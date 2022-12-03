Lộ dàn cast chính thức Thần Ẩn: Vương An Vũ thay thế Tỉnh Bách Nhiên, fan vui mừng khi Triệu Lộ Tư tái hợp nam thần Tinh Hán Xán Lạn?

Mới đây, trên ứng dụng đánh giá phim hàng đầu Trung Quốc là Douban đã cập nhật tên nam nữ diễn viên chính trong dự án phim Thần Ẩn là Triệu Lộ Tư , Vương An Vũ , Lý Quân Nhuệ và Đại Lộ Oa.

Trước đó, vốn nam chính đã được định cho Tỉnh Bách Nhiên nhưng do vấn đề phiên vị nên nam diễn viên đã rút khỏi dự án. Sau có nguồn tin cho biết phía nhà sản xuất đã tìm được người thay thế. Theo đó, một nam diễn viên lưu lượng họ Vương sẽ đóng chính cùng Triệu Lộ Tư ở dự án cổ trang tiên hiệp này. Như vậy, nếu thông tin trên được xác nhận, sao nam được nhắc chính là Vương An Vũ, đây cũng là nam diễn viên được nhiều khán giả dự đoán trước đây.

Thần Ẩn của tác giả Tinh Linh có nội dung chính xoay quanh nữ chính là đời sau của Thượng Cổ. Trong kiếp đoản mệnh xui xẻo thứ 27 của mình, A Âm đứng trên cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn canh giữ cầu, đòi công đạo. Tu Ngôn nói với nàng ấy rằng, chịu số mệnh sao chổi xúi quẩy như thế chỉ có hai khả năng: Một là nàng ấy đã đắc tội với một đại nhân vật vô cùng lợi hại nào đấy trong Thần giới, hai là do bản thân nàng chính là đại nhân vật ấy.

A Âm khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ, từ sau khi chân thân Bạch Quyết tuẫn thế, giới Thượng cổ đóng lại, trong tam giới sớm đã không còn đại nhân vật nào có sức mạnh cường đại thật sự nữa.

Rất lâu sau này, A Âm mới biết rằng, câu trả lời của Tu Ngôn chẳng sai. Chỉ tiếc rằng, trong tam giới bát hoang ngàn năm sớm đã không còn A Âm nữa. Lần cuối nàng ấy gieo mình xuống Vong Xuyên, sau cùng cũng hiểu rõ một chuyện, tiên yêu thần ma cũng chỉ là những hạt cát li ti trên thế gian. Tiên yêu thần ma sinh ra trên cõi đời cuối cùng cũng có một ngày tan biến, tựa như nàng vậy.

Được biết, Thần Ẩn là phần tiếp theo của Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đảm nhận vai chính lên sóng vào năm 2021. Phim bị ném đá tơi tả vì khả năng diễn xuất quá tệ của cặp đôi, đặc biệt Châu Đông Vũ còn bị mỉa mai không thương tiếc do nhận vai không phù hợp với ngoại hình và phong cách của mình. Chính vì vậy, fan rất mong chờ Thần Ẩn sẽ được thực hiện chỉn chu hơn.

Hiện tại mặc dù đoàn phim vẫn chưa chính thức xác nhận dàn cast, song Thần Ẩn cũng thu hút sự chú ý khi hứa hẹn đánh dấu màn tái hợp của Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ sau drama cổ trang đình đám Tinh Hán Xán Lạn. Trước đó, Lý Quân Nhuệ từng đóng vai nam phụ sinh tình một lòng hướng về nữ chính là Triệu Lộ Tư, do đó khán giả cũng đang lo lắng không biết trong tác phẩm mới liệu anh chàng có một lần nữa chịu số phận nam phụ si tình nữa không.

Dự án "Thần ẩn" dự kiến sẽ khai máy vào ngày 10/12 tới đây tại Hoành Điếm, thời gian ghi hình sẽ kéo dài trong khoảng 4 tháng.