Fan Triệu Lộ Tư 'la ó' yêu cầu thần tượng giảm cân vì ngoại hình lộ toàn khuyết điểm khi lên sóng trực tiếp

Sao quốc tế 01/12/2022 06:32

Trong sự kiện Weibo tối 29/11 vừa qua, Triệu Lộ Tư khiến người hâm mộ không hài lòng vì ngoại hình có dấu hiệu tăng cân.

Vừa qua, đêm hội Tầm nhìn Weibo 2022 quy tụ loạt mỹ nhân Hoa ngữ đình đám. Trong đó, trên thảm đỏ sự kiện, Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý từ mọi người. Tuy nhiên, khác với hình ảnh chỉn chu, xinh đẹp trong những sự kiện trước, lần này lớp trang điểm và bộ váy sến súa khiến người đẹp 9x mất điểm trong mắt công chúng.

Fan Triệu Lộ Tư 'la ó' yêu cầu thần tượng giảm cân vì ngoại hình lộ toàn khuyết điểm khi lên sóng trực tiếp - Ảnh 1

Fan Triệu Lộ Tư 'la ó' yêu cầu thần tượng giảm cân vì ngoại hình lộ toàn khuyết điểm khi lên sóng trực tiếp - Ảnh 2

So với tạo hình váy trắng đẹp tựa nữ thần được phòng làm việc tung ra cách đó không lâu, trang phục mà nữ diễn viên Tinh Hán Xán Lạn diện trên thảm đỏ bị đánh giá cực thấp. Có ý kiến còn cho rằng chất vải, hoa văn của trang phục còn thua ga giường nhà họ.

Fan Triệu Lộ Tư 'la ó' yêu cầu thần tượng giảm cân vì ngoại hình lộ toàn khuyết điểm khi lên sóng trực tiếp - Ảnh 3

Bên cạnh đó, mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn còn đối diện với những lời chỉ trích từ chính người hâm mộ vì không kiếm soát cân nặng, có dấu hiệu tăng cân. Khuôn mặt của nữ viên viên tròn trịa, phần vai và cánh tay cũng đầy đặn hơn trước, hình ảnh Triệu Lộ Tư trên thảm đỏ nhận về nhiều lời chê bai. 

Fan Triệu Lộ Tư 'la ó' yêu cầu thần tượng giảm cân vì ngoại hình lộ toàn khuyết điểm khi lên sóng trực tiếp - Ảnh 4

Điều đáng nói là những hình ảnh này khác hẳn ảnh do phòng làm việc đăng tải. Trong loạt này, Triệu Lộ Tư nhìn mảnh mai, cánh tay và thân hình đều rất đẹp đặc biệt là khuôn mặt nhỏ, có V-line. Dân mạng cho rằng phía Triệu Lộ Tư chỉnh sửa ảnh quá nhiều khiến nhiều người thất vọng khi thấy hình ảnh thật. 

Fan Triệu Lộ Tư 'la ó' yêu cầu thần tượng giảm cân vì ngoại hình lộ toàn khuyết điểm khi lên sóng trực tiếp - Ảnh 5
Ảnh hiện trường - trên sóng trực tiếp - đã qua chỉnh sửa của Triệu Lộ Tư

Ngay sau khi Triệu Lộ Tư xuất hiện với thân hình trọn trịa đã khiến người hâm mộ không hài lòng và cho rằng Triệu Lộ Tư đã buông thả bản thân. Chính các fan của nữ diễn viên còn tràn vào phòng làm việc của cô để đưa ra nhận xét về vấn đề nọng cằm, giảm béo, thay đổi cách trang điểm của thần tượng.

- "Chuyên nghiệp lên đi, mấy ngày nữa phải vào đoàn làm phim rồi phải giảm cân để quay phim cho đẹp". 

- "Vấn đề nọng cằm thì nên nghĩ cách, vận động hoặc là thẩm mỹ".

- "Đổi cách makeup đi, đừng say mê làm da ngấn nước và lông mày Hàn Quốc nữa. Mặt tròn còn với làn da mọng nước nữa cứ như lớp dầu ở trên mặt".

- "Sự kiện lần trước rất đẹp rất gầy, giờ thì mập như này à? Hạnh phúc không?"

Fan Triệu Lộ Tư 'la ó' yêu cầu thần tượng giảm cân vì ngoại hình lộ toàn khuyết điểm khi lên sóng trực tiếp - Ảnh 6

Bên cạnh các ý kiến chê bai, vẫn có một số ý kiến cho rằng, Triệu Lộ Tư vốn đã rất gầy rồi nhưng do góc quay và khi lên hình thường sẽ mập hơn thực tế nên mọi người mới thấy cô nàng có chút tăng cân. Hơn nữa, cô nàng vừa đóng máy bộ phim Vụng Trộm Không Thể Giấu nên dành thời gian nghỉ ngơi, tăng cân chút ít cũng là điều chấp nhận được. 

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