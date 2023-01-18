'Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc' Vương Tư Thông lộ diện sau lùm xùm hành hung người khác

Sao quốc tế 18/01/2023 22:29

Mới đây, Vương Tư Thông bị bắt gặp đứng xếp hàng chờ đến lượt ăn mì ở một nhà hàng.

Vào ngày 18/1, 163 đưa tin Vương Tư Thông bị bắt gặp đứng xếp hàng chờ đến lượt ăn mì ở một nhà hàng. Nguồn tin cho biết thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt tỏ ra căng thẳng, trốn tránh ánh nhìn của mọi người xung quanh. Phần lớn thời gian chờ đợi, anh cúi đầu bấm điện thoại với vẻ mặt lạnh lùng.

Theo 163, lần đầu tiên xuất hiện sau vụ bị bắt vì đánh người gây thương tích, Vương Tư Thông xuống phố một mình. Đáng chú ý là trên mạng xã hội, nhiều người xếp hàng chung lượt với Vương Tư Thông cho biết thiếu gia này đã thay đổi sau khi vướng bê bối. Anh cho phép mọi người thoải mái chụp ảnh mình.

'Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc' Vương Tư Thông lộ diện sau lùm xùm hành hung người khác - Ảnh 1

 

Vương Tư Thông hiện vướng vào vụ án dân sự đánh người gây thương tích. Thiếu gia 35 tuổi đang chờ kết quả phúc thẩm lại bản án bị tạm giam hành chính 7 ngày từ cơ quan chức năng. Trong thời gian này, anh được tại ngoại, sinh hoạt như người bình thường.

Gần đây, Vương Tư Thông đã đạt được thỏa thuận hòa giải và bồi thường cho nạn nhân. Giới luật sư Trung Quốc nhận định Vương Tư Thông có thể không bị kiện hình sự nhưng vẫn khó thoát án phạt tạm giam hành chính dù đã chi tiền đền bù.

Chiều 12/1, cảnh sát Thượng Hải thông báo bắt giữ Vương Tư Thông và nhóm bạn vì hành vi hành hung, gây rối trật tự công cộng. Cảnh sát Thượng Hải cho biết, Vương Tư Thông và nhóm bạn gồm họ Tôn (24 tuổi), Ngụy (38 tuổi), Dư (39 tuổi) xảy ra mâu thuẫn với một người đàn ông họ Trần khi đứng đợi xe. Trong lúc xảy ra tranh chấp, Vương Tư Thông và họ Tôn ra tay đánh họ Trần. Hậu quả là họ Trần bị bầm tím cơ thể, gãy xương mũi.

'Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc' Vương Tư Thông lộ diện sau lùm xùm hành hung người khác - Ảnh 2

Vụ việc được họ Trần trình báo cơ quan chức năng vào 4h sáng 11/1. Qua quá trình điều tra, cảnh sát cho biết Vương cùng bạn bè lầm tưởng họ Trần cố tình chụp lén mình và ra tay đánh đối phương. Mức độ thương tật của nạn nhân được xác định chấn thương nhẹ.

Với tội danh đánh người gây thương tích, Vương Tư Thông và họ Tôn bị tạm giam 7 ngày. Trong khi họ Dư bị phạt tạm giam 5 ngày. Đồng thời cả 3 phải đóng phạt 500 NDT/người (74 USD). Tuy nhiên, thiếu gia Trung Quốc đã làm đơn yêu cầu cơ quan chức năng điều tra và xem xét lại bản án. Vì vậy, Vương Tư Thông và những người bạn có liên quan hiện đã được tại ngoại để chờ cơ quan chức năng phúc thẩm lại án phạt hành chính.

Thiếu gia Vương Tư Thông lộ diện sau khi bị bắt giữ vì hành hung người khác

Thiếu gia Vương Tư Thông lộ diện sau khi bị bắt giữ vì hành hung người khác

Hiện thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt đang chờ kết quả điều tra lại và án phạt cuối cùng cho hành vi đánh người gây thương tích của mình.

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