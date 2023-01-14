Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây

Sao quốc tế 14/01/2023 15:53

Thần thái cuốn hút của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen trong lần chụp ảnh tạp chí thời trang mới đây.

Mới đây, Triệu Lệ Dĩnh nổi bật trên trang bìa trên tạp chí Madame Figaro tháng 1 với thời trang ấn tượng. Không còn bị chê thiếu khí chất, lần này cô lại nhận được nhiều khen ngợi vì nhan sắc, style và thần thái sang chảnh, hút mắt. 

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây - Ảnh 1

Cùng nhìn lại trọn bộ ảnh tạp chí lần này của Triệu Lệ Dĩnh để xem cô nàng đã có sự thay đổi thế nào mà khiến netizen khó tính xứ Trung cũng phải trầm trồ không ngớt.

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây - Ảnh 2

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây - Ảnh 3

Không chỉ là một diễn viên có danh tiếng nổi bật nhất nhì của màn ảnh Trung Quốc. Triệu Lệ Dĩnh còn là gương mặt được các nhãn hàng ưa chuộng. Cô thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí danh tiếng, đại diện cho nhiều thương hiệu. 

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây - Ảnh 4

Thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh ngày càng nhận được nhiều khen ngợi vì nhan sắc và style lên hương. Cô cũng chịu thay đổi stylist để có được hình ảnh ưng mắt hơn. Khoảng thời gian trước, riêng trong khoản tạp chí thời trang thì Triệu Lệ Dĩnh vẫn còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì dù diện hàng hiệu đắt giá cô vẫn bị netizen chê, chưa kể là biểu cảm cứng đờ, nhạt nhòa khiến mất đi cả khí chất của tờ tạp chí lừng danh. 

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây - Ảnh 5

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây - Ảnh 6

Tuy nhiên, trở lại sau quãng thời gian sinh nở, mỹ nhân họ Triệu đã có sự thay đổi ngoạn mục. Cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon thả và đặc biệt là thần thái được đánh giá có nhiều tiến bộ. Có thể nói, sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng thăng hoa rực rỡ. 

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây - Ảnh 7

Theo Sina, năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh lên sóng hai bộ phim là "Hạnh Phúc tới Vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ". Cả hai dự án này đều được đánh giá cao, diễn xuất của nữ diễn viên chinh phục người xem. Điều khiến khán giả đánh giá cao là Triệu Lệ Dĩnh chịu khó đầu tư vào diễn xuất, liên tục làm mới mình trong mỗi vai.

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây - Ảnh 8
Triệu Lệ Dĩnh được đánh giá rất cao cho màn thể hiện diễn xuất trong Gió thổi Bán Hạ.

 

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây - Ảnh 9
Triệu Lệ Dĩnh được ca ngợi có một năm thành công và cô luôn đẹp ở trong phim cũng như ngoài đời.

Đặc biệt, "Gió thổi Bán Hạ" là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh. Cô được công nhận diễn xuất, từ diễn viên thần tượng vươn lên thành diễn viên thực lực.

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây - Ảnh 10
Hạnh Phúc Đến Vạn Gia đánh dấu sự trở lại của mỹ nhân họ Triệu và lập được nhiều thành tích đáng nể.
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