Chật vật thoát khỏi Triệu Lộ Tư, liệu Ngô Lỗi có tạo nên couple mới trong dự án tiếp theo?

Sao quốc tế 28/10/2022 14:00

Mặc fan hi vọng tái hợp với Triệu Lộ Tư, Ngô Lỗi vẫn đang cố gắng thoát ra khỏi ảnh hưởng của bộ phim Tinh Hán Xán Lạn.

Có thể nói Tinh Hán Xán Lạn chính là tác phẩm thành công khuấy đảo màn ảnh Trung trong dịp hè 2022 vừa qua. Sau thành công của Tinh hán xán lạn, cái tên được khán giả nhắc tới nhiều nhất không ai khác ngoài Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi. Nhờ màn kết hợp ăn ý, tên tuổi của họ ngày càng được chú ý. 

Chật vật thoát khỏi Triệu Lộ Tư, liệu Ngô Lỗi có tạo nên couple mới trong dự án tiếp theo? - Ảnh 1
Cặp sao được nhiều fan 'đẩy thuyền' nhiệt tình dù phim đã kết thúc từ lâu

Họ còn được các bảng xếp hạng phim Hoa ngữ bình chọn là một trong những cặp đôi đẹp nhất màn ảnh nhỏ 2022. Chính vì thế, không ít fan cho rằng cả hai sẽ tiếp tục tái hợp trong phim mới để giúp củng cố vị thế và gia tăng độ nhận diện của mình với công chúng. Tuy ở ngoài đời, cặp đôi nhiều lần phủ nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng không ít fan couple lại tha thiết mong muốn Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư tiếp tục hợp tác trong các dự án mới. Tuy nhiên, tình thế lại đi ngược mong muốn của các fan hâm mộ, những sự việc gần đây đã khiến fan couple thất vọng.

Chật vật thoát khỏi Triệu Lộ Tư, liệu Ngô Lỗi có tạo nên couple mới trong dự án tiếp theo? - Ảnh 2

Sau khi Tinh hán xán lạn kết thúc, Triệu Lộ Tư liên tục nhận phim mới. Trong đó, đáng chú ý là Vụng trộm không thể giấu. Sau đó, lại có tin đồn Triệu Lộ Tư sẽ tái hợp cùng Ngô Lỗi trong phim Anh Đào Hổ Phách. Điều này khiến fan của họ có hi vọng cặp đôi sẽ một lần nữa nên duyên trên màn ảnh. Nhưng tin đồn cũng nhanh chóng được bác bỏ, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận thông tin này. Việc trả lời dứt khoát này của phía Triệu Lộ Tư cho thấy phía công ty quản lý đang có định hướng riêng cho nữ diễn viên. Điều này cũng dấy lên tin đồn rằng người đẹp không mặn mà đóng cặp với Ngô Lỗi sau Tinh hán xán lạn.

Chật vật thoát khỏi Triệu Lộ Tư, liệu Ngô Lỗi có tạo nên couple mới trong dự án tiếp theo? - Ảnh 3
Triệu Lộ Tư phủ nhận không có bất kì thông tin nào về việc sẽ tái hợp với Ngô Lỗi. Hiện tại, nữ diễn viên đang có nhiều định hướng tương lai riêng. 

Không chỉ phía Triệu Lộ Tư ngầm tách ra, thì cách đây không lâu, Ngô Lỗi cũng bất ngờ thiết lập trạng thái độc thân trên mạng xã hội. Hơn nữa, couple của anh và Châu Vũ Đồng cũng đã bắt đầu bước vào giai đoạn quảng bá. Mọi dấu hiệu này đều cho thấy cặp đôi Ngô Lộ Khả Đào đang dần bị tách ra. Thậm chí, hành động của Ngô Lỗi còn khiến khán giả không khỏi đặt ra nghi vấn anh chàng đang cố thoát khỏi việc bị gán ghép với Triệu Lộ Tư. 

Chật vật thoát khỏi Triệu Lộ Tư, liệu Ngô Lỗi có tạo nên couple mới trong dự án tiếp theo? - Ảnh 4
Nhiều nghi vấn cho rằng anh chàng cũng đang cố thoát khỏi việc bị gán ghép với Triệu Lộ Tư.

Ngoài những bình luận bày tỏ sự tiếc nuối thì cũng có một bộ phận khán giả trung lập cho rằng việc tách couple là hiển nhiên. Sau khi Tinh Hán Xán Lạn chiếu xong, Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đều sẽ có những couple mới để quảng bá cho phim. Việc "cởi trói" cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. 

Chật vật thoát khỏi Triệu Lộ Tư, liệu Ngô Lỗi có tạo nên couple mới trong dự án tiếp theo? - Ảnh 5

Trong một diễn biến khác, phía phim của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng hiện đang khá lo lắng. Một mặt họ muốn lợi dụng nhiệt độ của Ngô Lỗi sau Tinh Hán Xán Lạn để quảng bá. Mặt khác nhà sản xuất lại lo sợ rủi ro vì fan couple của anh ấy cùng Triệu Lộ Tư quá đông, không dễ tạo ra couple mới. Hiện tại, hiệu quả tiếp thị phim Tình Yêu Mà Thôi chỉ đang dừng lại ở mức trung bình. Có nhiều ý kiến cho rằng Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng không hợp đôi, chưa tạo ra được cảm giác couple. 

Thực tế cho thấy, Ngô Lỗi bị ảnh hưởng khá nhiều từ fan couple Nghi Thương. Đoàn phim Tình Yêu Mà Thôi do nam diễn viên đóng chính cũng bị công kích ác ý. 

Bạn diễn trong phim là Châu Vũ Đồng cũng bị chê nhan sắc và tuổi tác. Một số người còn cho rằng, người đẹp họ Châu không xứng với Ngô Lỗi bằng Triệu Lộ Tư.

Chật vật thoát khỏi Triệu Lộ Tư, liệu Ngô Lỗi có tạo nên couple mới trong dự án tiếp theo? - Ảnh 6

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