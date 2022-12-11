Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu'

Sao quốc tế 11/12/2022 16:07

Mới đây, loạt ảnh của Triệu Lộ Tư bất ngờ nhận được sự chú ý của cư dân mạng vì nhan sắc quá đỗi xinh đẹp.

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, là Tiểu Hoa Đán thế hệ mới nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Nữ diễn viên còn được xem như "gà đẻ trứng vàng" cho các nhà sản xuất phim, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách. Tuy quanh Triệu Lộ Tư vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút mà người đẹp 9X này tạo ra.

Mới đây, Triệu Lộ Tư tung loạt ảnh gây chú ý trên trang cá nhân. Nữ diễn viên diện bộ váy tím bồng bềnh khỏe trọn xương quai xanh tuyệt đẹp. Ngay sau đó, không ít người nhận xét rằng nữ diễn viên như "thiên nga đen", mang phong thái một mỹ nữ an tĩnh bước ra từ tranh sơn dầu.

Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu' - Ảnh 1Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu' - Ảnh 2Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu' - Ảnh 3Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu' - Ảnh 4Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu' - Ảnh 5Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu' - Ảnh 6Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu' - Ảnh 7Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu' - Ảnh 8Triệu Lộ Tư hóa 'thiên nga đen' trong bộ ảnh mới, dân tình cảm thán 'đẹp không khác gì tranh sơn dầu' - Ảnh 9

Với năm 2022, Triệu Lộ Tư khuấy đảo các bảng xếp hạng với phim cổ trang Tinh hán xán lạn. Ban đầu, giới truyền thông cho rằng đây chỉ là tác phẩm làng nhàng, không đủ để đọ sức với loạt tác phẩm khác, tuy nhiên, nhờ sự tỏa sáng từ Triệu Lộ Tư - Ngô Lỗi, bộ phim đã vươn lên để khẳng định rằng dự án này "không phải dạng vừa ".

Gần đây, Triệu Lộ Tư đóng dự án phim "Thần Ẩn" cùng Vương An Vũ. Cũng giống Triệu Lộ Tư, tạo hình đẹp mắt của Vương An Vũ được khán giả đánh giá rất cao. Với bộ đôi này, khán giả có thể yên tâm là khi xem phim Thần Ẩn sẽ được "chiêu đãi" bằng bữa tiệc nhan sắc không phải dạng vừa đâu.

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đây là dự án thuộc cấp S, dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ.

 

 

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