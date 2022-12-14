Triệu Lộ Tư đóng Thần Ẩn được đoàn phim coi trọng thế nào, lần đầu tiên làm được điều chưa ai trong dàn tiểu hoa 95 làm được

Sau Vụng Trộm Không Thể Giấu, bộ phim Thần Ẩn là dự án mới nhất của Triệu Lộ Tư . Trong dự án này, nàng tiểu hoa 95 hợp tác cùng mỹ nam Vương An Vũ . Bên cạnh đó còn có các diễn viên như Lý Quân Nhuệ, Đại Lộ Oa và Dĩnh Nhi.

Theo như thông báo được đưa ra, Triệu Lộ Tư sẽ giữa phiên 1, Vương An Vũ phiên 2. Như vậy, người đẹp họ Triệu đã trở thành tiểu hoa 95 đầu tiên đóng phim nữ chủ của Đằng Tấn (Tencent).

Trong thời gian trước khi khai máy, bộ phim này đã vướng nhiều ồn ào liên quan đến dàn diễn viên. Theo thông tin ban đầu, Thần Ẩn sẽ do Triệu Lộ Tư và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính. Mặc dù là tiền bối với nhiều năm kinh nghiệm nhưng nam diễn viên chịu cảnh bình phiên với đàn em. Sau đó nam diễn viên cũng rút khỏi dự án. Cuối cùng nam chính Tỉnh Bách Nhiên được định ban đầu đã đổi thành Vương An Vũ.

Từ đây có thể thấy, với một dự án trọng điểm, cấp S+ của Tencent, có kinh phí đầu tư cực khủng, Triệu Lộ Tư có thể xếp ở vị trí nhất phiên cũng thấy được người đẹp sinh năm 1998 được coi trọng thế nào. Đáng nói, trong nhóm tiểu hoa 95, Triệu Lộ Tư cũng là diễn viên trẻ đầu tiên làm được việc này.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư được xem như "gà đẻ trứng vàng" cho các nhà sản xuất phim, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách. Thế nên, cũng chẳng khó hiểu khi Triệu Lộ Tư được Tencent ưu ái, Thần Ẩn là dự án được đo ni đóng giày cho "thánh nữ xuyên không".

Nhìn vào dàn diễn viên trong phim, Triệu Lộ Tư là người có sự nghiệp phát triển rực rỡ nhất. Cô vừa có tác phẩm nổi tiếng, có phim chiếu đài, trở thành người đại diện nhãn hàng xa xỉ lại sở hữu fandom lớn. Đồng thời, bộ phim chiếu đài đầu tiên của người đẹp họ Triệu cũng được phát sóng trên CCTV.

Tuy quanh Triệu Lộ Tư vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút mà người đẹp 9X này tạo ra. Một số khán giả cho rằng Triệu Lộ Tư còn thiếu xót về diễn xuất nên cần trau dồi thêm. Bên cạnh đó, cô nàng cũng cần thử thách bản thân ở các vai diễn khác nhau, không nên đóng khung mãi một hình tượng đáng yêu nhí nhảnh, có như vậy cô nàng mới có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp diễn xuất.

Nói thêm về Thần Ẩn, được biết, đây là phần 2 của bộ Thiên Cổ Quyết Trần, do Hứa Khải và Châu Đông Vũ đóng trước đây. Phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Thượng Cổ của tác giả Tinh Linh, thuộc thể loại tiên hiệp. Ở phiên bản Thần Ẩn này, nội dung phim sẽ xoay quanh về đời hậu nhân của Thượng Cổ và Bạch Quyết (Thiên cổ quyết trần), kể mối tình dang dở của A Âm/Phượng Ẩn (Triệu Lộ Tư) và Cổ Tấn/Nguyên Khải (Vương An Vũ).