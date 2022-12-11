Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu'

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là Tiểu Hoa Đán thế hệ mới nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Nữ diễn viên còn được xem như "gà đẻ trứng vàng" cho các nhà sản xuất phim, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách. Tuy quanh Triệu Lộ Tư vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút mà người đẹp 9X này tạo ra.

Mới đây, Triệu Lộ Tư tung loạt ảnh gây chú ý trên trang cá nhân. Nữ diễn viên diện bộ váy tím bồng bềnh khỏe trọn xương quai xanh tuyệt đẹp. Ngay sau đó, không ít người nhận xét rằng nữ diễn viên như "thiên nga đen", mang phong thái một mỹ nữ an tĩnh bước ra từ tranh sơn dầu.