Thần Ẩn hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ, khán giả bật chế độ 'chê' vì lý do này?

Sao quốc tế 07/12/2022 14:17

Ngay khi douban của bộ phim Thần Ẩn cập nhật dàn cast chính, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh hậu trường đầu tiên, hé lộ tạo hình cổ trang của nam chính Vương An Vũ.

Mới đây, trên trang douban của dự án Thần Ẩn vừa cập nhật dàn cast chính bao gồm Triệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ, Đại Lộ Oa. Theo đó, sau thành công của Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư nhận tiếp một bộ phim cổ trang là Thần Ẩn - dự án tiên hiệp có nội dung là câu chuyện tiếp theo của Thiên Cổ Tuyết Trần. Được biết, dự án Thần Ẩn đã bắt đầu khởi quay, chính vì thế những hình ảnh liên quan đến tạo hình của nhân vật trong phim luôn được khán giả quan tâm.

Thần Ẩn hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ, khán giả bật chế độ 'chê' vì lý do này? - Ảnh 1
Thần Ẩn hé lộ dàn cast được cho là Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền những hình ảnh hậu trường đầu tiên, hé lộ tạo hình cổ trang của nam chính Vương An Vũ. Tuy nhiên, trái với mong đợi, phần lớn cư dân mạng đều bật chế độ ‘chê’ cho tạo hình cổ trang của nam chính. Nhiều người cho rằng Vương An Vũ vốn có ngoại hình ‘mãn nhãn’ nhưng visual của anh chàng lại hợp với phim hiện đại hơn là cổ trang.

Thần Ẩn hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ, khán giả bật chế độ 'chê' vì lý do này? - Ảnh 2

Thần Ẩn hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ, khán giả bật chế độ 'chê' vì lý do này? - Ảnh 3

Thần Ẩn hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ, khán giả bật chế độ 'chê' vì lý do này? - Ảnh 4
Hé lộ hình ảnh hậu trường của Vương An Vũ trong Thần Ẩn - Ảnh: Internet

Được biết, ở phần trước là Thiên Cổ Quyết Trần, cặp chính Hứa Khải và Châu Đông Vũ đã gây thất vọng người xem với tạo hình và diễn xuất của mình. Nữ chính Châu Đông Vũ là yếu tố gây thất vọng nhất vì tạo hình không hợp cổ trang, trông Tam kim Ảnh hậu còn thua cả các nữ phụ. Diễn xuất của Châu Đông Vũ cũng thiếu tự nhiên, lúc thì hiện đại quá, lúc lại thiếu kiểm soát biểu cảm. Còn Hứa Khải bị dân tình cho là chưa kiểm soát cân nặng tốt nên lên phim trông khá tròn trịa. Nhân vật nam chính vốn có tính cách lạnh lùng nhưng gương mặt và diễn xuất còn non đã khiến Hứa Khải như đang phải gồng lên khiến biểu cảm của anh chàng khi diễn lạnh lùng lại hoá ra đơ cứng.

Thần Ẩn hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ, khán giả bật chế độ 'chê' vì lý do này? - Ảnh 5

Thần Ẩn hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ, khán giả bật chế độ 'chê' vì lý do này? - Ảnh 6
Tạo hình và diễn xuất của Châu Đông Vũ và Hứa Khải ở phần trước bị chê - Ảnh: Internet

Chính vì thế, nhiều khán giả đặt kỳ vọng ở tạo hình và diễn xuất của cặp chính Vương An Vũ và Triệu Lộ Tư trong dự án này. Tuy nhiên với tạo hình vừa được hé lộ của Vương An Vũ đã khiến người xem không khỏi thất vọng. Khán giả tiếp tục chờ xem tạo hình của nữ chính Triệu Lộ Tư xem có cứu vãn được hay không.

Thần Ẩn hé lộ tạo hình của nam chính Vương An Vũ, khán giả bật chế độ 'chê' vì lý do này? - Ảnh 7
Khán giả mong chờ tạo hình của Triệu Lộ Tư trong dự án này được hé lộ - Ảnh: Internet

Thần Ẩn được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, bộ truyện này được coi là phần sau của Thiên Cổ Quyết Trần. Nội dung chính của Thần Ẩn sẽ xoay quanh câu chuyện của nữ chính là đời sau của Thượng Cổ.

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Từ khóa:   Vương An Vũ Triệu Lộ Tư Thần Ẩn sao hoa ngữ cbiz

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