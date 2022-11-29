Triệu Lộ Tư xứng đáng là tiểu hoa 'kế nhiệm' hoàn hảo nhất của Triệu Lệ Dĩnh, nhiều chi tiết giống nhau đến lạ

Ngay từ những ngày đầu bước chân vào Cbiz, Triệu Lộ Tư đã luôn gắn liền với danh xứng "tiểu Triệu Lệ Dĩnh ". Cả hai nàng diễn viên có rất nhiều điểm tương đồng khi nhan sắc đều mang vẻ đáng yêu, tinh nghịch, lối diễn mang lại cho người xem cảm giác vô cùng dễ chịu.

Nói về thời gian khi mới gia nhập làng giải trí , cả Triệu Lệ Dĩnh và Triệu Lộ Tư đều không phải là những diễn viên được đào tạo bài bản, chỉ là những diễn viên tay ngang vào con đường diễn xuất. Những vai diễn đầu tiên của 2 mỹ nhân họ Triệu đều mang tính đáng yêu, dễ thương, dần dần sau đó, tạo được đột phá trong sự nghiệp.

Về Triệu Lộ Tư, dù mới ra mắt 5 năm nhưng cô nàng đã bước vào hàng ngũ tiểu hoa top đầu lứa 95. Đây là một thành tích không phải ngôi sao nào cũng đạt được.

Thời gian đầu, Triệu Lộ Tư tham gia vào các phim chiếu mạng kinh phí thấp như Ôi Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, Xuân Hoa Thu Nguyệt, Tam Thiên Nha Sát… Tiếp đến vẫn là những bộ phim chiếu mạng nhưng được đầu tư cao hơn điển hình là Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Xán Lạn… và cuối cùng là phim chiếu đài như Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ).

Trong đó, hai bộ phim Tinh Hán Xán Lạn và Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) vừa qua đã xuất sắc đứng đầu các tác phẩm được xem nhiều nhất trong năm qua dựa theo một cuộc khảo sát của cư dân mạng Trung. Chính vì thành tích nổi bật này mà nhiều người càng thêm tin tưởng Triệu Lộ Tư sẽ là "người kế thừa" hoàn hảo của Triệu Lệ Dĩnh.

Dù vậy, nhiều netizen cũng cho rằng hiện tại Triệu Lộ Tư vẫn chưa đủ sức để có thể nối nghiệp Triệu Lệ Dĩnh. Dù diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh không phải lúc nào cũng tốt nhưng ít nhất không bị dập khuôn vào 1 dạng vai diễn nào. Trong khi đó, Triệu Lộ Tư chỉ chăm chăm đóng những bộ phim ngốc bạch ngọt khiến bản thân dễ bị lu mờ.

Đến thời điểm này thì Triệu Lệ Dĩnh đang cố gắng chuyển mình, thử thách với những vai diễn đòi hỏi cao về diễn xuất. Đồng thời, cô em Triệu Lộ Tư cũng đang tìm cho mình một hướng đi đúng đắn hơn.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư đã hoàn thành ghi hình cho bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu, được đóng máy cách đây không lâu. Đồng thời, Triệu Lộ Tư cũng đang chuẩn bị nhập đoàn Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2). Hy vọng, thông qua vai diễn cổ trang này, khán giả sẽ có thể nhìn thấy một mặt tiến bộ hơn trong lối diễn của cô nàng.