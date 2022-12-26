Dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau không ngờ của Dương Dương – Triệu Lộ Tư?

Sao quốc tế 26/12/2022 15:11

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết của một dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau thú vị của Dương Dương – Triệu Lộ Tư.

Triệu Lộ TưDương Dương là một trong những gương mặt mỹ nam mỹ nữ hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Nếu như Dương Dương là lưu lượng hàng đầu Cbiz, thì Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 95. Không những thế, cặp đôi cũng từng hợp tác trong dự án Thả Thí Thiên Hạ. Chính vì thế, nhiều khán giả luôn muốn đẩy thuyền ‘tái hợp’ trong dự án mới của Dương Dương và Triệu Lộ Tư.

Dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau không ngờ của Dương Dương – Triệu Lộ Tư? - Ảnh 1
Dương Dương và Triệu Lộ Tư từng hợp tác trong Thả Thí Thiên Hạ - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết của một dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau thú vị của Dương Dương – Triệu Lộ Tư. Cụ thể, qua một số ảnh leak của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn đang quay, nhiều khán giả nhận ra có vẻ như cô nàng đã tăng cân khá nhiều. Gương mặt bầu bĩnh của Triệu Lộ Tư khác xa so với loạt ảnh đã từng đăng tải trước đó. Chuyện không có gì đáng nói khi gương mặt Dương Dương cũng bất ngờ lộ nét bầu bĩnh trong một buổi livestream.

Dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau không ngờ của Dương Dương – Triệu Lộ Tư? - Ảnh 2
 Dương Dương – Triệu Lộ Tư cùng lộ rõ dấu hiệu tăng cân - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả hâm mộ cặp đôi vô cùng thích thú trước sự trùng hợp thú vị này của Dương Dương – Triệu Lộ Tư và mong chờ màn tái hợp trong dự án mới của cả hai. Tuy nhiên, một số khán giả phản bác rằng khả năng tái hợp của cặp đôi rất thấp.

Được biết, thời điểm Triệu Lộ Tư và Dương Dương cùng đóng chính trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ không nhận được những đánh giá tốt. Theo đó, diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Dương Dương rất mờ nhạt, thậm chí phần tạo hình của nữ chính có chút sai so với nguyên tác. Bên cạnh đó, khí chất cặp đôi của Dương Dương và Triệu Lộ Tư vẫn chưa đủ thuyết phục. Nữ diễn viên tạo cảm giác gồng và thiếu tự nhiên khi diễn những phân đoạn tình cảm bên cạnh Dương Dương.

Dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau không ngờ của Dương Dương – Triệu Lộ Tư? - Ảnh 3
Nhiều khán giả cho rằng khả năng 'tái hợp' giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư rất thấp vì Thả Thí Thiên Hạ không được đánh giá tốt - Ảnh: Internet

Hiện tại, khoảnh khắc giống nhau giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nhận được tin vui bất ngờ sau thời gian đóng máy

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nhận được tin vui bất ngờ sau thời gian đóng máy

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin, dự án Hậu Lãng do Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu đóng chính nhận được tin vui sau thời gian đóng máy.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Dương Dương Thả Thí Thiên Hạ sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nhận được tin vui bất ngờ sau thời gian đóng máy

Hậu Lãng của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu nhận được tin vui bất ngờ sau thời gian đóng máy

Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022

Loạt ảnh đầy khí chất của Triệu Lộ Tư trên bìa tạp chí Figaro số tháng 12/2022

Hết 'đụng hàng' Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư lại 'bắt chước' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tạo hình hồng y, mặt chi chít vết thương trong Thần Ẩn

Hết 'đụng hàng' Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư lại 'bắt chước' Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với tạo hình hồng y, mặt chi chít vết thương trong Thần Ẩn

Đổi đời sau một vai diễn, Triệu Lộ Tư được chăm sóc, cưng chiều như đại minh tinh trong hậu trường phim Thần Ẩn

Đổi đời sau một vai diễn, Triệu Lộ Tư được chăm sóc, cưng chiều như đại minh tinh trong hậu trường phim Thần Ẩn

Cười xỉu với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend làm trò cực ăn ý trong hậu trường Thần Ẩn

Cười xỉu với khoảnh khắc Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ cùng nhau bắt trend làm trò cực ăn ý trong hậu trường Thần Ẩn

Thần Ẩn: Lộ thêm những ảnh hậu trường 'cực phẩm' của nữ phụ 'lấn át' nhan sắc nữ chính Triệu Lộ Tư, có khả năng 'nối ngôi' Địch Lệ Nhiệt Ba vì điều này?

Thần Ẩn: Lộ thêm những ảnh hậu trường 'cực phẩm' của nữ phụ 'lấn át' nhan sắc nữ chính Triệu Lộ Tư, có khả năng 'nối ngôi' Địch Lệ Nhiệt Ba vì điều này?

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 54 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 1 giờ 54 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 2 giờ 54 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 4 giờ 54 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 24 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 5 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng