Netizen phát sốt khi khui lại bộ ảnh Triệu Lộ Tư cosplay Nanno đầy ma mị

Sao quốc tế 12/12/2022 11:23

Nhan sắc vừa xinh đẹp, vừa ma mị của Triệu Lộ Tư trong bộ ảnh cosplay Nanna (Cô Gái Đến Từ Hư Vô) khiến cư dân mạng xứ Trung một phen "rần rần".

Nhân vật Nanno trong bộ phim Cô Gái Đến Từ Hư Vô (Thái Lan) do diễn viên Chicha Amatayakul đảm nhận từng "làm mưa làm gió" trên mạng xã hội thế giới nhờ tác phẩm thành công và gây tiếng vang lớn trên thị trường quốc tế. Cũng vì vậy mà trào lưu cosplay thành vai diễn này được nhiều người hưởng ứng, trong đó có cả các ngôi sao giải trí.

Netizen phát sốt khi khui lại bộ ảnh Triệu Lộ Tư cosplay Nanno đầy ma mị - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư cũng từng 'bắt trend' cosplay nhân vật Nanno - Ảnh: Internet

Trong những người nổi tiếng từng "bắt trend" cosplay Nanno, Triệu Lộ Tư cũng có một bộ ảnh vô cùng ma mị theo chủ đề này. Theo đó, nữ diễn viên đã chụp bộ ảnh này khá lâu nhưng mới đây đã được netizen "đào" lại.

Netizen phát sốt khi khui lại bộ ảnh Triệu Lộ Tư cosplay Nanno đầy ma mị - Ảnh 2
Trong bộ ảnh, Triệu Lộ tư không những xinh đẹp mà thần thái của cô cũng vô cùng ma mị - Ảnh: Internet
Netizen phát sốt khi khui lại bộ ảnh Triệu Lộ Tư cosplay Nanno đầy ma mị - Ảnh 3
Cư dân mạng cho rằng Triệu Lộ Tư có nhan sắc rất phù hợp với các bộ phim theo chủ đề thanh xuân vì trong tạo hình học sinh nữ diễn viên vẫn toát lên được thần thái của một cô học trò - Ảnh: Internet

Trong ảnh, Triệu Lộ Tư để tóc mái ngang và mặc đồng phục học sinh hệt như tạo hình gốc của nhân vật Nanno. Không những vậy, cô nàng cũng có biểu cảm và thần thái khá giống với Cô Gái Đến Từ Hư Vô.

Netizen phát sốt khi khui lại bộ ảnh Triệu Lộ Tư cosplay Nanno đầy ma mị - Ảnh 4
Tạo hình mái ngang càng khiến Triệu Lộ Tư 'ăn gian' được vài tuổi - Ảnh: Internet

Nhiều cư dân mạng dành lời khen cho nhan sắc và hình thể của Triệu Lộ Tư. Trong tạo hình học sinh cấp 3, nữ diễn viên trong hệt như vẫn còn trong độ tuổi đi học, đặc biệt là vẻ đẹp mỏng manh, trẻ hơn nhiều so với tuổi.

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