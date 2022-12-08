Khung hình chung đầu tiên của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn: visual 'không phải dạng vừa, sánh đôi bên nhau cực đáng yêu

Sao quốc tế 08/12/2022 10:41

Loạt khoảnh khắc chung một khung hình của cặp diễn viên chính Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ nhận được nhiều sự chú ý.

Vài ngày trước, bộ phim Thần Ẩn với sự tham gia của bộ đôi Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ vừa bắt đầu khai máy tại Hoành Điếm (Trung Quốc) nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên hé lộ phân cảnh chung của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cũng được netizen chia sẻ.

Khung hình chung đầu tiên của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn: visual 'không phải dạng vừa, sánh đôi bên nhau cực đáng yêu - Ảnh 1

Trong ảnh, cặp đôi chính diện trang phục có tông màu sáng nhưng vô cùng trang nhã với họa tiết đơn giản nhưng vẫn rất tinh tế, nhã nhặn. Được biết, đây là vai nam chính tiên hiệp đầu tiên của Vương An Vũ cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng với lợi thế về ngoại hình điển trai, gương mặt tỏa sáng, Vương An Vũ đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của người xem. Tạo hình cổ trang của anh mang lại cảm giác vừa phong nhã vừa đủ khí chất.

Khung hình chung đầu tiên của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn: visual 'không phải dạng vừa, sánh đôi bên nhau cực đáng yêu - Ảnh 2

Khung hình chung đầu tiên của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn: visual 'không phải dạng vừa, sánh đôi bên nhau cực đáng yêu - Ảnh 3

Trong khi đó, vốn được Tencent ưu ái, Thần Ẩn là dự án cấp S+ được đo ni đóng giày cho 'thánh nữ xuyên không'. Đường nét gương mặt xinh xắn, đáng yêu, tạo hình bắt mắt cũng được netizen khen rất hợp với Triệu Lộ Tư. 

Khung hình chung đầu tiên của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn: visual 'không phải dạng vừa, sánh đôi bên nhau cực đáng yêu - Ảnh 4

Trước khi phim khai máy, cả Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ từng nhiều lần bị phản đối vào vai chính của Thần Ẩn. Nguyên nhân là bởi dân tình cho rằng cặp đôi không hợp với tạo hình của phim tiên hiệp. Song với hình ảnh mới được chia sẻ này, phần đông khán giả đã "quay xe" cho rằng tạo hình và khí chất của cả hai cũng đem lại cảm giác tiên khí. Hơn nữa nhìn vào khung hình khán giả cũng có thể thấy Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ khá thoải mái khi quay hình cùng nhau, tạo phản ứng hóa học khá tốt. 

Khung hình chung đầu tiên của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn: visual 'không phải dạng vừa, sánh đôi bên nhau cực đáng yêu - Ảnh 5

Khung hình chung đầu tiên của Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ trong Thần Ẩn: visual 'không phải dạng vừa, sánh đôi bên nhau cực đáng yêu - Ảnh 6

Thần Ẩn là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh, được xem là phần 2 nói về đời hậu nhân của Thiên Cổ Quyết Trần, kể về mối tình tam giới của con trai của Thượng Cổ và Bạch Quyết là Nguyên Khải với A Âm.

 

Hiện tại, đoàn phim Thần Ẩn vẫn đang trong quá trình quay phim. Phim dự kiến sẽ có tổng 40 tập và có thể được phát hành trong năm 2023.

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