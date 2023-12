Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư bị đặt lên bàn cân so sánh với 'đàn chị' Châu Đông Vũ từng đóng chính ở phần trước đó, ai nổi trội hơn ai?

Những ngày qua, dự án Thần Ẩn đã chính thức khai máy đã nhận được sự quan tâm đông đảo khán giả. Được biết, dự án lần này do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính và cũng là phần tiếp theo của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần từng do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính. Chính vì thế, không tránh khỏi bị đặt lên bàn cân so sánh, đặc biệt giữa Triệu Lộ Tư so với ‘đàn chị’ Châu Đông Vũ.

Triệu Lộ Tư được đặt lên bàn cân so sánh với Châu Đông Vũ - Ảnh: Internet

Được biết, khi đảm nhận vai nữ chính Thiên Cổ Quyết Trần, Châu Đông Vũ lần đầu tiên cô thử sức với vai chính trong một bộ phim truyền hình cổ trang. Đáng nói vô tình gương mặt của cô được đánh giá là mang vẻ hiện đại, không hợp với tạo hình cổ trang, tiên hiệp. Tạo hình của nữ nghệ sĩ cũng bị chê kém sức hút. Ngoại hình nhỏ bé, nhan sắc nhạt nhòa khiến cô không toát ra được sự uy nghiêm, vẻ đẹp hơn người của "đệ nhất mỹ nữ tiên giới".