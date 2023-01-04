Tạo hình hồng y đẹp lộng lẫy của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn, netizen khẳng định vẫn lép vế so với Địch Lệ Nhiệt Ba vì lý do này

Những ngày qua, dự án Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính đã nhận được sự đông đảo của khán giả. Vốn là một trong những lưu lượng nổi tiếng nên những ảnh leak hậu trường phim của cô nàng luôn nhận được sự chú ý của khán giả.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh hậu trường mới nhất của Triệu Lộ Tư trong dự án Thần Ẩn. Theo đó, nàng tiểu hoa trong trang phục hồng y rực rỡ, đính kèm phụ kiện đội đầu lộng lẫy. Tuy nhiên nhiều khán giả đặt lên bàn cân so sánh tạo hình này của cô nàng với Địch Lệ Nhiệt Ba trong Ngự Giao Ký.

Mặc dù Triệu Lộ Tư đẹp lộng lẫy nhưng có phần lép vế so với ‘đàn chị’ của mình. Có thể thấy, ‘mỹ nhân Tân Cương’ diện trang phục màu đỏ, tạo hình đỉnh chóp, nhan sắc cực phẩm hiện lên rõ nét khiến dân tình mê mẩn.

Trước đó, cũng trong trang phục đỏ cùng với những vế thương trên mặt, Triệu Lộ Tư cũng bị dân tình đem lên bàn cân so sánh với Triệu Lệ Dĩnh trong Dữ Phượng Hành. Nhiều khán giả cho rằng, cũng với tạo hình hồng y và vô số vết thương trên người, Triệu Lệ Dĩnh được khen dù có phần tơi tả nhưng thần thái vẫn ngút ngàn hơn hẳn ‘đàn em’ Triệu Lộ Tư.

Thần Ẩn có kịch bản được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Tinh Linh, đây được coi là phần sau của bộ phim Thiên Cổ Quyết Trần do Hứa Khải và Châu Đông Vũ từng đóng chính. Trong phim, Triệu Lộ Tư sẽ đảm nhận vai nữ chính A Âm (Phượng Ẩn), trong khi Vương An Vũ đóng nam chính Cổ Tấn (Nguyên Khải). Theo đó nội dung chính Thần Ẩn chủ yếu xoay quanh câu chuyện của nữ chính A Âm là đời sau của Thượng Cổ. Sau lần chuyển thể thứ 27 đầy xui xẻo, nữ chính A Âm đứng ở đầu cầu Nại Hà tìm quỷ quân Tu Ngôn đòi công đạo.

Tuy nhiên nàng lại nhận được câu trả lời rằng vốn đi bản thân gặp xui xẻo có thể là do đã đắc tội với đại nhân vật khó lường ở Thần giới, hoặc nàng chính là đại nhân vật đó. Dẫu lúc đầu không tin nhưng mãi về sau, A Âm mới biết được lời nói kia là thật, chỉ tiếc là tam giới của ngàn năm sau đã không còn nàng. Lần cuối cùng nhảy vào Vong Xuyên, A Âm đã hiểu được rằng là thần tiên hay yêu ma đều cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong trời đất, cũng sẽ có ngày biến mất như năng.