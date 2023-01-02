'Thiếu gia giàu có bậc nhất Trung Quốc' Vương Tư Thông bị bắt gặp hẹn hò với nữ diễn viên kém 14 tuổi

Theo QQ, Liễu Vũ An sinh năm 2002, hiện theo học ngành Diễn xuất của trường Cao đẳng Nghệ thuật Chiết Giang. Cách đây không lâu, cô ký hợp đồng quản lý với một công ty giải trí , và vào showbiz với vai trò người mẫu, diễn viên. Liễu Vũ An từng quay một số bộ phim truyền hình.

Vào ngày 2/1, trang QQ đưa tin, thiếu gia nổi tiếng và giàu có bậc nhất Trung Quốc - Vương Tư Thông đang hẹn hò nữ diễn viên Liễu Vũ An . Cụ thể, cư dân mạng sứ Trung bàn tán xôn xao trước những hình ảnh Vương Tư Thông nắm tay, đưa Vũ An đi ăn tối cùng bạn bè tại nhà hàng do anh làm chủ ở Hải Nam đang lan truyền trên mạng xã hội.

Ngay sau khi chuyện tình cảm của thiếu gia giàu có Trung Quốc được lan truyền rộng rãi, mối quan hệ của cả hai lại không nhận được phản ứng tích cực từ công chúng. Trên mạng xã hội, chuyện tình của Vương Tư Thông và Liễu Vũ An bị chế giễu trông như "chú - cháu" vì chênh lệch tuổi tác, ngoại hình. Liễu Vũ An kém Vương Tư Thông 14 tuổi, có vẻ ngoài nhỏ nhắn, ngây thơ như nữ sinh cấp 3.

Vương Tư Thông sinh năm 1988, là con trai duy nhất của tỷ phú Vương Kiện Lâm, Chủ tịch tập đoàn bất động sản Vạn Đạt. Anh được xem là thiếu gia giàu có, tai tiếng nhất Trung Quốc vì lối sống ăn chơi, thường xuyên có phát ngôn gây sốc, hành vi khoe khoang thái quá trên mạng xã hội.

Năm 2019, anh bị tòa án Bắc Kinh niêm phong tài sản, cấm chi tiêu xa xỉ do không chịu chi trả số nợ 21,4 triệu USD. Dưới sự hỗ trợ tài chính của mẹ, Vương Tư Thông thoát án phạt. Kể từ sau bê bối vỡ nợ, Vương Tư Thông sống khiêm tốn hơn, thường xuyên xuất hiện bên cha Vương Kiện Lâm trong các hoạt động làm ăn của Vạn Đạt. Năm 2021, anh bị hot girl Tôn Nhất Ninh tố là kẻ quấy rối, cố ý hủy hoại danh tiếng của cô sau khi bị từ chối hẹn hò. Hành vi của Vương Tư Thông bị hai tờ báo trung ương Trung Quốc phê phán.

Còn đối với bạn gái Liễu Vũ An, cô ký hợp đồng quản lý với một công ty giải trí, bắt đầu theo đuổi con đường diễn xuất sau khi tốt nghiệp cấp 3. Liễu Vũ An từng đóng vai chính trong các bộ phim như Thành phố mộng tưởng, Tôi chẳng tin anh là hoàng tử, Âm dương nhãn: Đồng hỏa công quan, Đại Đường tiểu nương tử. Ở tuổi 21, Liễu Vũ An được trang 163 nhận xét có đường nét gương mặt tựa Lâm Duẫn, phong thái giống Thư Kỳ và pha trộn nét trẻ con, ngây thơ riêng biệt.

Có nhan sắc nổi bật nhưng sự nghiệp nghệ thuật của Liễu Vũ An còn khá mờ nhạt. Cô chủ yếu diễn xuất trong các phim chiếu mạng kinh phí thấp. Vì vậy, trước khi lộ ảnh hẹn hò Vương Tư Thông, Liễu Vũ An không được khán giả đại chúng biết đến.