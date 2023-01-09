Lộ tạo hình bạch y đơn giản nhưng cực hút mắt của Triệu Lộ Tư trong Thần Ẩn

Triệu Lộ Tư hiện đang là một trong những sao nữ đắt giá nhất của Cbiz. Ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tự nhiên và nhiều bộ phim đình đám đã giúp cô nàng dẫn đầu trong dàn tiểu hoa lứa 95. Sau khi vụt sáng với Tinh Hán Xán Lạn, Triệu Lộ Tư tiếp tục góp mặt trong dự án mới mang tên Thần Ẩn đóng cùng Vương An Vũ .

Kể từ khi khai máy, loạt tạo hình của Triệu Lộ Tư trong dự án tiên hiệp Thần Ẩn liên tục được leak ra thu hút nhiều sự chú ý. Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh leak tạo hình bạch y của A Âm Triệu Lộ Tư. Theo ảnh được chia sẻ, tạo hình bạch y của cô nàng được đánh giá là đơn giản nhưng vẫn cực kỳ hút mắt. Vẻ đẹp trong trẻo, dịu dàng của A Âm ở hậu trường Thần Ẩn nhanh chóng gây sốt cộng đồng mạng khi mới được đăng tải.

Trước khi phim khai máy, Triệu Lộ Tư từng nhiều lần bị phản đối vào vai nữ chính của Thần Ẩn. Nguyên nhân là bởi dân tình cho rằng cô nàng không hợp với tạo hình của phim tiên hiệp. Khí chất của nàng tiểu hoa cũng không đem lại cảm giác tiên khí như đàn chị Dương Tử hay các tiểu hoa 85.

Tuy nhiên, sau những lần tạo hình chính thức của Triệu Lộ Tư vai A Âm trong Thần Ẩn được hé lộ đã khiến dân tình vội vã quay xe. Đường nét gương mặt xinh xắn, đáng yêu, tạo hình bắt mắt được khen rất hợp với Triệu Lộ Tư.

Có thể thấy, từ khi khai máy đến nay, liên tục xuất hiện hình ảnh và các cảnh quay của nhân vật A Âm do Triệu Lộ Tư đảm nhận trong phim Thần Ẩn khiến fan không khỏi hào hứng và thích thú. Đến nay đã có gần 10 tạo hình xinh đẹp của Triệu Lộ Tư được chia sẻ. Từ đó, bộ phim được cho là phần hậu nhân của Thiên Cổ Quyết Trần cũng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện khi ra mắt khán giả.

Thần Ẩn có nội dung được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tinh Linh. Đây là dự án thuộc cấp S, dự kiến quay hình trong 120 ngày với sự góp mặt của nhiều ngôi sao trẻ đang lên ở làng phim Hoa ngữ. Nội dung phim Thần Ẩn được xem như là phần ngoại truyện của Thiên cổ quyết trần, xoay quanh câu chuyện tình yêu của con trai Bạch Quyết và Thượng Cổ.

Hiện tại, Triệu Lộ Tư được xem như "gà đẻ trứng vàng" cho các nhà sản xuất phim, là cái tên bảo chứng cho các dự án ăn khách. Tuy quanh Triệu Lộ Tư vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận sức hút mà người đẹp 9X này tạo ra.

Hiện Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ đóng chính vẫn đang trong quá trình ghi hình và chưa có lịch chiếu cụ thể.