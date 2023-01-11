Đang là nữ diễn viên hot nhất Cbiz hiện tại, fan bất ngờ trước thông Triệu Lộ Tư sẵn sàng làm kép phụ cho Địch Lệ Nhiệt Ba?

Trong năm 2022 vừa rồi để kể ra một cái tên có được thành công nhất chắc chắn phải là mỹ nhân xuyên không - Triệu Lộ Tư. Bằng chứng là trong năm vừa rồi cô nàng đã gây sốt màn ảnh nhỏ khi vào vai nữ chính trong Tinh Hán Xán Lạn. Bộ phim này giúp nàng tiểu hoa 9x nâng cao danh tiếng và trở thành cái tên rất được săn đón trong Cbiz.

Triệu Lộ Tư - Ảnh: Internet

Chưa dừng lại ở đó mỹ nhân này tiếp tục nhận lời làm vai chính cho hàng loạt dự án khủng như Vụng Trộm Không Thể Giấu, Thần Ẩn. Tất cả cho thấy, mỹ nhân xuyên không đang ở một vị thế rất khác so với trước đây và dường như mọi người đều muốn hợp tác với cô nàng.