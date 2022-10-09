Thần Ẩn vừa hé lộ dàn cast dự kiến, fan mừng rỡ vì Triệu Lộ Tư hội ngộ 'Viên mỏ hỗn' Lý Quân Nhuệ sau Tinh Hán Xán Lạn?

Sao quốc tế 09/10/2022 15:14

Thần Ẩn vừa công bố dàn cast dự kiến, fan mừng rỡ vì phát hiện màn hội ngộ giữa Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ sau bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Được biết, trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư thủ vai nữ chính Trình Thiếu Thương còn Lý Quân Nhuệ đóng nam phụ Viên Thiện Kiến hay còn gọi là ‘Viên Mỏ Hỗn’.

Những ngày vừa qua, thông tin bộ phim Thượng Cổ Quyết Trần phần 2 với tên gọi Thần Ẩn hé lộ dàn cast khiến dân tình xôn xao. Được biết, dàn diễn viên tham gia tạm định là Tỉnh Bách Nhiên, Triệu Lộ Tư, Lý Quân Nhuệ và Đại Lộ Oa.

Thần Ẩn vừa hé lộ dàn cast dự kiến, fan mừng rỡ vì Triệu Lộ Tư hội ngộ 'Viên mỏ hỗn' Lý Quân Nhuệ sau Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 1
Dàn diễn viên tham gia tạm định là Tỉnh Bách Nhiên, Triệu Lộ Tư, Lý Quân Nhuệ và Đại Lộ Oa - Ảnh: Internet

Điều đáng chú ý dân tình là Thần Ẩn là tác phẩm đánh dấu màn hội ngộ giữa Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ sau bộ phim Tinh Hán Xán Lạn. Được biết, trong Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư thủ vai nữ chính Trình Thiếu Thương còn Lý Quân Nhuệ đóng nam phụ Viên Thiện Kiến hay còn gọi là ‘Viên Mỏ Hỗn’.

Thần Ẩn vừa hé lộ dàn cast dự kiến, fan mừng rỡ vì Triệu Lộ Tư hội ngộ 'Viên mỏ hỗn' Lý Quân Nhuệ sau Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 2
Thần Ẩn là tác phẩm đánh dấu màn hội ngộ giữa Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ sau bộ phim Tinh Hán Xán Lạn - Ảnh: Internet

Trong Tinh Hán Xán Lạn, Viên Thiện Kiến tuy ban đầu là người không tin vào tình yêu thật lòng nhưng sau lại bị rung động trước Trình Thiếu Thương – cô gái lém lĩnh, thông minh và đầy bản lĩnh. Trong những năm nam chính Lăng Bất Nghi đi lưu đày, Viên Thiện Kiến một lòng bên cạnh bầu bạn với Trình Thiếu Thương nhưng đến cuối cùng vẫn phải lựa chọn buông tay vì không có được trái tim nàng. Mối tình đơn phương day dứt đầy tiếc nuối đã khiến khán giả đều không khỏi xót xa. Theo đó, các fan dù rất mong đợi Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ tái hợp nhưng cũng lo lắng anh chàng sẽ tiếp tục phải chịu kiếp nam phụ si tình.

Thần Ẩn vừa hé lộ dàn cast dự kiến, fan mừng rỡ vì Triệu Lộ Tư hội ngộ 'Viên mỏ hỗn' Lý Quân Nhuệ sau Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 3
Các fan dù rất mong đợi Triệu Lộ Tư và Lý Quân Nhuệ tái hợp nhưng cũng lo lắng anh chàng sẽ tiếp tục phải chịu kiếp nam phụ si tình - Ảnh: Internet

Thần Ẩn được xem là phần ngoại truyện của Thiên Cổ Quyết Trần từng do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Nội dung xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết (Hứa Khải) và Thượng Cổ (Châu Đông Vũ) đó là Nguyên Khải. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo. Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn dĩ bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó.

Thần Ẩn vừa hé lộ dàn cast dự kiến, fan mừng rỡ vì Triệu Lộ Tư hội ngộ 'Viên mỏ hỗn' Lý Quân Nhuệ sau Tinh Hán Xán Lạn? - Ảnh 4
Thiên Cổ Quyết Trần từng do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng chính - Ảnh: Internet

Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như nàng.

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