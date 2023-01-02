Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn?

Sao quốc tế 02/01/2023 07:35

Trong năm 2023, các "mọt phim" Hoa ngữ sẽ chứng kiến cuộc cạnh tranh "nảy lửa" của Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba.

Năm 2023, những bộ phim của Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba được dự kiến lần lượt lên sóng. Trong đó, có những tác phẩm được người hâm mộ rất mong chờ và đón nhận tích cực.

Dương Mịch lần đầu sẽ "nên duyên" với nam diễn viên trẻ Cung Tuấn trong phim mới "Hồ yêu tiểu hồng nương". Đây là dự án phim được kỳ vọng rất lớn vào năm 2023 vì sở hữu dàn diễn viên có tiếng. Thậm chí, "Hồ yêu tiểu hồng nương" còn được cho là bom tấn cổ trang giúp vực dậy tên tuổi của Dương Mịch. Bởi so với dòng phim hiện đại, các phim cổ trang, tiên hiệp là thế mạnh của mỹ nhân họ Dương. Chính điều này khiến các fan của cô cũng đặt nhiều kỳ vọng rằng, nữ diễn viên sẽ lấy lại vị thế của mình trước Triệu Lệ Dĩnh.

Hơn nữa, lượng người hâm mộ phim cổ trang của Dương Mịch khá lớn. Chính điều đó, "Hồ yêu tiểu hồng nương" cũng nằm trong top những dự án được mong chờ lên sóng.  

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn? - Ảnh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba tiếp tục tham gia dự án phim "Công tố tinh anh" của CCTV. Phim với sự tham gia diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba, Đồng Đại Vỹ, Cao Hâm, Hàn Đống, Trương Khả Doanh, Vưu Tĩnh Như... Đây là bộ phim truyền hình đầu tiên của Trung Quốc được phục dựng dựa trên các trường hợp có thật về tội phạm không gian mạng, kể về câu chuyện kiểm sát viên trẻ tuổi An Ni của viện kiểm sát Giang Thành (do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai), được kiểm sát trưởng giao cho nhiệm vụ tham gia điều tra ban đầu về vụ án sinh viên đại học mất tích.

Về tạo hình, Địch Lệ Nhiệt Ba đã rũ bỏ hình ảnh của những quý cô kiêu kỳ trong các tác phẩm thiên hướng tình cảm ủy mị. Chính vì thế, việc thay đổi này đa phần được người hâm mộ cổ vũ.

 

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn? - Ảnh 2

 

Khi "Trường tương tư" được nhà sản xuất hé lộ những hình ảnh đầu tiên, khán giả đã không khỏi kỳ vọng vào Dương Tử. Bộ phim được lấy bối cảnh thời thượng cổ. Dựa vào nội dung phim, có thể thấy đây tiếp tục là tác phẩm tiên hiệp mới mà Dương Tử tham gia. Từ trước đến nay, dòng phim cổ trang tiên hiệp luôn được xem là thế mạnh của người đẹp.

 Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn? - Ảnh 3

Sau cú nổ truyền thông với bộ phim hiện đại "Hạnh Phúc đến Vạn gia" và "Gió thổi Bán Hạ", nữ diễn viên tiếp tục được mong chờ trong bom tấn cổ trang "Dữ phượng hành", dự kiến ra mắt 2023. Đây là bộ phim tái hợp giữa cô và Lâm Canh Tân sau 5 năm kể từ thành công của "Sở Kiều truyện".

Cuộc chiến giữa 'Tứ đại đỉnh lưu nữ thần' trong năm 2023: Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Dương Tử, Địch Lệ Nhiệt Ba ai sẽ chiếm ưu thế hơn? - Ảnh 4

"Dữ phượng hành" được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "Bổn vương ở đây" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Thẩm Ly được mệnh danh là Bích Thương Vương, tướng quân ma giới, nổi danh với vũ khí là cây ngân thương. Về nội dung, đây là bộ phim thuộc thế mạnh của Triệu Lệ Dĩnh. Những mô típ phim kiểu này từng được cô thể hiện khá thành công. Hơn nữa, với sức hút của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, khán giả phần nào an tâm. 

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