Thiếu gia Vương Tư Thông nộp đơn xin hoãn thi hành án

Sao quốc tế 13/01/2023 14:12

Sau khi bị bắt giữ vì đánh người gây thương tích, mới đây thiếu gia nức tiếng xứ Trung Vương Tư Thông đã nộp đơn lên cơ quan chức năng để hoãn thi hành án.

Trang Sina đưa tin, Vương Tư Thông - thiếu gia tập đoàn Vạn Đạt - và nhóm bạn của mình đã tiến hành nộp đơn xin hoãn thi hành án, đồng thời yêu cầu cơ quan cảnh sát Thượng Hải xem xét lại bản án này. Vì vậy Vương Tư Thông cùng hai người họ Tôn và họ Dư được tại ngoại trong thời gian cơ quan chức năng tiến hành điều tra lại vụ việc.

Thiếu gia Vương Tư Thông nộp đơn xin hoãn thi hành án - Ảnh 1

Phía luật sư Trung Hoa cho biết, việc Vương Tư Thông và nhóm bạn xin tạm hoãn thi hành án là đúng với quy định tố tụng, xử phạt của luật pháp Trung Quốc. Nếu cá nhân bị bắt nộp đủ 200 NDT (khoảng 700.000 đồng) và cảnh sát đánh giá rằng việc không giam giữ người phạm tội không gây ra nguy hiểm cho xã hội thì việc tạm giam có thể bị tạm hoãn.

Bên cạnh đó, nếu thiếu gia họ Vương đạt được thỏa thuận hòa giải và nạn nhân đồng ý làm đơn xin bãi nại thì anh sẽ không phải ngồi tù.

Trước đó, vào chiều ngày 12/1 vừa qua, công an thành phố Thượng Hải đã báo cáo vụ việc một người đàn ông bị Vương Tư Thông cùng 3 người họ Tôn (24 tuổi), Ngụy (38 tuổi), Dư (39 tuổi) đánh một người đàn ông ngày trên đường Nam Kinh vì hiểu lầm người này chụp lén thiếu gia họ Vương. Tuy nạn nhân đã phủ nhận việc bản thân chụp lén nhưng hai bên xảy ra cãi vã, cuối cùng Vương Tư Thông cùng nhóm bạn đã lao vào đánh người này. Qua giám định y tế, nạn nhân bị thương nhẹ trên khắp cơ thể.

Thiếu gia Vương Tư Thông nộp đơn xin hoãn thi hành án - Ảnh 2

Sau khi bị bắt, Vương Tư Thông và người họ Tôn bị tạm giam 7 ngày. Trong khi đó, người họ Dư thì bị phạt tạm giam 5 ngày. Đồng thời, cả 3 người phải tiến hành đóng phạt 500 NDT/người (1,7 triệu đồng). Hiện, mạng xã hội xứ Trung đang vô cùng xôn xao trước thông tin này, công chúng lẫn truyền thông nước này cũng đồng thời chỉ trích Vương Tư Thông vì xem thường tính mạng người khác, xem thường pháp luật.

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