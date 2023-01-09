Triệu Lộ Tư lộ khoảnh khắc 'bị ra rìa' trước dàn mỹ nam trong hậu trường Thần Ẩn

Sao quốc tế 09/01/2023 17:11

Trước khoảnh khắc bị đồng nghiệp "bơ" của Triệu Lộ Tư tại phim trường Thần Ẩn khiến khán giả phải bật cười.

Kể từ sau Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư đã dần khẳng định là Tiểu Hoa Đán thế hệ mới nổi tiếng, có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Hiện tại, nữ diễn viên đang góp mặt trong dự án cổ trang mang tên Thần Ẩn hợp tác cùng Vương An Vũ

Triệu Lộ Tư lộ khoảnh khắc 'bị ra rìa' trước dàn mỹ nam trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 1

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh hậu trường của bộ phim Thần Ẩn và đang được chia sẻ rộng rãi. Theo đó, khoảnh khắc "bị ra rìa" của Triệu Lộ Tư nhanh chóng gây sốt khắp các mạng xã hội bởi quá đáng yêu.  

Triệu Lộ Tư lộ khoảnh khắc 'bị ra rìa' trước dàn mỹ nam trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 2

Trong ảnh được chia sẻ, Triệu Lộ Tư vô cùng xinh xắn khi cùng chung khung hình với dàn nam thần trong phim. Đặc biệt, trong lúc Triệu Lộ Tư vô tư ngồi chụp ảnh một mình thì 2 nam diễn viên bên dưới vẫn hăng say trò chuyện. Khoảnh khắc này nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Triệu Lộ Tư lộ khoảnh khắc 'bị ra rìa' trước dàn mỹ nam trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 3

Trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả bày tó sự thích thú khi 3 diễn viên phim Thần Ẩn xuất hiện chung khung hình. Đặc biệt, có khán giả cho rằng, ở một số khoảnh khắc, nhan sắc của Triệu Lộ Tư còn lu mờ so với sự đáng yêu của dàn mỹ nam trong phim.

Vốn được Tencent ưu ái, Thần Ẩn là dự án cấp S+ được đo ni đóng giày cho 'thánh nữ xuyên không'. Trong loạt tạo hình được tung ra, Triệu Lộ Tư gây thích thú cho khán giả bởi vẻ ngoài xinh đẹp, đậm phong cách cổ trang.

Triệu Lộ Tư lộ khoảnh khắc 'bị ra rìa' trước dàn mỹ nam trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 4

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đây là dự án thuộc cấp S, dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ.

Triệu Lộ Tư đang rất vững bước và ngày càng tỏa sáng trong sự nghiệp diễn xuất. Ngoài dự án Thần Ẩn đang trong thời gian quay hình, nữ diễn viên sinh năm 1998 còn 1 bộ phim ngôn tình hiện đại chưa lên sóng là Vụng Trộm Không Thể Giấu đóng cùng Trần Triết Viễn. Vừa qua, bộ phim đã vượt mốc 1 triệu lượt xem trước. Đây được xem là thành tích đáng khích lệ của các diễn viên trẻ trong dàn cast.

Triệu Lộ Tư lộ khoảnh khắc 'bị ra rìa' trước dàn mỹ nam trong hậu trường Thần Ẩn - Ảnh 5

Lộ tạo hình bạch y đơn giản nhưng cực hút mắt của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn

Lộ tạo hình bạch y đơn giản nhưng cực hút mắt của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn

Tạo hình mới nhất của Triệu Lộ Tư trong phim cổ trang Thần Ẩn thu hút sự chú ý của nhiều khán giả.

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