệp trước, khán giả chắc chắn sẽ thấy rõ hào quang của nhân vật nữ. Trong đó nổi tiếng nhất là nhân vật Triệu Linh Nhi của Lưu Diệc Phi trong phiên bản đầu tiên. Ngoài ra, Cúc Tịnh Y cũng là gương mặt ổn định trong lứa diễn viên 9x. Xét về kinh nghiệm cũng như vị thế, Trần Triết Viễn hoàn toàn thua kém Cúc Tịnh Y.

Hiện tại, cộng đồng fan của Cúc Tịnh Y đang rộ lên một làn sóng phẫn nộ. Bởi nếu Trần Triết Viễn vẫn được ưu ái cho vị trí phiên 1 thì mọi công sức họ bỏ ra để "cày" số liệu cho Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4 đều sẽ thành "công cốc". Ngoài ra, công ty quản lý của Cúc Tịnh Y cũng phải chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này, bởi thái độ không dứt khoát và thờ ơ trong việc lấy lại công bằng cho Cúc Tịnh Y.

Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 4, là bộ phim xoay quanh Vân Thiên Hà (Trần Triết Viễn) mất cha mẹ từ thuở nhỏ, sống một mình trên đỉnh núi Hoàng Sơn. Đến một ngày Vân Thiên Hà vô tình gặp được thiếu nữ đáng yêu Hàn Lăng Sa (Cúc Tịnh Y). Hai người không đánh không quen biết, sau đó quyết định cùng nhau xuống núi tìm hiểu thân thế của Vân Thiên Hà... Cuộc ngao du thiên hạ bắt đầu!