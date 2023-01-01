Nghi vấn Dương Mịch nhận vai phản diện, liệu có chuyển hình thành công như Triệu Lệ Dĩnh?

Sao quốc tế 01/01/2023 08:15

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Dương Mịch hiện đang cân nhắc 1 vai phản diện trong dự án phim.

Mới đây, một blogger bất ngờ đăng tải bài viết cho rằng Dương Mịch đang đàm phán vai phản diện trong một dự án phim sắp tới. Nguyên nhân "đổi mới" của Dương Mịch chính là vì muốn mở rộng con đường nhận phim cho mình. Do đó, thông tin này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Mặc dù Dương Mịch vẫn chưa lên tiếng trước tin đồn này, song cư dân mạng đã nhanh chóng để lại vô số những lời bình luận. Một số người cho rằng Dương Mịch đang muốn "học theo" Triệu Lệ Dĩnh để củng cố sự nghiệp, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng nữ diễn viên không phù hợp khi vào vai phản diễn

Nghi vấn Dương Mịch nhận vai phản diện, liệu có chuyển hình thành công như Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 1

Trong năm 2022, cô nàng có hai bộ phim lên sóng là "Cảm ơn bác sĩ" và "Định luật 80/20 của tình yêu". Dù ban đầu, phim nhận được sự chú ý nhất định từ khán giả nhưng càng về sau, tác phẩm lại gây nhiều tranh cãi. 

Bộ phim Cảm Ơn Bác Sĩ có vai trò quan trọng trong sự nghiệp của cô. Đây là một tác phẩm thuộc dạng phim chính kịch, đề tài y khoa. Song, nội dung của phim cũng có điểm đặc sắc, xây dựng tính cách nhân vật thiếu thực tế, không tôn trọng bác sĩ. Diễn xuất của Dương Mịch không nổi bật và phim chỉ nhận 6/10 điểm chất lượng.

Còn trong phim Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, Dương Mịch đóng vai nữ luật sư nhưng có nhiều cảnh quay điệu đà, làm màu, diễn xuất khoa trương. Cách diễn công thức của nữ diễn viên sinh năm 1986 khiến khán giả thất vọng, bị nhận xét là một trong những màn thể hiện tệ nhất năm 2022.

Nghi vấn Dương Mịch nhận vai phản diện, liệu có chuyển hình thành công như Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 2Nghi vấn Dương Mịch nhận vai phản diện, liệu có chuyển hình thành công như Triệu Lệ Dĩnh? - Ảnh 3

Trong khi đó, năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh có hai bộ phim lên sóng là Hạnh phúc đến Vạn gia và Gió thổi bán hạ, đều là những dự án thuộc đề tài hiện thực. Hai tác phẩm thành công, giúp Triệu Lệ Dĩnh bước chân sang phái thực lực. Mỗi bộ phim của cô đều bình dị chân thực, được các nhà phê bình đánh giá cao và được khán giả đón nhận nhiệt tình. Cô cũng được đánh giá là nữ hoàng rating, khi hai tác phẩm đứng vị trí quán quân và á quân của đài chiếu trong năm 2022.

Năm 2023, Dương Mịch sẽ có bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng Thiên lên sóng. Dự án được đầu tư kỹ xảo, sở hữu dàn sao đồ sộ là cơ hội để cô lấy lại vị thế.

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