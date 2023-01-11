Đang là nữ diễn viên hot nhất Cbiz hiện tại, fan bất ngờ trước thông Triệu Lộ Tư sẵn sàng làm kép phụ cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

Sao quốc tế 11/01/2023 18:00

Thông tin Triệu Lộ Tư sắp sửa kết hợp với Địch Lệ Nhiệt Ba đang nhận được lượng lớn người hâm mộ Cbiz quan tâm.

Trong năm 2022 vừa rồi để kể ra một cái tên có được thành công nhất chắc chắn phải là mỹ nhân xuyên không - Triệu Lộ Tư. Bằng chứng là trong năm vừa rồi cô nàng đã gây sốt màn ảnh nhỏ khi vào vai nữ chính trong Tinh Hán Xán Lạn. Bộ phim này giúp nàng tiểu hoa 9x nâng cao danh tiếng và trở thành cái tên rất được săn đón trong Cbiz.

Đang là nữ diễn viên hot nhất Cbiz hiện tại, fan bất ngờ trước thông Triệu Lộ Tư sẵn sàng làm kép phụ cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 1
Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó mỹ nhân này tiếp tục nhận lời làm vai chính cho hàng loạt dự án khủng như Vụng Trộm Không Thể Giấu, Thần Ẩn. Tất cả cho thấy, mỹ nhân xuyên không đang ở một vị thế rất khác so với trước đây và dường như mọi người đều muốn hợp tác với cô nàng. 

Đang là nữ diễn viên hot nhất Cbiz hiện tại, fan bất ngờ trước thông Triệu Lộ Tư sẵn sàng làm kép phụ cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 2
Cô nàng đang là nữ diễn viên hot nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, trong bối cảnh đang ở trên đỉnh cao mới đây dân tình bất ngờ bàn tán xôn xao về thông tin Triệu Lộ Tư sẵn sàng làm kép phụ cho Địch Lệ Nhiệt Ba. Được biết, dự án cổ trang cấp S+ của Tân Lệ là Trương Cư Chính đang chuẩn bị khởi quay. Nam nữ chính được nhắm đến cho phim là Hồ Ca và Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng bất ngờ nhất chính là việc ekip của đoàn làm phim mong muốn Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư sẽ là cặp đôi phụ.

Đang là nữ diễn viên hot nhất Cbiz hiện tại, fan bất ngờ trước thông Triệu Lộ Tư sẵn sàng làm kép phụ cho Địch Lệ Nhiệt Ba? - Ảnh 3
Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Thông tin này ngay lập tức khiến fan của mỹ nhân họ Triệu nổi cơn giận bởi đường đường hiện đang là một trong những nữ diễn viên hot nhất Cbiz lại phải đi làm kép phụ cho người khác là điều quá vô lý và coi thường thần tượng của họ.

Dù phía người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng đính chính sự việc nhưng những tranh cãi xoay quanh về vấn đề này vẫn đang nhận được lượng lớn netizen Cbiz quan tâm và theo dõi. 

 

Từ khóa:   Triệu Lộ Tư Địch Lệ Nhiệt Ba Ngô Lỗi sao Châu Á sao Hoa ngữ

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