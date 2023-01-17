Dân tình chỉ ra lý do Lâm Canh Tân không còn xứng đáng với Triệu Lệ Dĩnh

Trong năm 2023 tới đây, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái hợp trong dự án Dữ Phượng Hành - phim cổ trang chế tác lớn, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương.

Tuy nhiên mới đây, trên Weibo có bài đăng của blogger bày tỏ sự tiếc nuối về phong độ ngày càng tụt dốc của Lâm Canh Tân. Cụ thể, blogger xứ Trung cho biết địa vị của Lâm Canh Tân trong làng giải trí Hoa ngữ hiện tại không còn được như trước. Nguồn tin còn tiết lộ giá cát-sê của nam diễn viên đã giảm đi rất nhiều, khó cạnh tranh với các ngôi sao trẻ lưu lượng. Đồng thời, blogger cho biết Lâm Canh Tân đang không dồn hết tâm sức để xây dựng sự nghiệp. Đặc biệt, việc nam diễn viên được cho là không quản lý được hình thể, điều này từng khiến anh gặp rắc rối, bị cười chê khi lộ ảnh chụp lén.