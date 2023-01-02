'Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc' Vương Tư Thông bị bắt gặp hẹn hò với nữ diễn viên kém 14 tuổi

Sao quốc tế 02/01/2023 15:10

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc - Vương Tư Thông hiện đang hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An.

Vào ngày 2/1, trang QQ đưa tin, thiếu gia nổi tiếng và giàu có bậc nhất Trung Quốc - Vương Tư Thông đang hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An. Cụ thể, cư dân mạng sứ Trung bàn tán xôn xao trước những hình ảnh Vương Tư Thông nắm tay, đưa Vũ An đi ăn tối cùng bạn bè tại nhà hàng do anh làm chủ ở Hải Nam đang lan truyền trên mạng xã hội.

Theo QQ, Liễu Vũ An sinh năm 2002, hiện theo học ngành Diễn xuất của trường Cao đẳng Nghệ thuật Chiết Giang. Cách đây không lâu, cô ký hợp đồng quản lý với một công ty giải trí, và vào showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên. Liễu Vũ An từng quay một số bộ phim truyền hình.

'Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc' Vương Tư Thông bị bắt gặp hẹn hò với nữ diễn viên kém 14 tuổi - Ảnh 1'Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc' Vương Tư Thông bị bắt gặp hẹn hò với nữ diễn viên kém 14 tuổi - Ảnh 2

Ngay sau khi chuyện tình cảm của thiếu gia giàu có Trung Quốc được lan truyền rộng rãi, mối quan hệ của cả hai lại không nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Trên mạng xã hội, chuyện tình của Vương Tư Thông và Liễu Vũ An bị chế giễu trông như "chú - cháu" vì chênh lệch tuổi tác, ngoại hình. Liễu Vũ An kém Vương Tư Thông 14 tuổi, có vẻ ngoài nhỏ nhắn, ngây thơ như nữ sinh cấp 3.

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt. Anh được xem là thiếu gia giàu có, tai tiếng nhất Trung Quốc vì lối sống ăn chơi, thường xuyên có phát ngôn gây sốc, hành vi khoe khoang thái quá trên mạng xã hội.

Năm 2019, anh bị tòa án Bắc Kinh niêm phong tài sản, cấm chi tiêu xa xỉ do không chịu chi trả số nợ 21,4 triệu USD. Dưới sự hỗ trợ tài chính của mẹ, Vương Tư Thông thoát án phạt. Kể từ sau bê bối vỡ nợ, Vương Tư Thông sống khiêm tốn hơn, thường xuyên xuất hiện bên cha Vương Kiện Lâm trong các hoạt động làm ăn của Vạn Đạt. Năm 2021, anh bị hot girl Tôn Nhất Ninh tố là kẻ quấy rối, cố ý hủy hoại danh tiếng của cô sau khi bị từ chối hẹn hò. Hành vi của Vương Tư Thông bị hai tờ báo trung ương Trung Quốc phê phán.

'Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc' Vương Tư Thông bị bắt gặp hẹn hò với nữ diễn viên kém 14 tuổi - Ảnh 3

Còn đối với bạn gái Liễu Vũ An, cô ký hợp đồng quản lý với một công ty giải trí, bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất sau khi tốt nghiệp cấp 3. Liễu Vũ An từng đóng vai chính trong các bộ phim như Thành phố mộng tưởng, Tôi chẳng tin anh là hoàng tử, Âm dương nhãn: Đồng hỏa công quan, Đại Đường tiểu nương tử. Ở tuổi 21, Liễu Vũ An được trang 163 nhận xét có đường nét gương mặt tựa Lâm Duẫn, phong thái giống Thư Kỳ và pha trộn nét trẻ con, ngây thơ riêng biệt.

Có nhan sắc nổi bật nhưng sự nghiệp nghệ thuật của Liễu Vũ An còn khá mờ nhạt. Cô chủ yếu diễn xuất trong các phim chiếu mạng kinh phí thấp. Vì vậy, trước khi lộ ảnh hẹn hò Vương Tư Thông, Liễu Vũ An không được khán giả đại chúng biết đến.

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Trong năm 2023, các "mọt phim" Hoa ngữ sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh "nảy lửa" của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Tư Thông Liễu Vũ An sao hoa ngữ sao châu á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới' Lý Liên Kiệt bên cạnh bà xã Hoa hậu

Cuộc sống ít ai biết của 'ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới' Lý Liên Kiệt bên cạnh bà xã Hoa hậu

Hóa thân thành nữ kiếm khách trong 'Nhất niệm quan sơn', Lưu Thi Thi chăm chỉ luyện võ thuật

Hóa thân thành nữ kiếm khách trong 'Nhất niệm quan sơn', Lưu Thi Thi chăm chỉ luyện võ thuật

Được dìu dắt lấn sang kinh doanh, Hề Mộng Dao nhận tiếp quản khách sạn của gia tộc vua sòng bạc Macao

Được dìu dắt lấn sang kinh doanh, Hề Mộng Dao nhận tiếp quản khách sạn của gia tộc vua sòng bạc Macao

Chồng An Dĩ Hiên - Trùm sòng bạc Macao Trần Vinh Luyện mất bình tĩnh, thề thốt vô nghĩa trước tòa

Chồng An Dĩ Hiên - Trùm sòng bạc Macao Trần Vinh Luyện mất bình tĩnh, thề thốt vô nghĩa trước tòa

Nghi vấn Đậu Kiêu chia tay ái nữ 'vua sòng bạc Macao', chuyện tình 'đẹp như mơ' chính thức kết thúc sau 3 năm?

Nghi vấn Đậu Kiêu chia tay ái nữ 'vua sòng bạc Macao', chuyện tình 'đẹp như mơ' chính thức kết thúc sau 3 năm?

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Sự thật đằng sau 5 năm chịu đựng lời cay đắng của mẹ chồng về chuyện mang thai

Tâm sự Eva 2 giờ 26 phút trước
Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Bé gái 6 tuổi thiệt mạng trong vụ tấn công của báo hoa mai ở trang trại

Video 2 giờ 41 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng