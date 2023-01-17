Dân tình chỉ ra lý do Lâm Canh Tân không còn xứng đáng với Triệu Lệ Dĩnh

Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh hiện đang là cặp đôi được mong chờ nhất trong dự án cổ trang "Dữ Phượng Hành" sắp tới.
- Dàn sao Hoa Ngữ sở hữu số lượng tác phẩm khủng: Dương Mịch, Dương Tử, Triệu Lệ Dĩnh được gọi tên đầu tiên
- Loạt ảnh quá khứ của Triệu Lệ Dĩnh thời cổ vũ World Cup 2014 được dân tình chia sẻ rầm rộ
Trong năm 2023 tới đây, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh sẽ tái hợp trong dự án Dữ Phượng Hành - phim cổ trang chế tác lớn, được chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Lộ Phi Hương.
Tuy nhiên mới đây, trên Weibo có bài đăng của blogger bày tỏ sự tiếc nuối về phong độ ngày càng tụt dốc của Lâm Canh Tân. Cụ thể, blogger xứ Trung cho biết địa vị của Lâm Canh Tân trong làng giải trí Hoa ngữ hiện tại không còn được như trước. Nguồn tin còn tiết lộ giá cát-sê của nam diễn viên đã giảm đi rất nhiều, khó cạnh tranh với các ngôi sao trẻ lưu lượng. Đồng thời, blogger cho biết Lâm Canh Tân đang không dồn hết tâm sức để xây dựng sự nghiệp. Đặc biệt, việc nam diễn viên được cho là không quản lý được hình thể, điều này từng khiến anh gặp rắc rối, bị cười chê khi lộ ảnh chụp lén.
Ngay sau đó, đa phần công chúng đồng ý với nhận định của blogger và cảm thấy tiếc thay Lâm Canh Tân khi tên tuổi anh không còn “nóng” như trước đây.
Hiện tại, khán giả vẫn đang bàn luận về phong độ hiện tại của Lâm Canh Tân. Có người nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh và đồng ý rằng phong độ Lâm Canh Tân đúng là ngày đang đi lùi, nếu so với bạn diễn trong Dữ Phượng Hành. Tuy nhiên, qua những hình ảnh hậu trường phim được leak ra, cặp đôi nhận được phản ứng tích cực của khán giả về phản ứng hóa học, diễn xuất và cả nhan sắc. Đáng chú ý, cặp đôi cũng được "đẩy thuyền" nhiệt tình bởi một số khán giả và mong họ sớm “phim giả tình thật”.
"Dữ phượng hành" được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "Bổn vương ở đây" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Do không muốn kết hôn với con thứ 33 của Đế quân là Phất Dung Quân, một kẻ nổi tiếng háo sắc, lăng nhăng, Thẩm Ly trốn xuống nhân gian. Tại đây, cô gặp Thần quân từ thời thượng cổ Hành Chỉ, do nam diễn viên Lâm Canh Tân đảm nhiệm và nhanh chóng nảy sinh tình cảm với anh.