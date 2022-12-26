Dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau không ngờ của Dương Dương – Triệu Lộ Tư?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết của một dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau thú vị của Dương Dương – Triệu Lộ Tư.
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Triệu Lộ Tư và Dương Dương là một trong những gương mặt mỹ nam mỹ nữ hàng đầu của làng giải trí Hoa Ngữ. Nếu như Dương Dương là lưu lượng hàng đầu Cbiz, thì Triệu Lộ Tư là một trong những tiểu hoa dẫn đầu lứa 95. Không những thế, cặp đôi cũng từng hợp tác trong dự án Thả Thí Thiên Hạ. Chính vì thế, nhiều khán giả luôn muốn đẩy thuyền ‘tái hợp’ trong dự án mới của Dương Dương và Triệu Lộ Tư.
Mới đây, mạng xã hội lan truyền một bài viết của một dân tình tinh mắt phát hiện điểm giống nhau thú vị của Dương Dương – Triệu Lộ Tư. Cụ thể, qua một số ảnh leak của Triệu Lộ Tư trên phim trường Thần Ẩn đang quay, nhiều khán giả nhận ra có vẻ như cô nàng đã tăng cân khá nhiều. Gương mặt bầu bĩnh của Triệu Lộ Tư khác xa so với loạt ảnh đã từng đăng tải trước đó. Chuyện không có gì đáng nói khi gương mặt Dương Dương cũng bất ngờ lộ nét bầu bĩnh trong một buổi livestream.
Nhiều khán giả hâm mộ cặp đôi vô cùng thích thú trước sự trùng hợp thú vị này của Dương Dương – Triệu Lộ Tư và mong chờ màn tái hợp trong dự án mới của cả hai. Tuy nhiên, một số khán giả phản bác rằng khả năng tái hợp của cặp đôi rất thấp.
Được biết, thời điểm Triệu Lộ Tư và Dương Dương cùng đóng chính trong bộ phim Thả Thí Thiên Hạ không nhận được những đánh giá tốt. Theo đó, diễn xuất của Triệu Lộ Tư và Dương Dương rất mờ nhạt, thậm chí phần tạo hình của nữ chính có chút sai so với nguyên tác. Bên cạnh đó, khí chất cặp đôi của Dương Dương và Triệu Lộ Tư vẫn chưa đủ thuyết phục. Nữ diễn viên tạo cảm giác gồng và thiếu tự nhiên khi diễn những phân đoạn tình cảm bên cạnh Dương Dương.
Hiện tại, khoảnh khắc giống nhau giữa Dương Dương và Triệu Lộ Tư vẫn đang được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.