Tạo hình hồng y đẹp lộng lẫy của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, netizen khẳng định vẫn lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này

Sao quốc tế 04/01/2023 09:35

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh trong tạo hình hồng y lộng lẫy của Triệu Lộ Tư trong dự án Thần Ẩn. Tuy nhiên nhiều khán giả đặt lên bàn cân so sánh tạo hình này của cô nàng với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký.

Những ngày qua, dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã nhận được sự đông đảo của khán giả. Vốn là một trong những lưu lượng nổi tiếng nên những ảnh leak hậu trường phim của cô nàng luôn nhận được sự chú ý của khán giả.

Tạo hình hồng y đẹp lộng lẫy của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, netizen khẳng định vẫn lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hậu trường mới nhất của Triệu Lộ Tư trong dự án Thần Ẩn. Theo đó, nàng tiểu hoa trong trang phục hồng y rực rỡ, đính kèm phụ kiện đội đầu lộng lẫy. Tuy nhiên nhiều khán giả đặt lên bàn cân so sánh tạo hình này của cô nàng với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký.

Tạo hình hồng y đẹp lộng lẫy của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, netizen khẳng định vẫn lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này - Ảnh 2

Mặc dù Triệu Lộ Tư đẹp lộng lẫy nhưng có phần lép vế so với ‘đàn chị’ của mình. Có thể thấy, ‘mỹ nhân Tân Cương’ diện trang phục màu đỏ, tạo hình đỉnh chóp, nhan sắc cực phẩm hiện lên rõ nét khiến dân tình mê mẩn.

Tạo hình hồng y đẹp lộng lẫy của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, netizen khẳng định vẫn lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này - Ảnh 3

Trước đó, cũng trong trang phục đỏ cùng với những vế thương trên mặt, Triệu Lộ Tư cũng bị dân tình đem lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành. Nhiều khán giả cho rằng, cũng với tạo hình hồng y và vô số vết thương trên người, Triệu Lệ Dĩnh được khen dù có phần tơi tả nhưng thần thái vẫn ngút ngàn hơn hẳn ‘đàn em’ Triệu Lộ Tư.

Tạo hình hồng y đẹp lộng lẫy của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, netizen khẳng định vẫn lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này - Ảnh 4Tạo hình hồng y đẹp lộng lẫy của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, netizen khẳng định vẫn lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này - Ảnh 5

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Tạo hình hồng y đẹp lộng lẫy của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, netizen khẳng định vẫn lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này - Ảnh 6

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.

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Mới đây, một blogger bắt chụp khoảnh khắc biểu diễn của Triệu Lộ Tư trong đêm nhạc đón năm mới và đem so sánh cô nàng đẹp ngọt ngào giống Jang Won Young của xứ Hàn. Lời nhận xét này gây nên nhiều tranh cãi.

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Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Triệu Lệ Dĩnh Thần Ẩn sao hoa ngữ

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