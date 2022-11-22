Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba

Sao quốc tế 22/11/2022 19:41

Chuyện fan đi bài khen ngợi thần tượng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, fandom Triệu Lộ Tư lại đi bài quá lố, đụng chạm đến Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fandom 2 nhà đại chiến dữ dội.

Từ sau thành công Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư chính thức chuyển hình thành công. Trong năm nay, sự nghiệp của nàng tiểu hoa lên hương nhanh chóng, nhiều dự án phim tìm đến và lượng fan ngày một gia tăng. Chính vì thế, không ít fan hâm mộ đã có những bài viết chia sẻ ngợi khen Triệu Lộ Tư.

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 1
Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư trong năm nay thành công rực rỡ - Ảnh: Internet

Chuyện sẽ không có gì nếu như có một bài viết đi bài khen ngợi Triệu Lộ Tư với nội dung quá lố, thậm chí còn lôi sao nữ khác ra hạ bệ để nâng thần tượng mình lên. Cụ thể, nhân dịp Triệu Lộ Tư bước qua tuổi 24, một tài khoản đã đi bài khen ngợi thực tích tuổi 23 của cô nàng, fan của cô nàng nhấn mạnh rằng: “Muốn trở thành Triệu Lộ Tư tiếp theo dễ thế sao? Chỉ dùng một bộ kinh phí thấp một đêm lật đổ dự án S+, là người đầu tiên trong lứa tiểu hoa 95 lấy được đỉnh cấp đại ngôn, 5 phim phá 100 triệu, lần đầu lên đài rate phá 1.3, 21 tuổi giành giải nữ chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Văn Vinh, 23 tuổi trở thành người kéo người mới Top 1 của nền tảng. Làm được một trong những điều trên xem như cô còn có chút bản lĩnh, rất đáng tiếc Triệu Lộ Tư đã làm được tất cả. Thời gian một đi không trở lại, Triệu Lộ Tư đã ở thời điểm trẻ nhất đạt được thành tích tốt nhất”.

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 2
Fan hâm mộ đi bài tâng bốc Triệu Lộ Tư quá lố - Ảnh: Internet

Nhiều netizen sau khi đọc bài viết này đã vô cùng bức xúc, họ cho rằng fan của Triệu Lộ Tư tâng bốc idol quá lố, cô nàng chỉ mới có bước tiến gần đây chứ không đến nỗi ‘thần thánh hóa’ như bài viết. Thậm chí, họ còn đưa ra dẫn chứng bóc mẽ cô nàng, bộ phim Hồ Đồng chiếu đài đầu tiên của Triệu Lộ Tư, mặc dù là vai chính nhưng đây là bộ phim quần diễn còn nhiều nhân vật khác cũng đảm nhận vai chính. Nếu bộ phim thành công thì do nhiều người cùng gánh phim chứ không chỉ riêng cô nàng.

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 3
Hồ Đồng (Ngõ Nhỏ) là bộ phim quần diễn, có nhiều người cùng đóng chính - Ảnh: Internet

Không những vậy, khán giả còn dẫn chứng ở bộ phim thành công bước ngoặt của Triệu Lộ Tư là Tinh Hán Xán Lạn. Thực tế, Ngô Lỗi mới là phiên 1, cô nàng chỉ là phiên 2 nên thành công của phim là do công sức gánh phim của cả 2 diễn viên chính chứ không phải của riêng mình cô nàng.

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 4
Thành công của Tinh Hán Xán Lạn thuộc về công sức gánh phim của cả Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Không chỉ tâng bốc Triệu Lộ Tư, bài viết này còn quá đáng hơn khi gọi tên những sao nữ khác như Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Thi Thi và Ngu Thư Hân để hạ bệ với mục đích nâng cô nàng lên, cụ thể bài này cho rằng “So với Địch Lệ Nhiệt Ba, mỹ nhân Tân Cương sở hữu chiếc mũi quá cao tạo nên cảm giác xa cách. Hay Lưu Thi Thi và Ngu Thư Hân, chiếc mũi ở mức độ vừa phải, mang lại cảm giác nhẹ nhàng. Triệu Lộ Tư đã dung hoà được tất cả những lợi thế này trên gương mặt mình, mũi cao nhưng lại không lạnh lùng mà mang theo nét ngọt ngào”.

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 5
Fan của Triệu Lộ Tư còn đi bài gọi tên các sao nữ khác để hạ bệ rồi nâng Triệu Lộ Tư lên - Ảnh: Internet

Chính vì thế mà fan của Địch Lệ Nhiệt Ba đã vô cùng tức giận khiến fan 2 nhà Nhiệt Ba – Lộ Tư combat nhau dữ dội. Fan Nhiệt Ba mỉa mai Triệu Lộ Tư thực tích năm 23 tuổi của người thường chính là phân biệt được ngày lễ còn cô nàng thì ngược lại, thậm chí còn dùng hình ảnh chưa qua chỉnh sửa của nàng tiểu hoa dẫn đầu lứa 95 để làm xấu hình tượng của cô. Fan Triệu Lộ Tư nhanh chóng đáp trả bằng cách nói bóng gió về chuyện thực tích của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cộng đồng này bình luận mong muốn các diễn viên sau này đều có thể giành giải một cách đường đường chính chính chứ đừng giống như nữ đồng nghiệp 80 (80 phiên âm tiếng Trung có ý ám chỉ Địch Lệ Nhiệt Ba) kèm ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba cầm cúp Kim Ưng.

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 6

Fandom Triệu Lộ Tư cố tình có hành động gây khích, đại chiến dữ dội với fandom Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh 7
Fandom 2 nhà Triệu Lộ Tư - Địch Lệ Nhiệt Ba combat nhau dữ dội - Ảnh: Internet

Hiện tại, bài viết ‘tâng bốc’ Triệu Lộ Tư và màn combat giữa fandom 2 nhà Ba-Tư vẫn còn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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