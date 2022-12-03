Lộ dàn cast chính thức Thần Ẩn: Vương An Vũ thay thế Tỉnh Bách Nhiên, fan vui mừng khi Triệu Lộ Tư tái hợp nam thần Tinh Hán Xán Lạn?

Sao quốc tế 03/12/2022 17:57

Trên ứng dụng đánh giá phim Douban đã hiển thị tên cho diễn viên chính của dự án phim Thần Ẩn – phần 2 của Thiên Cổ Quyết Trần thu hút nhiều sự quan tâm.

Mới đây, trên ứng dụng đánh giá phim hàng đầu Trung Quốc là Douban đã cập nhật tên nam nữ diễn viên chính trong dự án phim Thần ẨnTriệu Lộ Tư, Vương An Vũ, Lý Quân Nhuệ và Đại Lộ Oa. 

Lộ dàn cast chính thức Thần Ẩn: Vương An Vũ thay thế Tỉnh Bách Nhiên, fan vui mừng khi Triệu Lộ Tư tái hợp nam thần Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 1

Trước đó, vốn nam chính đã được định cho Tỉnh Bách Nhiên nhưng do vấn đề phiên vị nên nam diễn viên đã rút khỏi dự án. Sau có nguồn tin cho biết phía nhà sản xuất đã tìm được người thay thế. Theo đó, một nam diễn viên lưu lượng họ Vương sẽ đóng chính cùng Triệu Lộ Tư ở dự án cổ trang tiên hiệp này. Như vậy, nếu thông tin trên được xác nhận, sao nam được nhắc chính là Vương An Vũ, đây cũng là nam diễn viên được nhiều khán giả dự đoán trước đây. 

Lộ dàn cast chính thức Thần Ẩn: Vương An Vũ thay thế Tỉnh Bách Nhiên, fan vui mừng khi Triệu Lộ Tư tái hợp nam thần Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 2

Thần Ẩn của tác giả Tinh Linh có nội dung chính xoay quanh nữ chính là đời sau của Thượng Cổ. Trong kiếp đoản mệnh xui xẻo thứ 27 của mình, A Âm đứng trên cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn canh giữ cầu, đòi công đạo. Tu Ngôn nói với nàng ấy rằng, chịu số mệnh sao chổi xúi quẩy như thế chỉ có hai khả năng: Một là nàng ấy đã đắc tội với một đại nhân vật vô cùng lợi hại nào đấy trong Thần giới, hai là do bản thân nàng chính là đại nhân vật ấy.

A Âm khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ, từ sau khi chân thân Bạch Quyết tuẫn thế, giới Thượng cổ đóng lại, trong tam giới sớm đã không còn đại nhân vật nào có sức mạnh cường đại thật sự nữa.

Rất lâu sau này, A Âm mới biết rằng, câu trả lời của Tu Ngôn chẳng sai. Chỉ tiếc rằng, trong tam giới bát hoang ngàn năm sớm đã không còn A Âm nữa. Lần cuối nàng ấy gieo mình xuống Vong Xuyên, sau cùng cũng hiểu rõ một chuyện, tiên yêu thần ma cũng chỉ là những hạt cát li ti trên thế gian. Tiên yêu thần ma sinh ra trên cõi đời cuối cùng cũng có một ngày tan biến, tựa như nàng vậy.

Lộ dàn cast chính thức Thần Ẩn: Vương An Vũ thay thế Tỉnh Bách Nhiên, fan vui mừng khi Triệu Lộ Tư tái hợp nam thần Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 3

 

Được biết, Thần Ẩn là phần tiếp theo của Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đảm nhận vai chính lên sóng vào năm 2021. Phim bị ném đá tơi tả vì khả năng diễn xuất quá tệ của cặp đôi, đặc biệt Châu Đông Vũ còn bị mỉa mai không thương tiếc do nhận vai không phù hợp với ngoại hình và phong cách của mình. Chính vì vậy, fan rất mong chờ Thần Ẩn sẽ được thực hiện chỉn chu hơn.  

Lộ dàn cast chính thức Thần Ẩn: Vương An Vũ thay thế Tỉnh Bách Nhiên, fan vui mừng khi Triệu Lộ Tư tái hợp nam thần Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 4

Hiện tại mặc dù đoàn phim vẫn chưa chính thức xác nhận dàn cast, song Thần Ẩn cũng thu hút sự chú ý khi hứa hẹn đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ sau drama cổ trang đình đám Tinh Hán Xán Lạn. Trước đó, Lý Quân Nhuệ từng đóng vai nam phụ sinh tình một lòng hướng về nữ chính là Triệu Lộ Tư, do đó khán giả cũng đang lo lắng không biết trong tác phẩm mới liệu anh chàng có một lần nữa chịu số phận nam phụ si tình nữa không.

Lộ dàn cast chính thức Thần Ẩn: Vương An Vũ thay thế Tỉnh Bách Nhiên, fan vui mừng khi Triệu Lộ Tư tái hợp nam thần Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 5

Dự án "Thần ẩn" dự kiến sẽ khai máy vào ngày 10/12 tới đây tại Hoành Điếm, thời gian ghi hình sẽ kéo dài trong khoảng 4 tháng.

Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư?

Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư?

Tin đồn Vương Nhất Bác là nam chính dự án Thần Ẩn chưa ngưng bàn tán thì cư dân mạng lại lan truyền tiếp thông tin nam chính lại là một người khác kém nổi hơn Triệu Lộ Tư.

Xem thêm
Từ khóa:   Thần Ẩn Triệu Lộ Tư Vương An Vũ Lý Quân Nhuệ phim hoa ngữ sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư?

Thần Ẩn khiến khán giả chóng mặt vì tin đồn sao nam sẽ đóng chính, hết Vương Nhất Bác rồi đến một sao nam kém nổi hơn Triệu Lộ Tư?

Thần Ẩn: Giữa lúc netizen chưa hết bàng hoàng việc nam chính Tỉnh Bách Nhiên rút vai, Triệu Lộ Tư bất ngờ được phía nhà sản xuất làm một điều đặc biệt

Thần Ẩn: Giữa lúc netizen chưa hết bàng hoàng việc nam chính Tỉnh Bách Nhiên rút vai, Triệu Lộ Tư bất ngờ được phía nhà sản xuất làm một điều đặc biệt

Vương Nhất Bác sẽ là người thay Tỉnh Bách Nhiên 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn?

Vương Nhất Bác sẽ là người thay Tỉnh Bách Nhiên 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn?

Thần Ẩn vừa hé lộ dàn cast dự kiến, fan mừng rỡ vì Triệu Lộ Tư hội ngộ 'Viên mỏ hỗn' Lý Quân Nhuệ sau Tinh Hán Xán Lạn?

Thần Ẩn vừa hé lộ dàn cast dự kiến, fan mừng rỡ vì Triệu Lộ Tư hội ngộ 'Viên mỏ hỗn' Lý Quân Nhuệ sau Tinh Hán Xán Lạn?

Rộ tin Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng nhận một vai trong Thần Ẩn, netizen ngao ngán 'lướt phim nào cũng thấy mặt mỹ nhân trà xanh'?

Rộ tin Triệu Lộ Tư đã ký hợp đồng nhận một vai trong Thần Ẩn, netizen ngao ngán 'lướt phim nào cũng thấy mặt mỹ nhân trà xanh'?

Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

Rộ tin Triệu Lộ Tư sẽ 'nên duyên' cùng 'tình cũ' Nghê Ni trong Thần Ẩn thay vì Thành Nghị?

TIN MỚI NHẤT

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tâm sự 34 phút trước
Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Giấc mộng đổi đời nhờ chồng giàu và sự thật đắng ngắt đằng sau yêu cầu trong đêm tân hôn

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 4 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Con gái Từ Hy Viên gây chú ý với ngoại hình giống hệt mẹ thời thiếu nữ

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu