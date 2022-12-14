Thần Ẩn: Triệu Lộ Tư bị đặt lên bàn cân so sánh với 'đàn chị' Châu Đông Vũ từng đóng chính ở phần trước đó, ai nổi trội hơn ai?

Được biết, khi đảm nhận vai nữ chính Thiên Cổ Quyết Trần, Châu Đông Vũ lần đầu tiên cô thử sức với vai chính trong một bộ phim truyền hình cổ trang. Đáng nói vô tình gương mặt của cô được đánh giá là mang vẻ hiện đại, không hợp với tạo hình cổ trang, tiên hiệp. Tạo hình của nữ nghệ sĩ cũng bị chê kém sức hút. Ngoại hình nhỏ bé, nhan sắc nhạt nhòa khiến cô không toát ra được sự uy nghiêm, vẻ đẹp hơn người của "đệ nhất mỹ nữ tiên giới".

Những ngày qua, dự án Thần Ẩn đã chính thức khai máy đã nhận được sự quan tâm đông đảo khán giả. Được biết, dự án lần này do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính và cũng là phần tiếp theo của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần từng do Châu Đông Vũ và Hứa Khải đóng chính. Chính vì thế, không tránh khỏi bị đặt lên bàn cân so sánh, đặc biệt giữa Triệu Lộ Tư so với ‘đàn chị’ Châu Đông Vũ.

Thậm chí, Châu Đông Vũ còn không lồng tiếng cho nhân vật của mình mà dùng giọng người khác, tạo cảm giác khiên cưỡng. Khi diễn những phân đoạn tình cảm trông khá gượng ép và cũng bị cho không xứng đôi với nam chính Hứa Khải. Chính vì lẽ đó mà ban đầu Thiên Cổ Quyết Trần chỉ thu về được 5,3 điểm Douban - một số điểm khá thấp với một nữ diễn viên vinh dự là "Tam kim ảnh hậu" trẻ tuổi nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Châu Dông Vũ diễn những phân đoạn tình cảm trông khá gượng ép và cũng bị cho không xứng đôi với nam chính Hứa Khải - Ảnh: Internet

Ở Thần Ẩn (Thiên Cổ Quyết Trần 2), nữ chính Triệu Lộ Tư có lợi thế gương mặt xinh đẹp vậy nên không khó để cô nhập vai thần tiên. Hơn nữa, thời gian gần đây diễn xuất của cô được đánh giá có tiến bộ, nhất là sau dự án cổ trang Tinh Hán Xán Lạn đóng cùng Ngô Lỗi nên khán giả có quyền kỳ vọng.

riệu Lộ Tư có lợi thế gương mặt xinh đẹp vậy nên không khó để cô nhập vai thần tiên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, phong độ của Triệu Lộ Tư lại trồi sụt nên rất khó nói trước nàng tiểu hoa có thực sự bùng nổ ở vai diễn lần này hay không. Đặc biệt, cô nàng có thể gặp áp lực lớn vì phải hoàn thành vai diễn tốt hơn so với ‘đàn chị’ Châu Đông Vũ thì mới có thể cứu cánh được bộ phim so với thành tích thảm hại ở phần trước đó.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh. Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ thời gian bộ phim Thần Ẩn chính thức lên sóng trong thời gian tới để xem liệu Triệu Lộ Tư có sự bứt phá ở vai diễn lần này hay không.