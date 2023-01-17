Dân tình chỉ ra lý do Lâm Canh Tân không còn xứng đáng với Triệu Lệ Dĩnh

Sao quốc tế 17/01/2023 23:05

Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là cặp đôi được mong chờ nhất trong dự án cổ trang "Dữ Phượng Hành" sắp tới.

Trong năm 2023 tới đây, Lâm Canh TânTriệu Lệ Dĩnh sẽ tái hợp trong dự án Dữ Phượng Hành - phim cổ trang chế tác lớn, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương.

Tuy nhiên mới đây, trên Weibo có bài đăng của blogger bày tỏ sự tiếc nuối về phong độ ngày càng tụt dốc của Lâm Canh Tân. Cụ thể, blogger xứ Trung cho biết địa vị của Lâm Canh Tân trong làng giải trí Hoa ngữ hiện tại không còn được như trước. Nguồn tin còn tiết lộ giá cát-sê của nam diễn viên đã giảm đi rất nhiều, khó cạnh tranh với các ngôi sao trẻ lưu lượng. Đồng thời, blogger cho biết Lâm Canh Tân đang không dồn hết tâm sức để xây dựng sự nghiệp. Đặc biệt, việc nam diễn viên được cho là không quản lý được hình thể, điều này từng khiến anh gặp rắc rối, bị cười chê khi lộ ảnh chụp lén.

Ngay sau đó, đa phần công chúng đồng ý với nhận định của blogger và cảm thấy tiếc thay Lâm Canh Tân khi tên tuổi anh không còn “nóng” như trước đây.

Dân tình chỉ ra lý do Lâm Canh Tân không còn xứng đáng với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 1

Hiện tại, khán giả vẫn đang bàn luận về phong độ hiện tại của Lâm Canh Tân. Có người nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và đồng ý rằng phong độ Lâm Canh Tân đúng là ngày đang đi lùi, nếu so với bạn diễn trong Dữ Phượng Hành. Tuy nhiên, qua những hình ảnh hậu trường phim được leak ra, cặp đôi nhận được phản ứng tích cực của khán giả về phản ứng hóa học, diễn xuất và cả nhan sắc. Đáng chú ý, cặp đôi cũng được "đẩy thuyền" nhiệt tình bởi một số khán giả và mong họ sớm “phim giả tình thật”.

Dân tình chỉ ra lý do Lâm Canh Tân không còn xứng đáng với Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh 2

"Dữ phượng hành" được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "Bổn vương ở đây" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Do không muốn kết hôn với con thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, một kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian. Tại đây, cô gặp Thần quân từ thời thượng cổ Hành Chỉ, do nam diễn viên Lâm Canh Tân đảm nhiệm và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với anh. 

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây

Thần thái cuốn hút của Triệu Lệ Dĩnh nhận được nhiều lời khen trong lần chụp ảnh tạp chí thời trang mới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lâm Canh Tân sao hoa ngữ sao châu á làng sao Sở Kiều Truyện Dữ Phượng Hành

TIN LIÊN QUAN

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây

Qua rồi thời bị chê kém sang, Triệu Lệ Dĩnh giờ lên bìa tạp chí thời trang khí chất bùng nổ thế này đây

Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên

Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên

Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ

Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ

Nữ minh tinh có tiền chưa chắc mời được của Cbiz, khiến Lưu Diệc Phi - Triệu Lệ Dĩnh phải kiêng nể

Nữ minh tinh có tiền chưa chắc mời được của Cbiz, khiến Lưu Diệc Phi - Triệu Lệ Dĩnh phải kiêng nể

Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Lý do Vương Hạc Đệ, Trần Phi Vũ 'vượt mặt' đàn chị Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh trong năm 2022

Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này

Để lộ nhan sắc thật không qua bộ lọc chỉnh nhan khi lên phim, Lưu Diệc Phi và Triệu Lệ Dĩnh vẫn được khen hết lời vì điều này

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch sau ngày 28/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Tâm sự 1 giờ 33 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Nỗi lòng người phụ nữ phát hiện có thai với chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự Eva 2 giờ 33 phút trước
Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Vận may từ trên trời rơi xuống đúng ngày 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp Phú Quý đủ đầy, tài lộc rơi trước ngõ, tiền tài về tay, mua nhà sắm xe, sung túc vô biên

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 28/9/2026, 3 con giáp Trúng Số liên tiếp, sự nghiệp được đà tiến xa, may mắn soi chiếu, tương lai rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 33 phút trước
Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dinh dưỡng 5 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (28/9/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Nỗi băn khoăn trước lời dặn của chị gái và cảm xúc giằng xé khi biết rõ nguyên do

Tâm sự Eva 6 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

Cổ Thiên Lạc từng mất bình tĩnh khi đóng 'Dương Quá' giữa cảnh biển động

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái