Vương Nhất Bác sẽ là người thay Tỉnh Bách Nhiên 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn?

Sao quốc tế 14/11/2022 11:00

Hiện thông tin về nam chính đóng cùng Triệu Lộ Tư trong drama cổ trang Thần Ẩn đang được nhiều người quan tâm và chú ý.

Thần Ẩn được xem là phần hai của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần, là một trong những dự án phim cổ trang trọng điểm sẽ được khai máy vào cuối năm 2022. Trước đó từng có thông tin cho biết Triệu Lộ TưTỉnh Bách Nhiên sẽ lần đầu hợp tác đóng chính cùng nhau. 

Vương Nhất Bác sẽ là người thay Tỉnh Bách Nhiên 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn? - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, trên mạng xã hội rộ tin Tỉnh Bách Nhiên quyết định không tham gia dự án này nữa. Nam chính sẽ được thay thế bằng một nam diễn viên lưu lượng có họ bắt đầu bằng chữ cái Ư, khiến cư dân mạng đều suy đoán người này có thể là Ngô Lỗi, Vương Nhất Bác, Vương Hạc Đệ...

Nguyên nhân Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ khôn tham gia đóng Thần Ẩn được cho là vấn đề phiên vị. Theo đó, vào tháng 10, trên trang Douban của Thần Ẩn đã sắp xếp vị trí diễn viên chính là Triệu Lộ Tư rồi mới đến Tỉnh Bách Nhiên. Tuy nhiên hiện tại đã đổi thành Tỉnh Bách Nhiên, Triệu Lộ Tư. Cư dân mạng cho rằng phía Tỉnh Bách Nhiên không hài lòng với việc bị Triệu Lộ Tư áp phiên nên nam diễn viên nên quyết định không đóng cùng nữa. 

Vương Nhất Bác sẽ là người thay Tỉnh Bách Nhiên 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn? - Ảnh 2

Vương Nhất Bác sẽ là người thay Tỉnh Bách Nhiên 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn? - Ảnh 3

Về phía khán giả hiện cũng đang chia ra làm nhiều luồng ý kiến trái chiều bởi nhiều người cho rằng Tỉnh Bách Nhiên thiếu chuyên nghiệp khi rút lui ngay trước thềm phim mới sắp khởi động vào cuối tháng 11. Trong khi số khác lại cho rằng đây là quyết định đúng đắn bởi so về địa vị thì Tỉnh Bách Nhiên hoàn toàn hơn Triệu Lộ Tư nên không thể chấp nhận việc bị người đẹp áp phiên.

Vương Nhất Bác sẽ là người thay Tỉnh Bách Nhiên 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn? - Ảnh 4

Mặt khác, nhiều ý kiến đều đang cho rằng nam diễn viên lưu lượng được nhắc đến chính là Vương Nhất Bác. Nếu thông tin này là đúng thì quả thật Triệu Lộ Tư khó lòng giữ được vị trí phiên 1. So về đội nổi tiếng và lưu lượng rõ ràng mỹ nhân Tinh Hán Xán Lạn hoàn toàn "lép vế". Hiện tại, nam chính Thần Ẩn là ai vẫn đang là chủ đề quan tâm rất lớn của dân mạng.

Vương Nhất Bác sẽ là người thay Tỉnh Bách Nhiên 'nên duyên' cùng Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn? - Ảnh 5

Về phía Thần Ẩn, phim có nội dung xoay quanh nữ chính là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thế thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo. Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn dĩ bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.

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Thần Ẩn vừa hé lộ dàn cast dự kiến, fan mừng rỡ vì Triệu Lộ Tư hội ngộ 'Viên mỏ hỗn' Lý Quân Nhuệ sau Tinh Hán Xán Lạn?

Thần Ẩn vừa công bố dàn cast dự kiến, fan mừng rỡ vì phát hiện màn hội ngộ giữa Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ sau bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Được biết, trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư thủ vai nữ chính Trình Thiếu Thương còn Lý Quân Nhuệ đóng nam phụ Viên Thiện Kiến hay còn gọi là ‘Viên Mỏ Hỗn’.

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